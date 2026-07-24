Douglas Ruas é oficializado candidato ao governo do Rio pelo PL

O PL confirmou nesta sexta-feira, 24, durante convenção partidária, a candidatura do presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj), Douglas Ruas, ao governo fluminense. A composição da chapa ainda não está definida, após o ex-prefeito de Nova Iguaçu Rogério Lisboa (PP), que ocuparia a vaga de vice, desistir da disputa.

Aliado do presidenciável Flávio Bolsonaro, Ruas terá entre seus adversários o ex-prefeito do Rio Eduardo Paes (PSD), apoiado pelo presidente Lula e apontado no texto como líder das pesquisas eleitorais. Durante o evento, o candidato do PL associou a disputa estadual ao cenário político nacional e direcionou críticas à candidatura de Paes.

Mesmo após ter integrado o governo Cláudio Castro como secretário de Cidades, Ruas criticou indicadores da Educação, a situação da segurança pública e os números de emprego e renda no estado. O presidente da Alerj também afirmou considerar excessiva a quantidade de secretarias da administração estadual.

"Não queremos o candidato do PT à frente do estado do Rio de Janeiro. As pessoas não aguentam mais. Foram quatro anos de desmanche. O crime organizado avançou, restringiram a atuação da Polícia Militar e da Polícia Civil", afirmou Ruas.

Durante a convenção, o candidato também mencionou a relação entre Flávio Bolsonaro e a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro. Ruas saudou o pedido de desculpas feito pelo presidenciável a Michelle, sua madrasta. Os dois participaram da cerimônia por videoconferência.

PL ainda tem vaga aberta para o Senado

Sem uma aliança confirmada com outros partidos de maior peso eleitoral no Rio, o PL mantém indefinida uma das duas candidaturas ao Senado. A outra vaga foi destinada ao senador Carlos Portinho, oficializado na convenção como candidato à reeleição.

"É fundamental conseguirmos ter a maior bancada não só no Senado, mas também na Câmara", afirmou Portinho.

Flávio Bolsonaro também participou do evento por videoconferência e declarou que o Rio de Janeiro está "sequestrado", apesar de o PL ter comandado o governo estadual nos últimos anos.

"Grande abraço à seleção que está aí para resgatar o Rio de Janeiro, que hoje está sequestrado por narcoterroristas e pessoas que só pensam a todo momento em projetos de poder", disse.

Assim como Ruas, Flávio vinculou a candidatura de Eduardo Paes ao presidente Lula e ao PT.

"Não podemos permitir que se crie um ‘bunker’, termo em inglês usado originalmente para designar uma estrutura fortificada de proteção, do PT no Rio de Janeiro", afirmou.

Quem é Douglas Ruas

Aos 37 anos, Douglas Ruas é filho do prefeito de São Gonçalo, Capitão Nelson (PL), e integra o grupo político ligado ao presidente estadual da legenda, o deputado federal Altineu Côrtes.

Ruas exerce o segundo mandato como deputado estadual e foi eleito presidente da Alerj, Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, em abril. Antes de assumir o comando da Casa, ocupou a Secretaria de Cidades durante o governo Cláudio Castro.

Ao disputar o Palácio Guanabara, sede do governo estadual, Ruas deixa de concorrer à renovação de seu mandato de deputado estadual nesta eleição. Em caso de derrota, segundo o cenário descrito no texto original, também não poderia disputar a prefeitura de São Gonçalo daqui a dois anos enquanto o pai estiver no comando do município, em razão das regras de inelegibilidade aplicáveis a parentes de chefes do Executivo.