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Celulares Samsung terão suporte a pagamentos com stablecoins

Empresa é a primeira das grandes fabricantes de smartphones a integrar ativos digitais diretamente à sua wallet

Demonstração de stablecoins funcionando na Samsung Wallet

Demonstração de stablecoins funcionando na Samsung Wallet

Ricardo Bomfim
Ricardo Bomfim

Editor do Future of Money

Publicado em 24 de julho de 2026 às 12h32.

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A gigante sul-coreana Samsung revelou que planeja trazer suporte nativo a stablecoins para as carteiras de pagamento dos seus smartphones. Assim, usuários de celulares da marca poderiam pagar por produtos com criptomoedas sem precisar ter um cartão de crédito específico com esses ativos.

Na demonstração da funcionalidade, uma aba de “conta stablecoin” aparecia no aplicativo da Samsung Wallet, permitindo pagamentos do dia a dia com a criptomoeda USDC, emitida pela Circle.

“Com isso, a Samsung Wallet se torna a fundação de um ecossistema financeiro conectado através de dispositivos Galaxy e serviços, trazendo pagamentos, recompensas e ativos digitais juntos em uma experiência unificada”, revelou a empresa.

Stablecoins são criptomoedas cujo preço é sempre igual ao de alguma moeda tradicional como o dólar. Na prática, elas funcionam como representações digitais em blockchain do câmbio tradicional. A vantagem de comprar uma stablecoin de dólar em vez da divisa norte-americana em si é a possibilidade de negociar 24/7 sem controle cambial e sem pagar Imposto sobre Operações Financeiras (IOF).

O movimento da Samsung torna a empresa a primeira das maiores marcas a trazer o suporte nativo a stablecoins para seus smartphones.

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