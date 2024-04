Dívida externa bruta estimada é de US$ 347,433 bilhões em fevereiro, diz BC

A estimativa do Banco Central para a dívida externa brasileira em fevereiro é de US$ 347,433 bilhões. Segundo a instituição, em dezembro de 2023 a dívida estava em US$ 342,191 bilhões. A dívida externa de longo prazo atingiu US$ 262,312 bilhões em fevereiro, enquanto o estoque de curto prazo ficou em US$ 85,121 bilhões.

Já a conta de viagens internacionais registrou déficit de US$ 379 milhões em fevereiro. O valor reflete a diferença entre o que os brasileiros gastaram lá fora e o que os estrangeiros desembolsaram no Brasil no período. Em fevereiro de 2023, o déficit nessa conta foi de US$ 339 milhões.

Viagens internacionais

O desempenho da conta de viagens internacionais no segundo mês deste ano foi determinado por despesas de brasileiros no exterior, que somaram US$ 1,052 bilhão. Já o gasto dos estrangeiros em viagens ao Brasil ficou em US$ 673 milhões em fevereiro.

A conta de viagens internacionais registrou déficit de US$ 858 milhões no acumulado do ano. No mesmo período de 2023, o déficit nessa conta foi de US$ 980 milhões.

Taxa de rolagem

O Banco Central também informou que a taxa de rolagem de empréstimos de médio e longo prazos captados no exterior ficou em 210% em fevereiro. Esse patamar significa que houve captação de valor em quantidade mais do que suficiente para rolar compromissos das empresas no período, ficando um pouco acima do total. O resultado foi maior do que o verificado em fevereiro de 2023, quando a taxa havia sido de 104%.