O alívio vindo do FED e a sucessão de Campos Neto: os assuntos que movem o mercado

O discurso de Jerome Powell, presidente do Federal Reserve, trouxe alívio aos mercados. Na tarde de ontem, o dirigente do banco central americano afirmou que o Fed seguirá tomando decisões a cada reunião e fará tudo o que for possível para assegurar os objetivos de pleno emprego e de estabilidade de preços.

Segundo Powell, as perspectivas nos Estados Unidos seguem "bem incertas" e que há riscos diversos e que um corte de juros prematuro poderia reverter os progressos no combate à inflação e exigir uma política mais apertada à frente. Em contrapartida, ele ressaltou que um relaxamento tardio potencialmente enfraqueceria a atividade econômica e o emprego. "À medida que os progressos na inflação continuam e que o aperto no mercado de trabalho arrefece, estes riscos continuam a evoluir para um melhor equilíbrio." Hoje da abertura do mercado, os índices americanos operavam em alta no pré-market. Amanhã, o mercado aguarda a divulgação dos dados do emprego nos Estados Unidos.

Sucessão de Campos Neto

Por aqui, Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central, informou durante um evento que irá contribuir para que a sua sucessão aconteça da forma “mais suave possível". Campos Neto defende que a sabatina no Senado com o indicado a ocupar o cargo a partir de janeiro aconteça, por razões práticas, ainda neste ano. "Vou fazer a transição mais suave possível. Eu entendo que seja bom fazer a sabatina neste ano. Senão, passa para o outro ano e aí tem um problema porque o meu mandato termina no dia 31. Se um diretor for presidente interino, ele tem que passar por sabatina também, mas aí o Congresso vai estar fechado em recesso."

Vale

No radar corporativo, o destaque é a Vale (VALE3). A mineradora informou ao mercado que está em discussões avançadas com o Ministério dos Transportes sobre as condições gerais para a otimização dos planos de investimentos dos Contratos de Concessão da Estrada de Ferro Carajás (EFC) e da Estrada de Ferro Vitória a Minas (EFVM). Atualmente, a empresa executa os investimentos nas duas rodovias conforme os termos estabelecidos e divulgados ao mercado em 16 de dezembro de 2020. "A Vale informará o mercado caso qualquer compromisso material seja estabelecido no âmbito das negociações, em linha com a legislação vigente."