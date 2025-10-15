Reprovação de Lula na cidade de SP cai e empata com aprovação, diz Paraná Pesquisas

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tem aprovação de 48,8% e reprovação de 48% na cidade de São Paulo, segundo pesquisa do instituto Paraná Pesquisas divulgada nesta quarta-feira, 15. O levantamento aponta que 3,2% dos paulistas não souberam ou não quiseram opinar sobre a gestão petista.

Essa é a primeira vez que a avaliação positiva e negativa registram empate técnico e que a aprovação supera a desaprovação numericamente. A popularidade de Lula na capital mostra melhora desde março.

Na pesquisa de outubro, a aprovação subiu 6,9 pontos percentuais, saltando de 41,9% para 48,8%. A reprovação caiu de 7,1 pontos percentuais, de 55,1% para 48%.

Aprova: 48,8% (41,9% em agosto)

Desaprova: 48% (55,1% em agosto)

Não sabe/não opinou: 3,2% (3% em agosto)

Nos recortes demográficos, Lula tem aprovação maior entre as mulheres, pessoas com mais de 35 anos e com até o ensino fundamental.

Tarcísio e Nunes têm aprovação alta na cidade

A pesquisa ainda mediu a popularidade do governador do estado Tarcísio de Freitas (Republicanos) e do prefeito Ricardo Nunes (MDB).

Tarcísio tem aprovação alta na capital, com 61,9%, enquanto a desaprovação é de 34,1%. O governador registrou oscilação negativa de 0,5 ponto percentual na avaliação positiva e alta de 1,8 ponto.

A gestão Ricardo Nunes é aprovada por 63% dos paulistanos e reprovada por 33,4%. Na terceira pesquisa do instituto, o prefeito chegou ao maior percentual de aprovação do segundo mandato.