Desabamento e veículos arrastados: véspera de natal é marcada por chuvas em BH

A véspera de Natal em Belo Horizonte foi marcada por fortes chuvas no bairro Vale do Jatobá, na região do Barreiro. Em apenas 45 minutos, a Defesa Civil registrou 41 milímetros de chuva, volume que representa 12% da média prevista para todo o mês de dezembro.

Como resultado, houve alagamentos, carros arrastados e o desabamento de uma parede de supermercado. A previsão para esta quarta-feira indica a possibilidade de novas tempestades. Segundo a Defesa Civil, a cidade segue em alerta com “possibilidade de pancadas de chuva entre 30 e 50 milímetros, acompanhadas de raios e ventos de até 50 km/h”.

Casos de emergência durante a chuva

Durante o temporal, um casal e sua filha ficaram ilhados sobre o teto do carro na Avenida Delfino Francisco Xavier, mas conseguiram encontrar abrigo com segurança. Próximo dali, a parede de um supermercado desabou e a água invadiu diversas residências, levando moradores a perderem bens pessoais.

Bombeiros buscam desaparecidos

O Corpo de Bombeiros foi acionado para buscar três pessoas que, segundo relatos de moradores, estariam desaparecidas após serem vistas dentro de um carro durante a chuva. Até o momento, não há confirmações de desaparecidos ou vítimas fatais.

Previsão para os próximos dias

Com a previsão de mais chuvas intensas, a Defesa Civil reforça a necessidade de atenção e precaução, especialmente em áreas propensas a alagamentos e deslizamentos. A população deve seguir as orientações oficiais e evitar transitar por ruas alagadas.

Situações de emergência como essas destacam a importância da infraestrutura urbana e da preparação para fenômenos climáticos extremos.