Resumão BBB 26: veja o que aconteceu no 3º dia de programa

O terceiro dia do BBB 26 foi marcado por tensão, emoção e conflitos. A casa viveu momentos intensos com prova decisiva, problemas de saúde, descontrole emocional e a primeira grande briga da edição.

Prova do Líder movimenta a casa

A Prova do Líder exigiu resistência e foco dos participantes. A disputa se estendeu por horas e colocou à prova o limite físico e psicológico dos brothers e sisters. Jonas Sulzbach e Alberto Cowboy foram os últimos e a prova foi encerrada após Jonas desistir e consagrar Cowboy como o primeiro Líder do BBB 26. O anúncio oficial deve ser feito por Tadeu na noite desta quinta-feira, 15.

Briga entre Sol e Milena esquenta o clima

A tensão acumulada resultou em uma discussão entre Sol Vega e Milena durante a Prova do Líder. As duas trocaram acusações e elevaram o tom, protagonizando a primeira briga mais séria do BBB 26. O confronto expôs rivalidades iniciais e deve ter impacto direto no jogo.

Casa de Vidro segue resistindo

O Quarto Branco voltou a mexer com o psicológico dos confinados no terceiro dia de programa. A dinâmica, conhecida por testar os limites emocionais, só teve um eliminado por enquanto, o influenciador Ricardinho. Os outros oito concorrentes seguem firmes na disputa, mesmo sem banho e privação sensorial.

Henri Castelli passa mal e é eliminado

Durante a prova, Henri Castelli preocupou os colegas ao cair na piscina da dinâmica e convulsionar. Ele precisou de atendimento médico fora da casa e retornou ao game horas depois. Porém, poucos minutos após sua chegada, ele passou mal novamente e precisou ser socorrido pelos brothers e pela produção.

Diante desse quadro, o integrante do Camarote não seguirá no jogo.

Veja a posição da TV Globo sobre o ocorrido:

"Como esclarecido há pouco no BBB, na quarta-feira pela manhã, durante a prova do líder, Henri Castelli teve uma crise convulsiva, foi atendido no provódromo pela equipe médica e levado a um hospital para realização de exames.

À tarde, após os resultados não apontarem qualquer problema, Henri retornou ao programa, mas teve uma nova crise. Ele, então, foi levado novamente ao hospital, onde ficou internado em observação. O ator, diante deste quadro, não seguirá no programa."

Milena tem crise de choro

Milena viveu um momento de forte abalo emocional após a prova. A sister teve uma crise de choro intensa, relatou exaustão e precisou ser amparada por outros participantes. Ela ainda disparou comentários sobre Sol Vega, com quem teve um atrito na prova, chamando a de "bruxa velha".