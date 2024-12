Papa faz apelo para Ucrânia e Gaza, que passam por 'situação humanitária muito grave'

O Papa Francisco fez um apelo nesta quarta-feira (25) para que as armas se calem e que divisões sejam superadas, durante sua mensagem tradicional de Natal, a "urbi et orbi" (à cidade e ao mundo). Diante de milhares de fiéis reunidos na praça de São Pedro, no Vaticano, o pontífice destacou os conflitos que continuam a afetar milhões de pessoas em Gaza, Ucrânia e outras regiões.

Francisco ressaltou a gravidade da situação humanitária na Faixa de Gaza, clamando por um cessar-fogo imediato, a libertação de reféns e apoio à população afetada pela guerra. O Papa também dirigiu suas palavras à Ucrânia, pedindo coragem para iniciar negociações e construir uma paz justa. “Tenha-se a audácia de abrir a porta às negociações”, declarou o pontífice, poucas horas após a Rússia lançar mais de 70 mísseis contra o sistema de energia ucraniano.

Natal silencioso em Belém

Na cidade de Belém, berço do cristianismo, as celebrações de Natal foram marcadas por um tom mais sóbrio devido à guerra em Gaza. O prefeito Anton Salman lamentou a ausência da tradicional árvore de Natal e de turistas. Já o patriarca latino de Jerusalém, Pierbattista Pizzaballa, reforçou uma mensagem de esperança ao retornar de uma visita a Gaza. “Vi destruição e pobreza, mas também vi vida”, declarou.

Outros conflitos e solidariedade global

O Papa também mencionou conflitos na Venezuela, Nicarágua, Colômbia e outros países das Américas, pedindo soluções que promovam a harmonia social. Na Alemanha, o presidente Frank-Walter Steinmeier fez um apelo por união após o atropelamento em um mercado de Natal que deixou cinco mortos. Em Buenos Aires, uma ceia solidária reuniu cerca de três mil pessoas, um gesto de esperança em meio à crise social.

A mensagem de Natal do Papa Francisco reafirma o papel do diálogo e da solidariedade em tempos de conflito e sofrimento global.