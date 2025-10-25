Deputados protocolam PEC da Reforma Administrativa

A proposta de emenda à Constituição (PEC) que trata da reforma administrativa foi formalmente apresentada na Câmara dos Deputados nesta sexta-feira, 24.

O projeto cria uma estrutura unificada de remuneração para todo o serviço público, estabelece um sistema nacional de avaliação de desempenho e impõe limites ao pagamento de supersalários. A medida é acompanhada de um projeto de lei e de outro complementar, que detalham a aplicação das novas regras.

Ainda não há previsão de quando o texto será votado. A expectativa é de que a proposta seja levada diretamente ao plenário, onde precisará do apoio de 308 deputados em dois turnos.

Mesmo diante da dificuldade de aprovação em um cenário político desfavorável, líderes da Câmara defendem o avanço da tramitação como forma de manter o tema em debate.

A iniciativa foi articulada pelo presidente da Casa, Hugo Motta (Republicanos-PB), após o bloqueio imposto por setores do funcionalismo e pela ausência de uma posição clara do governo Lula.

O texto conquistou as 171 assinaturas necessárias para começar a tramitar. Motta tem dito a interlocutores que pretende transformar a aprovação da reforma em um marco de sua gestão, mesmo reconhecendo que a proposta enfrentará resistência dentro e fora do Congresso.