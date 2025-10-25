Brasil

Guia do CidadãoInfraestruturaCÂMARAGOVERNO LULASENADO

Deputados protocolam PEC da Reforma Administrativa

Projeto encabeçado pelo presidente da Casa, Hugo Motta, ainda não tem data para votação

PEC da Reforma Administrativa: texto conquistou as 171 assinaturas necessárias para começar a tramitar (Mário Agra/Câmara dos Deputados/Agência Câmara)

PEC da Reforma Administrativa: texto conquistou as 171 assinaturas necessárias para começar a tramitar (Mário Agra/Câmara dos Deputados/Agência Câmara)

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 25 de outubro de 2025 às 11h18.

A proposta de emenda à Constituição (PEC) que trata da reforma administrativa foi formalmente apresentada na Câmara dos Deputados nesta sexta-feira, 24.

O projeto cria uma estrutura unificada de remuneração para todo o serviço público, estabelece um sistema nacional de avaliação de desempenho e impõe limites ao pagamento de supersalários. A medida é acompanhada de um projeto de lei e de outro complementar, que detalham a aplicação das novas regras.

Ainda não há previsão de quando o texto será votado. A expectativa é de que a proposta seja levada diretamente ao plenário, onde precisará do apoio de 308 deputados em dois turnos.

Mesmo diante da dificuldade de aprovação em um cenário político desfavorável, líderes da Câmara defendem o avanço da tramitação como forma de manter o tema em debate.

A iniciativa foi articulada pelo presidente da Casa, Hugo Motta (Republicanos-PB), após o bloqueio imposto por setores do funcionalismo e pela ausência de uma posição clara do governo Lula.

O texto conquistou as 171 assinaturas necessárias para começar a tramitar. Motta tem dito a interlocutores que pretende transformar a aprovação da reforma em um marco de sua gestão, mesmo reconhecendo que a proposta enfrentará resistência dentro e fora do Congresso.

Acompanhe tudo sobre:CongressoCâmara dos DeputadosReforma AdministrativaHugo Motta

Mais de Brasil

Polícia Federal pode suspender emissão de passaportes por falta de verba

Após declaração de Lula, governo diz 'não tolerar' tráfico de drogas

Plano de SP contra crise hídrica prevê redução de pressão e rodízio

Mais na Exame

Brasil

Polícia Federal pode suspender emissão de passaportes por falta de verba

Negócios

Das multinacionais a uma agência de ecoturismo voltada para 50+

Future of Money

De Washington ao Brasil: o novo consenso global sobre tokenização e o papel da regulação inteligente

Mundo

Buenos Aires tem dilúvio na véspera de eleições decisivas para Milei