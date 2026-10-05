Deputados federais eleitos no RJ em 2026: veja lista completa

O PL elegeu 15 dos 46 deputados federais do Rio de Janeiro nas eleições de domingo, 4, e terá a maior bancada do estado na Câmara. O PT aparece em seguida, com seis eleitos, e o PP, com cinco.

O candidato mais votado foi Dr. Luizinho (PP), com 213.904 votos. Rick Azevedo (PSOL) ficou em segundo, com 191.371, e Lindbergh (PT) em terceiro, com 181.768.

Só os dois primeiros superaram sozinhos o quociente eleitoral, de 190.082 votos. Os dados são do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), com 100% das seções totalizadas.

O estado registrou 9.845.867 votos, o equivalente a 76,67% do eleitorado apto. A abstenção foi de 23,33%. Os votos válidos somaram 8.743.753, dos quais 276.699 foram dados às legendas.

Brancos representaram 5,27% do total e nulos, 4,77%. Outros 114.193 votos constam como anulados sub judice, ou seja, dependem de decisão da Justiça Eleitoral.

Deputados federais eleitos no RJ

Dr. Luizinho (PP) – 213.904 votos Rick Azevedo (PSOL) – 191.371 votos Lindbergh (PT) – 181.768 votos Luciano Vieira (PSDB) – 177.887 votos Altineu Cortes (PL) – 175.161 votos Freixo (PT) – 172.969 votos Sóstenes Cavalcante (PL) – 170.290 votos Rueda (União) – 155.836 votos Anielle Franco (PT) – 149.726 votos General Pazuello (PL) – 146.148 votos Gutemberg Reis (MDB) – 145.876 votos Soraya Santos (PL) – 141.443 votos Aureo Ribeiro (Solidariedade) – 134.557 votos Delegado Felipe Curi (PP) – 133.626 votos Talíria Petrone (PSOL) – 122.500 votos Manoela Peres (PL) – 117.648 votos Dani Cunha (PL) – 116.984 votos Daniel Soranz (PSD) – 107.849 votos Julia de Castro (PL) – 103.880 votos Elias Jabbour (PCdoB) – 103.219 votos Diogo Balieiro Diniz (PL) – 102.026 votos Renan Ferreirinha (PSD) – 93.504 votos Rafael Satiê (PL) – 91.074 votos Glauber Braga (PSOL) – 86.314 votos Renato Cozzolino (PP) – 84.516 votos Fabiano Horta (PT) – 82.902 votos Chris Tonietto (PL) – 81.966 votos Poubel (PL) – 81.960 votos Wladimir Garotinho (PL) – 81.797 votos Douglas Gomes (PL) – 80.310 votos Luiz Lima (Novo) – 79.249 votos Pastor Henrique Vieira (PSOL) – 77.584 votos Márcio Rezende (PSD) – 75.148 votos Jandira Feghali (PCdoB) – 74.409 votos Leniel Borel (PP) – 72.658 votos Luis Carlos Gomes (Republicanos) – 70.331 votos Marcos Tavares (PDT) – 69.438 votos Diego Quaqua (PT) – 68.798 votos Marcio Ribeiro (PSD) – 67.989 votos Thiago Gagliasso (PL) – 67.700 votos Nísia Trindade (PT) – 67.350 votos Jorge Miranda (PL) – 67.298 votos Juninho do Pneu (PSDB) – 64.440 votos Marcelo Queiroz (PSDB) – 58.739 votos Bebeto (PP) – 52.761 votos Talita Galhardo (PSDB) – 46.780 votos

Partidos que mais elegeram deputados no RJ

PL – 15 deputados PT – seis deputados PP – cinco deputados PSOL – quatro deputados PSDB – quatro deputados PSD – quatro deputados PCdoB – dois deputados União – um deputado MDB – um deputado Solidariedade – um deputado Novo – um deputado Republicanos – um deputado PDT – um deputado

Partidos com mais votos entre os eleitos

O ranking abaixo soma apenas os votos nominais dos candidatos eleitos de cada partido. Não inclui votos de legenda nem de candidatos não eleitos.