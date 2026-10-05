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Deputados federais eleitos no RJ em 2026: veja lista completa

PL conquistou 15 das 46 vagas do estado na Câmara; Dr. Luizinho (PP) foi o mais votado, com 213.904 votos

Estela Marconi
Estela Marconi

Repórter

Publicado em 5 de outubro de 2026 às 09h19.

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O PL elegeu 15 dos 46 deputados federais do Rio de Janeiro nas eleições de domingo, 4, e terá a maior bancada do estado na Câmara. O PT aparece em seguida, com seis eleitos, e o PP, com cinco.

O candidato mais votado foi Dr. Luizinho (PP), com 213.904 votos. Rick Azevedo (PSOL) ficou em segundo, com 191.371, e Lindbergh (PT) em terceiro, com 181.768.

Só os dois primeiros superaram sozinhos o quociente eleitoral, de 190.082 votos. Os dados são do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), com 100% das seções totalizadas.

O estado registrou 9.845.867 votos, o equivalente a 76,67% do eleitorado apto. A abstenção foi de 23,33%. Os votos válidos somaram 8.743.753, dos quais 276.699 foram dados às legendas.

Brancos representaram 5,27% do total e nulos, 4,77%. Outros 114.193 votos constam como anulados sub judice, ou seja, dependem de decisão da Justiça Eleitoral.

Deputados federais eleitos no RJ

  1. Dr. Luizinho (PP) – 213.904 votos
  2. Rick Azevedo (PSOL) – 191.371 votos
  3. Lindbergh (PT) – 181.768 votos
  4. Luciano Vieira (PSDB) – 177.887 votos
  5. Altineu Cortes (PL) – 175.161 votos
  6. Freixo (PT) – 172.969 votos
  7. Sóstenes Cavalcante (PL) – 170.290 votos
  8. Rueda (União) – 155.836 votos
  9. Anielle Franco (PT) – 149.726 votos
  10. General Pazuello (PL) – 146.148 votos
  11. Gutemberg Reis (MDB) – 145.876 votos
  12. Soraya Santos (PL) – 141.443 votos
  13. Aureo Ribeiro (Solidariedade) – 134.557 votos
  14. Delegado Felipe Curi (PP) – 133.626 votos
  15. Talíria Petrone (PSOL) – 122.500 votos
  16. Manoela Peres (PL) – 117.648 votos
  17. Dani Cunha (PL) – 116.984 votos
  18. Daniel Soranz (PSD) – 107.849 votos
  19. Julia de Castro (PL) – 103.880 votos
  20. Elias Jabbour (PCdoB) – 103.219 votos
  21. Diogo Balieiro Diniz (PL) – 102.026 votos
  22. Renan Ferreirinha (PSD) – 93.504 votos
  23. Rafael Satiê (PL) – 91.074 votos
  24. Glauber Braga (PSOL) – 86.314 votos
  25. Renato Cozzolino (PP) – 84.516 votos
  26. Fabiano Horta (PT) – 82.902 votos
  27. Chris Tonietto (PL) – 81.966 votos
  28. Poubel (PL) – 81.960 votos
  29. Wladimir Garotinho (PL) – 81.797 votos
  30. Douglas Gomes (PL) – 80.310 votos
  31. Luiz Lima (Novo) – 79.249 votos
  32. Pastor Henrique Vieira (PSOL) – 77.584 votos
  33. Márcio Rezende (PSD) – 75.148 votos
  34. Jandira Feghali (PCdoB) – 74.409 votos
  35. Leniel Borel (PP) – 72.658 votos
  36. Luis Carlos Gomes (Republicanos) – 70.331 votos
  37. Marcos Tavares (PDT) – 69.438 votos
  38. Diego Quaqua (PT) – 68.798 votos
  39. Marcio Ribeiro (PSD) – 67.989 votos
  40. Thiago Gagliasso (PL) – 67.700 votos
  41. Nísia Trindade (PT) – 67.350 votos
  42. Jorge Miranda (PL) – 67.298 votos
  43. Juninho do Pneu (PSDB) – 64.440 votos
  44. Marcelo Queiroz (PSDB) – 58.739 votos
  45. Bebeto (PP) – 52.761 votos
  46. Talita Galhardo (PSDB) – 46.780 votos

Partidos que mais elegeram deputados no RJ

  1. PL – 15 deputados
  2. PT – seis deputados
  3. PP – cinco deputados
  4. PSOL – quatro deputados
  5. PSDB – quatro deputados
  6. PSD – quatro deputados
  7. PCdoB – dois deputados
  8. União – um deputado
  9. MDB – um deputado
  10. Solidariedade – um deputado
  11. Novo – um deputado
  12. Republicanos – um deputado
  13. PDT – um deputado

Partidos com mais votos entre os eleitos

O ranking abaixo soma apenas os votos nominais dos candidatos eleitos de cada partido. Não inclui votos de legenda nem de candidatos não eleitos.

  1. PL – 1.625.685 votos
  2. PT – 723.513 votos
  3. PP – 557.465 votos
  4. PSOL – 477.769 votos
  5. PSDB – 347.846 votos
  6. PSD – 344.490 votos
  7. PCdoB – 177.628 votos
  8. União – 155.836 votos
  9. MDB – 145.876 votos
  10. Solidariedade – 134.557 votos
  11. Novo – 79.249 votos
  12. Republicanos – 70.331 votos
  13. PDT – 69.438 votos
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