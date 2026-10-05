Deputados federais eleitos no RJ em 2026: veja lista completa

O PL elegeu 15 dos 46 deputados federais do Rio de Janeiro nas eleições de domingo, 4, e terá a maior bancada do estado na Câmara. O PT aparece em seguida, com seis eleitos, e o PP, com cinco.
O candidato mais votado foi Dr. Luizinho (PP), com 213.904 votos. Rick Azevedo (PSOL) ficou em segundo, com 191.371, e Lindbergh (PT) em terceiro, com 181.768.
Só os dois primeiros superaram sozinhos o quociente eleitoral, de 190.082 votos. Os dados são do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), com 100% das seções totalizadas.
O estado registrou 9.845.867 votos, o equivalente a 76,67% do eleitorado apto. A abstenção foi de 23,33%. Os votos válidos somaram 8.743.753, dos quais 276.699 foram dados às legendas.
Brancos representaram 5,27% do total e nulos, 4,77%. Outros 114.193 votos constam como anulados sub judice, ou seja, dependem de decisão da Justiça Eleitoral.
Deputados federais eleitos no RJ
- Dr. Luizinho (PP) – 213.904 votos
- Rick Azevedo (PSOL) – 191.371 votos
- Lindbergh (PT) – 181.768 votos
- Luciano Vieira (PSDB) – 177.887 votos
- Altineu Cortes (PL) – 175.161 votos
- Freixo (PT) – 172.969 votos
- Sóstenes Cavalcante (PL) – 170.290 votos
- Rueda (União) – 155.836 votos
- Anielle Franco (PT) – 149.726 votos
- General Pazuello (PL) – 146.148 votos
- Gutemberg Reis (MDB) – 145.876 votos
- Soraya Santos (PL) – 141.443 votos
- Aureo Ribeiro (Solidariedade) – 134.557 votos
- Delegado Felipe Curi (PP) – 133.626 votos
- Talíria Petrone (PSOL) – 122.500 votos
- Manoela Peres (PL) – 117.648 votos
- Dani Cunha (PL) – 116.984 votos
- Daniel Soranz (PSD) – 107.849 votos
- Julia de Castro (PL) – 103.880 votos
- Elias Jabbour (PCdoB) – 103.219 votos
- Diogo Balieiro Diniz (PL) – 102.026 votos
- Renan Ferreirinha (PSD) – 93.504 votos
- Rafael Satiê (PL) – 91.074 votos
- Glauber Braga (PSOL) – 86.314 votos
- Renato Cozzolino (PP) – 84.516 votos
- Fabiano Horta (PT) – 82.902 votos
- Chris Tonietto (PL) – 81.966 votos
- Poubel (PL) – 81.960 votos
- Wladimir Garotinho (PL) – 81.797 votos
- Douglas Gomes (PL) – 80.310 votos
- Luiz Lima (Novo) – 79.249 votos
- Pastor Henrique Vieira (PSOL) – 77.584 votos
- Márcio Rezende (PSD) – 75.148 votos
- Jandira Feghali (PCdoB) – 74.409 votos
- Leniel Borel (PP) – 72.658 votos
- Luis Carlos Gomes (Republicanos) – 70.331 votos
- Marcos Tavares (PDT) – 69.438 votos
- Diego Quaqua (PT) – 68.798 votos
- Marcio Ribeiro (PSD) – 67.989 votos
- Thiago Gagliasso (PL) – 67.700 votos
- Nísia Trindade (PT) – 67.350 votos
- Jorge Miranda (PL) – 67.298 votos
- Juninho do Pneu (PSDB) – 64.440 votos
- Marcelo Queiroz (PSDB) – 58.739 votos
- Bebeto (PP) – 52.761 votos
- Talita Galhardo (PSDB) – 46.780 votos
Partidos que mais elegeram deputados no RJ
- PL – 15 deputados
- PT – seis deputados
- PP – cinco deputados
- PSOL – quatro deputados
- PSDB – quatro deputados
- PSD – quatro deputados
- PCdoB – dois deputados
- União – um deputado
- MDB – um deputado
- Solidariedade – um deputado
- Novo – um deputado
- Republicanos – um deputado
- PDT – um deputado
Partidos com mais votos entre os eleitos
O ranking abaixo soma apenas os votos nominais dos candidatos eleitos de cada partido. Não inclui votos de legenda nem de candidatos não eleitos.
- PL – 1.625.685 votos
- PT – 723.513 votos
- PP – 557.465 votos
- PSOL – 477.769 votos
- PSDB – 347.846 votos
- PSD – 344.490 votos
- PCdoB – 177.628 votos
- União – 155.836 votos
- MDB – 145.876 votos
- Solidariedade – 134.557 votos
- Novo – 79.249 votos
- Republicanos – 70.331 votos
- PDT – 69.438 votos