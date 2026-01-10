Calor extremo coloca Rio no nível 3; máxima pode ser de 40ºC no domingo

O calor segue intenso e deve continuar nos próximos dias no Rio de Janeiro. A cidade atingiu, às 11h30 deste sábado, o terceiro nível do Protocolo de Calor, segundo o sistema de monitoramento municipal.

Com isso, entre as recomendações de saúde e segurança, a orientação é aumentar o consumo de água e reduzir a exposição direta ao sol, especialmente entre 10h e 16h. De acordo com o Alerta Rio, a temperatura máxima registrada foi de 38,9ºC e pode chegar a 40ºC neste domingo.

O Calor 3 é caracterizado por índices elevados de calor (entre 36ºC e 40ºC) com previsão de manutenção ou elevação por pelo menos três dias consecutivos.

Segundo o Sistema Alerta Rio, o tempo deve permanecer estável na cidade. A previsão é de pouca nebulosidade ao longo do dia e sem chuva. Os ventos devem ser moderados, com chance de rajadas fortes.

Embora o nível 3 anteceda os dois estágios considerados mais críticos, o município já reforça uma série de cuidados. Veja as orientações:

Aumente a ingestão de água ou sucos naturais sem açúcar, mesmo sem sentir sede;

Prefira alimentos leves, como frutas e saladas;

Use roupas leves e frescas;

Evite bebidas alcoólicas e com alto teor de açúcar;

Evite o sol direto, especialmente entre 10h e 16h;

Utilize protetor solar, já que a exposição sem proteção pode causar vermelhidão, sensibilidade e bolhas;

Proteja as crianças com chapéu de abas;

Em caso de mal-estar, tontura ou outros sintomas associados ao estresse térmico, procure uma unidade municipal de saúde.

A prefeitura destaca que a mudança no nível do Protocolo de Calor não altera o estágio operacional da cidade: o Rio segue no Estágio 1.

*Com informações do Globo