Calor extremo coloca Rio no nível 3; máxima pode ser de 40ºC no domingo

Redação Exame
Publicado em 10 de janeiro de 2026 às 18h15.
O calor segue intenso e deve continuar nos próximos dias no Rio de Janeiro. A cidade atingiu, às 11h30 deste sábado, o terceiro nível do Protocolo de Calor, segundo o sistema de monitoramento municipal.
Com isso, entre as recomendações de saúde e segurança, a orientação é aumentar o consumo de água e reduzir a exposição direta ao sol, especialmente entre 10h e 16h. De acordo com o Alerta Rio, a temperatura máxima registrada foi de 38,9ºC e pode chegar a 40ºC neste domingo.
O Calor 3 é caracterizado por índices elevados de calor (entre 36ºC e 40ºC) com previsão de manutenção ou elevação por pelo menos três dias consecutivos.
Segundo o Sistema Alerta Rio, o tempo deve permanecer estável na cidade. A previsão é de pouca nebulosidade ao longo do dia e sem chuva. Os ventos devem ser moderados, com chance de rajadas fortes.
Embora o nível 3 anteceda os dois estágios considerados mais críticos, o município já reforça uma série de cuidados. Veja as orientações:
Aumente a ingestão de água ou sucos naturais sem açúcar, mesmo sem sentir sede;
Prefira alimentos leves, como frutas e saladas;
Use roupas leves e frescas;
Evite bebidas alcoólicas e com alto teor de açúcar;
Evite o sol direto, especialmente entre 10h e 16h;
Utilize protetor solar, já que a exposição sem proteção pode causar vermelhidão, sensibilidade e bolhas;
Proteja as crianças com chapéu de abas;
Em caso de mal-estar, tontura ou outros sintomas associados ao estresse térmico, procure uma unidade municipal de saúde.
A prefeitura destaca que a mudança no nível do Protocolo de Calor não altera o estágio operacional da cidade: o Rio segue no Estágio 1.
*Com informações do Globo