Chuvas fortes deixam 23 pessoas desalojadas no ES e colocam cidades em alerta

As chuvas que atingem o Espírito Santo nos últimos dias já deixaram 23 pessoas desalojadas, segundo o boletim da Defesa Civil Estadual divulgado nesta terça-feira, 6. O volume de água acumulado em algumas cidades ultrapassou os 100 milímetros em 24 horas, provocando transtornos, interdições de vias e risco de novos deslizamentos.

De acordo com o monitoramento, Alto Rio Novo foi o município onde mais choveu no período, com 121,2 mm, seguido por Ponto Belo (108 mm) e Barra de São Francisco (94,17 mm). Também registraram altos volumes de água as regiões de Vila Pavão (81,4 mm), Rio Novo do Sul (78,2 mm), Divino de São Lourenço (76 mm) e São Roque do Canaã (75 mm).

Outras cidades com acumulados expressivos foram Mantenópolis (73,58 mm), São Gabriel da Palha (66,6 mm), Aracruz (65,73 mm), Itaguaçu (65,59 mm) e Cachoeiro de Itapemirim (64,62 mm).

Estragos e interdições

Em Mimoso do Sul, a Defesa Civil registrou uma série de ocorrências na segunda-feira, 5. Houve interdição parcial da rua Dr. José Monteiro da Silva, no bairro Pratinha, após um deslizamento de encosta. Uma árvore de grande porte caiu na rodovia ES-177, próximo ao Bar do Cezar, e precisou ser retirada pela Secretaria de Limpeza.

Ainda no município, um maciço rochoso de médio porte, com barro e parte da barreira, foi removido da ES-391, rodovia que liga Mimoso do Sul a Santo Antônio, próximo à entrada da comunidade Reforma. Também foi feita a interdição preventiva da ponte da comunidade Fundação, que sofreu danos durante as chuvas. A estrutura será reavaliada por equipes de engenharia.

Em Apiacá, foi registrada a interdição parcial da rodovia ES-492. O município de Colatina decretou Situação de Emergência.

Previsão do tempo

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) mantém os alertas de chuvas intensas e tempestade para todo o Espírito Santo, válidos até quarta-feira, 7.

Para esta terça-feira, 6, no Centro-Norte do estado, a previsão indica 80% de chance de chuva.

Nas demais regiões, a probabilidade é de 70% de chuva, com volumes entre 2 e 10 mm

Na quarta-feira, 7, a previsão é de chuva principalmente no Sul, Caparaó e Região Serrana.

O Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden) também aponta risco alto de movimento de massa em municípios como Alfredo Chaves, Piúma, Guarapari e Anchieta.

Há ainda risco moderado, tanto hidrológico quanto de deslizamentos, em diversas cidades, entre elas Cachoeiro de Itapemirim, Rio Novo do Sul, Itapemirim, Mimoso do Sul, Apiacá, Colatina, Linhares, Serra, Barra de São Francisco, São Gabriel da Palha e Vila Pavão.