Veja a cronologia dos pedidos de Lula e Flávio para prorrogar a votação no 2º turno

RESUMO ＋ As campanhas de Lula (PT) e Flávio Bolsonaro (PL) pediram à Justiça Eleitoral a prorrogação da votação do segundo turno das eleições de 2026 após relatos de problemas no transporte público, chuvas, alagamentos e falta de energia. O ministro Cristiano Zanin, do STF, determinou a extensão do horário até as 19h, duas horas após o encerramento inicialmente previsto. A decisão foi divulgada às 17h03, quando parte das urnas já havia sido fechada, e levou o TSE a suspender temporariamente a apuração. A contagem foi retomada às 19h, e Lula foi considerado matematicamente reeleito às 21h08.

As campanhas de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Flávio Bolsonaro (PL) acionaram a Justiça Eleitoral e o Supremo Tribunal Federal (STF) no domingo, 25, para pedir a prorrogação do horário de votação do segundo turno das eleições presidenciais de 2026. As solicitações ocorreram ao longo da tarde, em meio a relatos de problemas no transporte público, chuvas, alagamentos, interdições e falta de energia em diferentes localidades do país. A princípio, as urnas deveriam ser fechadas e a apuração iniciada às 17h.

O primeiro pedido da campanha petista foi protocolado às 13h22 e solicitava a extensão do horário de votação em municípios afetados por problemas de transporte. Ao longo da tarde, o PT ampliou a solicitação para todo o território nacional e, às 16h22, também acionou formalmente o STF. A campanha de Flávio Bolsonaro apresentou um pedido próprio às 15h50, com foco em 19 cidades de São Paulo, Paraná e Santa Catarina atingidas por chuvas.

A decisão que prorrogou a votação até as 19h foi divulgada às 17h03 pelo ministro Cristiano Zanin, do STF. Como grande parte das urnas já havia sido fechada e a apuração já havia começado, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) interrompeu temporariamente a contagem e a divulgação dos resultados. A votação foi encerrada novamente às 19h, quando a apuração foi retomada.

Cronologia completa

13h22: Campanha de Lula pede prorrogação em municípios afetados por problemas de transporte

O primeiro pedido da campanha de Lula foi protocolado às 13h22 pela Federação Brasil da Esperança, formada por PT, PCdoB e PV. A petição citou problemas de transporte público, incluindo a falta de ônibus em municípios da Bahia, e solicitou a extensão dos efeitos de um pedido anterior para prorrogar a votação até as 19h, no horário de Brasília, em zonas eleitorais de localidades afetadas.

O documento também mencionava municípios afetados nos estados do Piauí, Paraíba, Paraná, Pará, Rio de Janeiro, São Paulo, Alagoas, Pernambuco e Roraima. A campanha também pediu que a medida fosse estendida a outras unidades da Federação onde fossem identificados problemas semelhantes.

Além da prorrogação, a petição solicitava que eleitores presentes nos locais de votação às 17h recebessem as senhas previstas no Código Eleitoral, inclusive aqueles que estivessem nas áreas externas ou nos acessos aos prédios. O partido também pediu a manutenção do transporte coletivo gratuito, com frota integral, por pelo menos duas horas após o encerramento da votação, além do registro em ata de atrasos e relatos de eleitores impedidos de votar por falta de transporte.

15h42: campanha de Lula amplia pedido

Às 15h42, a campanha petista apresentou uma nova petição, desta vez em nome da coligação Brasil Pronto pra Mais, solicitando a ampliação da medida para todo o país.

O documento reiterou os pedidos anteriores, incluindo a prorrogação até as 19h nas localidades afetadas e a extensão da medida a qualquer unidade da Federação onde fossem registradas as mesmas intercorrências. A solicitação também previa que os Tribunais Regionais Eleitorais identificassem e comunicassem imediatamente as zonas eleitorais afetadas.

A campanha manteve os pedidos relacionados ao transporte público, à distribuição de senhas para os eleitores presentes nos locais de votação e ao registro dos problemas nas atas das seções eleitorais.

15h50: campanha de Flávio Bolsonaro também pede prorrogação

Oito minutos depois, às 15h50, a campanha de Flávio Bolsonaro apresentou um pedido próprio ao TSE. A solicitação mencionava problemas provocados por chuvas, alagamentos, interdições e falta de energia e pedia a prorrogação da votação em cidades de São Paulo, Paraná e Santa Catarina.

Diferentemente dos pedidos petistas, que buscavam ampliar a medida para localidades afetadas em diferentes estados e, posteriormente, para todo o país, a solicitação da campanha de Flávio se concentrava nas cidades indicadas na petição.

A equipe do candidato do PL também pediu que a divulgação dos resultados da eleição presidencial só começasse após o encerramento da votação nesses locais.

16h: Nunes Marques dá prazo sobre pedido do PT

Pouco depois das 16h, Nunes Marques determinou que o TRE da Bahia se manifestasse sobre o pedido do PT em até 30 minutos.

16h22: PT aciona o STF

Às 16h, a campanha de Lula acionou formalmente o Supremo Tribunal Federal, pedindo a extensão do horário de votação para todo o território nacional.

Onze minutos depois, às 16h33, o ministro Cristiano Zanin foi sorteado relator da reclamação.

A movimentação ocorreu pouco antes do encerramento regular da votação e do início da divulgação dos resultados. Às 17h, grande parte das urnas já havia sido fechada, e o TSE havia começado a contabilizar os votos.

17h: urnas fecham em grande parte do país

17h03: Zanin determina prorrogação até as 19h

Às 17h03, foi divulgada a decisão de Zanin que ampliou o prazo de votação até as 19h, cabendo ao TSE dar cumprimento à determinação.

A decisão ocorreu depois do horário regular de encerramento da votação, quando parte das urnas já havia sido fechada e a apuração estava em andamento.

Às 17h06, o TSE interrompeu a contagem e a divulgação dos votos, com 0,25% das urnas apuradas. Às 17h20, o tribunal comunicou oficialmente a suspensão da apuração.

Às 17h49, o TSE comunicou às seções eleitorais a prorrogação da votação para as urnas que ainda não haviam sido fechadas.

Após a decisão que prorrogou a votação, o PL publicou uma mensagem em seu perfil oficial no Instagram, reconhecendo a medida do STF e convocando os fiscais de urna do partido a acompanhar o encerramento dos trabalhos e a emissão dos boletins de urna às 19h.

18h: Nunes Marques segue o entendimento de Zanin

O presidente do TSE, ministro Nunes Marques, seguiu a decisão do colega magistrado sobre o adiamento em locais que não houve fechamento das urnas.

19h: votação termina novamente e apuração é retomada

A votação foi encerrada pela segunda vez às 19h, quando terminou o prazo estabelecido pela decisão judicial. Com isso, a apuração foi retomada.

O TSE considerou Lula matematicamente reeleito às 21h08, quando 97,69% das urnas estavam apuradas. Naquele momento, o petista contabilizava 62,6 milhões de votos, equivalentes a 51,74% dos válidos, contra 58,4 milhões de Flávio Bolsonaro, que tinha 48,26%.