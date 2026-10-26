PSD, PSDB, MDB, Republicanos e União reconhecem vitória de Lula

RESUMO ＋ Ao menos seis partidos que não apoiaram Lula no segundo turno das eleições de 2026 reconheceram a reeleição do presidente, que recebeu 51,75% dos votos válidos, com mais de 98,2% das urnas apuradas. PSD, MDB, Republicanos, PSDB, União Brasil e Cidadania parabenizaram o petista e defenderam o respeito ao resultado das urnas e o diálogo político. O Novo contestou o resultado, enquanto Flávio Bolsonaro (PL) afirmou que não aceita a derrota. Os presidentes da Câmara e do Senado também reconheceram a vitória de Lula.

Ao menos seis partidos que não apoiaram a candidatura do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no segundo turno reconheceram a vitória do petista nas eleições presidenciais de 2026. Com mais de 98,2% das urnas apuradas, Lula foi reeleito no domingo, 25, com 51,75% dos votos válidos, o equivalente a 64.060.863 votos, contra Flávio Bolsonaro (PL).

Entre as legendas que se manifestaram estão PSD, MDB, Republicanos, PSDB, União Brasil e Cidadania. As declarações parabenizam o presidente reeleito e destacam o respeito à decisão das urnas, a necessidade de diálogo e a expectativa de que o próximo governo trabalhe para todos os brasileiros.

O presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, cumprimentou Lula e o vice-presidente Geraldo Alckmin e afirmou que a legenda buscará apoiar iniciativas voltadas à redução das desigualdades sociais, ao equilíbrio fiscal e à geração de empregos. Kassab também mencionou investimentos em pesquisa, ciência e inovação, além do fortalecimento do Sistema Único de Saúde (SUS) e da educação.

"Tenho certeza que nossos parlamentares e governadores eleitos seguirão defendendo os bons projetos e manterão a relação republicana com o Governo Federal, em defesa do objetivo comum a todos nós, que é o desenvolvimento do Brasil e o bem-estar da nossa população", diz a nota.

O MDB também parabenizou o petista pela reeleição democrática, conforme a Constituição de 1988, e afirmou que a vontade popular se tornou soberana. A legenda desejou que Lula tenha serenidade para governar o país em favor de todos, sem exceção.

Já o presidente nacional do Republicanos, Marcos Pereira, afirmou que o novo mandato traz a responsabilidade de governar para todos os brasileiros, inclusive aqueles que votaram em Flávio Bolsonaro. Ele também defendeu o respeito às diferenças e o diálogo com o Congresso Nacional.

O PSDB, por sua vez, cumprimentou Lula e afirmou que os brasileiros exerceram livremente o direito de escolher seus representantes. Em nota assinada pelo presidente nacional, Aécio Neves, e pelo líder da legenda na Câmara, Adolfo Viana, o partido desejou êxito ao presidente reeleito e defendeu a união dos brasileiros. A sigla também afirmou que continuará fazendo as críticas que considerar necessárias, com responsabilidade e equilíbrio.

O presidente nacional do União Brasil, Antonio Rueda, também cumprimentou Lula e Alckmin. Em declaração, Rueda afirmou que o resultado proclamado pela Justiça Eleitoral deve ser respeitado por todos e defendeu a união do país em torno de uma agenda comum.

"Reafirmo também nossa disposição de apoiar medidas e ações por um Brasil que cresça, gere empregos e reduza as desigualdades, em benefício de todos os brasileiros", escreveu Rueda na nota.

O Cidadania também reconheceu a vontade dos brasileiros expressa nas urnas. O presidente nacional da sigla, Alex Manente, defendeu diálogo, respeito às diferenças e compromisso com o futuro do país, além de afirmar que o partido seguirá colocando os interesses do Brasil acima das disputas políticas.

Sem nota, sem reconhecimento

Na outra ponta, o presidente nacional do Novo, Eduardo Ribeiro, contestou o resultado da eleição. Em declaração divulgada após a votação, ele afirmou que o resultado seria uma prova de que o Brasil não é uma democracia. Ribeiro acusou o PT de usar a máquina pública e o Supremo Tribunal Federal (STF) para se manter no poder e afirmou que o partido tem três ações pedindo a cassação da chapa de Lula.

"Cabe agora à Justiça cumprir seu papel, se ainda existe Justiça nesse país", finaliza a nota.

O PL, partido de Flávio Bolsonaro, não divulgou uma nota oficial sobre o resultado. No discurso após a confirmação da vitória de Lula, porém, o candidato derrotado afirmou que não aceita o resultado e que irá contestá-lo.

Até o momento, Solidariedade, Avante, Mobiliza, Agir, Democracia Cristã, Missão, Democrata, PRTB e PCO não haviam se manifestado publicamente sobre a reeleição do petista.

Legislativo reconhece resultado das urnas

Os presidentes da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos), e do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil), também reconheceram a vitória de Lula e defenderam o respeito à decisão dos eleitores.

Motta parabenizou o presidente reeleito e desejou serenidade e equilíbrio na condução do país pelos próximos quatro anos. O deputado afirmou que, à frente da Câmara, manterá o compromisso com o diálogo e o equilíbrio, respeitando a independência entre os Poderes e buscando consensos para avançar nas pautas de interesse da população.

Alcolumbre, por sua vez, afirmou que o Congresso Nacional reconhece o resultado das urnas. Segundo o senador, ele e Motta telefonaram para Lula após a confirmação da vitória para parabenizá-lo e desejar sucesso no novo mandato.

O presidente do Senado também cumprimentou Flávio Bolsonaro pela disputa eleitoral e afirmou que a democracia pressupõe o debate de ideias, as diferenças de opinião e, acima de tudo, o respeito à escolha dos brasileiros. Alcolumbre acrescentou que o Congresso continuará atuando com independência, diálogo e compromisso com propostas voltadas ao desenvolvimento do país.

Partidos aliados celebram reeleição de Lula

Entre os partidos que já haviam apoiado a candidatura de Lula, as manifestações celebraram a vitória e destacaram a participação das legendas na campanha.

A Rede Sustentabilidade comemorou o reconhecimento de Lula a quem integrou o chamado “Exército do Lula”, grupo mobilizado durante a campanha. O deputado federal André Janones, da Rede, foi um dos responsáveis pela organização da iniciativa, que teve atuação essencial no segundo turno.

O PSOL classificou o resultado como histórico e atribuiu a vitória à mobilização de apoiadores nas ruas e nas redes sociais. A presidente nacional da sigla, Paula Coradi, afirmou que o partido se orgulha de ter participado da campanha e defendeu a continuidade da organização política para impulsionar mudanças no país e defender a classe trabalhadora.

O PDT também celebrou a reeleição e ressaltou ter sido o primeiro partido a formalizar apoio à candidatura de Lula. Em publicação, a legenda afirmou que esteve ao lado do petista desde o início e que continuará participando da reconstrução do país.

O Partido Verde (PV), por sua vez, declarou que a vitória representa o triunfo da democracia e reafirmou o compromisso com políticas públicas, a proteção da biodiversidade e a ampliação de direitos e oportunidades. O presidente da sigla, Reynaldo Nunes, também reiterou o apoio à parceria entre Lula e Alckmin.

Já a Unidade Popular (UP) classificou a reeleição como uma derrota do fascismo nas urnas, mas ressaltou que o resultado eleitoral não resolve, por si só, os problemas relacionados à desigualdade social, à exploração do trabalho e à concentração de riqueza e poder. A legenda defendeu a continuidade da mobilização nas ruas e a organização em torno do socialismo.

Confira as notas na íntegra:

PSD:

"O PSD cumprimenta o presidente reeleito Luiz Inácio Lula da Silva, o vice-presidente Geraldo Alckmin, e deseja um bom governo a toda sua equipe.

O partido reafirma seu compromisso com nossa democracia e vai procurar corresponder às expectativas dos eleitores brasileiros: apoiar as iniciativas que busquem corrigir as desigualdades sociais, promover o equilíbrio fiscal e que tragam confiança àqueles que querem investir no Brasil, gerando empregos e riqueza para o país, para termos uma economia estável. As medidas que entendam a necessidade de priorizar investimentos em pesquisas, ciência e inovação; que fortaleçam o SUS, melhorando sua gestão e trazendo mais recursos; que promovam a Educação e formação dos nossos jovens para o futuro.

Tenho certeza que nossos parlamentares e governadores eleitos seguirão defendendo os bons projetos e manterão a relação republicana com o Governo Federal, em defesa do objetivo comum a todos nós, que é o desenvolvimento do Brasil e o bem-estar da nossa população."

Gilberto Kassab

Presidente nacional - PSD

MDB:

"Parabéns ao presidente Lula, reeleito democraticamente conforme a Constituição de 1988.

É um momento em que a vontade popular se fez soberana.

Desejamos que ele tenha serenidade para governar o País em favor de TODOS sem exceção."

Republicanos:

"Parabenizo o presidente Lula pela reeleição. O novo mandato traz a responsabilidade de governar para todos os brasileiros, inclusive os que votaram em Flávio Bolsonaro, com respeito às diferenças e diálogo com o Congresso Nacional. É o que esperamos em favor do Brasil."

Marcos Pereira

Presidente nacional - Republicanos

PSDB:

"O PSDB Nacional cumprimenta o Presidente Luiz Inácio Lula da Silva por sua reeleição à Presidência da República. Os brasileiros fizeram sua escolha nas urnas, exercendo um direito que é uma das mais belas conquistas da nossa democracia: o de escolher livremente seus representantes.

Desejamos êxito ao presidente reeleito e esperamos que seu governo saiba buscar a união dos brasileiros, respeitando as diferenças que fazem parte da vida democrática, e avance na solução dos problemas que afetam a vida dos brasileiros.

O PSDB seguirá agindo com responsabilidade, equilíbrio e firmeza. Faremos as críticas que julgarmos necessárias, sem perder de vista que, acima das disputas políticas, devem estar sempre os interesses do Brasil e dos brasileiros."

Aécio Neves

Presidente Nacional do PSDB

Adolfo Viana

Líder do PSDB na Câmara

União Brasil:

"Presidente nacional do União Brasil, Antonio Rueda, cumprimenta o presidente Luiz Inácio Lula da Silva pela reeleição.

Em nome do União Brasil, cumprimento o presidente Luiz Inácio Lula da Silva pela reeleição à Presidência da República, confirmada neste domingo, 25 de outubro, no segundo turno das Eleições 2026. Estendo os cumprimentos ao vice-presidente Geraldo Alckmin.

A soberania popular se manifestou de forma livre nas urnas, e o resultado proclamado pela Justiça Eleitoral deve ser respeitado por todos. Essa é a base da democracia brasileira e o compromisso do nosso partido.

Encerrado o processo eleitoral, é hora de unir o país em torno de uma agenda comum.

Desejo ao presidente pleno êxito no novo mandato, que começa em janeiro de 2027. Reafirmo também nossa disposição de apoiar medidas e ações por um Brasil que cresça, gere empregos e reduza as desigualdades, em benefício de todos os brasileiros."

Atonio Rueda

Brasília, 26 de outubro de 2026.

Cidadania:

"O Cidadania cumprimenta Luiz Inácio Lula da Silva por sua reeleição à Presidência da República e reconhece a vontade soberana dos brasileiros expressa nas urnas.

Encerrada a eleição, o Brasil precisa de diálogo, respeito às diferenças e compromisso com o futuro. Desejamos que o presidente reeleito conduza seu governo com responsabilidade e capacidade de unir o país em torno de soluções que melhorem a vida da população.

Nosso compromisso é com os brasileiros. É com esse espírito que seguiremos trabalhando, colocando os interesses do Brasil acima das disputas políticas."

Alex Manente

Presidente nacional do Cidadania

Novo:

"O resultado da eleição é a prova de que o Brasil não é uma democracia.

Como se não bastasse fazer uma campanha cheia de mentiras, o PT usou como nunca a máquina pública e o STF para se manter no poder.

Temos três ações pedindo a cassação da chapa de Lula. Cabe agora à Justiça cumprir seu papel, se ainda existe Justiça nesse país."

Eduardo Ribeiro, presidente nacional do Partido Novo

Hugo Motta (Republicanos), presidente da Câmara:

"A democracia é soberana. O povo é soberano e, através das urnas, fez a sua escolha.

Parabenizo o presidente Lula pela reeleição e desejo serenidade e equilíbrio na condução do país nos próximos quatro anos.

Como presidente da Câmara, reafirmo meu compromisso com o diálogo e o equilíbrio para, respeitando sempre a independência entre os Poderes, construirmos consenso e avançarmos nas pautas que o povo brasileiro tanto espera."

Davi Alcolumbre (União), presidente do Senado:

"Na noite deste domingo, conversei com a imprensa, ao lado do presidente da Câmara, Hugo Motta, e reafirmei o reconhecimento do Congresso Nacional ao resultado das urnas. Após a confirmação do resultado, fizemos questão de telefonar ao presidente Lula para parabenizá-lo pela reeleição e desejar sucesso nesta nova missão.

Quero também cumprimentar meu colega de Senado, Flávio Bolsonaro, pela disputa eleitoral. A democracia é feita justamente disso: do debate de ideias, das diferenças de opinião e, acima de tudo, do respeito à escolha dos brasileiros.

O Congresso Nacional seguirá atento aos anseios da população, com independência, diálogo e compromisso para transformar em realidade as propostas que contribuam para o desenvolvimento do país."

Rede Sustentabilidade:

"Reconhecimento emocionante de Lula a todos e todas que serraram fileiras no Exército do Lula e promoveram essa grande virada."

PSOL:

"HISTÓRICO! VENCEU A FORÇA DO POVO E DA DEMOCRACIA!

A vitória do presidente Lula é resultado de cada um e cada uma que ocupou as ruas e as redes em defesa de uma causa maior. O PSOL se orgulha muito de ter sido parte ativa dessa virada histórica.

Esse resultado dá uma resposta ao mundo todo: o Brasil pertence ao seu povo e não se renderá a ingerências externas nem a projetos autoritários representados pela extrema direita.

A eleição foi histórica, mas a nossa luta não se encerra nas urnas. Continuaremos organizados para impulsionar as transformações que o país precisa, defender a classe trabalhadora e fazer valer a decisão do povo contra qualquer tentativa antidemocrática.

Parabéns ao presidente Lula, a toda a militância e à juventude que doaram a sua energia 24h por dia pela vitória.

O futuro é nosso."

Paula Coradi, presidenta nacional do PSOL

PDT:

"É LULA!

O povo brasileiro foi às urnas e decidiu: o Brasil vai seguir em frente. A vitória é da democracia e de quem nunca deixou de acreditar.

E o PDT tem orgulho de dizer: fomos o primeiro partido a formalizar apoio à reeleição de Lula. Estivemos juntos desde o primeiro dia e vamos estar juntos na reconstrução do país, com um governo para todos os brasileiros!"

PV:

"A democracia venceu, e nosso compromisso com o Brasil continua!

O Partido Verde celebra a reeleição do presidente Lula e reafirma seu compromisso com um país mais justo, democrático e sustentável.

Seguiremos trabalhando para fortalecer as políticas públicas, proteger nossa biodiversidade e construir um futuro com mais direitos e oportunidades para todos os brasileiros.

O futuro é verde. E seguimos juntos com Lula e Geraldo Alckmin nessa construção!"

Reynaldo Nunes

presidente do Partido Verde

UP:

"VITÓRIA NAS URNAS. A LUTA CONTINUA NAS RUAS!

A reeleição de Lula marca a derrota do fascismo nas urnas. Demonstramos a força da nossa classe em uma virada histórica! Mas a luta continua e a eleição, por si só, não resolve as contradições de uma sociedade marcada pela desigualdade, pela exploração do trabalho e pela concentração de riqueza e poder. Só a luta pelo socialismo enterrará o fascismo! Só com partido é que se faz revolução. Não espere mais quatro anos para se organizar, filie-se a Unidade

Popular pelo Socialismo, o partido antifascista do Brasil!"