Tarcísio sinaliza a aliados que não contestará vitória de Lula, mas evitará contradizer Flávio

Aliados do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), afirmam que ele não vai questionar abertamente o resultado das eleições e veem como inevitável que ele reconheça a vitória do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Apesar disso, o posicionamento público de seu vice, Felício Ramuth (MDB), que na manhã desta segunda-feira, 26, reconheceu publicamente a derrota de Flávio Bolsonaro, incomodou uma ala do governo.

A atitude de Ramuth pegou de surpresa parte do núcleo do governo paulista, segundo relatos de dois integrantes da administração Tarcísio, ouvidos sob reserva. Aliados do vice-governador, porém, dizem que seu posicionamento está alinhado com o de seu partido, o MDB, e que não gera ruídos em sua relação com Tarcísio de Freitas.

Felício afirmou que "a maioria dos eleitores escolheu outro caminho" e disse respeitar o resultado das urnas. Na mesma postagem, afirmou que "causou estranheza o próprio PL ter solicitado a prorrogação da votação, ainda que em locais específicos". O vice-governador paulista ainda disse que "o total de votos registrados após as 17 horas em todo o país foi insignificante diante da diferença entre os candidatos", um fato que contradiz o discurso de Flávio Bolsonaro, que ao lado de Tarcísio defendeu a anulação do segundo turno.

O vice-governador avisou lideranças do MDB e no governo que faria a postagem, já com o conteúdo que foi publicado, na manhã desta segunda-feira. Na noite de domingo, o diretório nacional do MDB parabenizou Lula, ressaltando que o petista foi "reeleito democraticamente conforme a Constituição de 1988".

"É um momento em que a vontade popular se fez soberana", diz a nota do MDB.

A crítica a Felício no interior do governo Tarcísio não é sobre o reconhecimento do resultado da eleição em si, mas sim sobre o timing e a menção ao PL. Um integrante da gestão próximo ao governador afirma que ele deveria ter esperado o próprio Tarcísio se manifestar.

Presidente do partido de Tarcísio, o deputado federal Marcos Pereira (SP) também cumprimentou Lula pela vitória, mas evitou mencionar a posição do PL ou o discurso de Flávio Bolsonaro sobre os resultados. "Parabenizo o presidente Lula pela reeleição. O novo mandato traz a responsabilidade de governar para todos os brasileiros, inclusive os que votaram em Flávio Bolsonaro, com respeito às diferenças e diálogo com o Congresso Nacional", afirmou em uma rede social.

Tarcísio quer evitar fogo amigo

O governador de São Paulo escolheu estar ao lado de Flávio Bolsonaro (PL) no discurso em que o senador se recusou a aceitar os resultados da eleição e pediu a anulação do pleito e, agora, ainda guarda silêncio sobre o resultado da eleição. Apesar disso, ele já sinalizou a aliados que não deverá questionar a validade da vitória de Lula.

Um aliado próximo ao governador paulista diz que o cenário mais provável é que Tarcísio se distancie dos discursos mais radicais que falem de fraudes não comprovadas, mas evite, ao máximo, uma rota de colisão com Flávio Bolsonaro para prevenir o fogo amigo do bolsonarismo. Um integrante da gestão diz que demora para se pronunciar sobre a derrota de Flávio Bolsonaro visa evitar que a ala mais extremista do PL o acuse de traição.

Essa posição, porém, segundo outro aliado de Tarcísio, é um ensaio político para que o governador crie uma identidade política à parte do bolsonarismo.

Um secretário do governo afirma, no entanto, que a avaliação do entorno do governador é que é muito cedo para pensar em 2030, apesar das pretensões políticas nacionais de Tarcísio.