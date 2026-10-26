Tarcísio sinaliza a aliados que não contestará vitória de Lula, mas evitará contradizer Flávio

Tarcísio de Freitas (Republicanos) e Flávio Bolsonaro (PL) (Reprodução/X)
Publicado em 26 de outubro de 2026 às 15h50.
Última atualização em 26 de outubro de 2026 às 15h54.
Aliados do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), afirmam que ele não vai questionar abertamente o resultado das eleições e veem como inevitável que ele reconheça a vitória do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Apesar disso, o posicionamento público de seu vice, Felício Ramuth (MDB), que na manhã desta segunda-feira, 26, reconheceu publicamente a derrota de Flávio Bolsonaro, incomodou uma ala do governo.
A atitude de Ramuth pegou de surpresa parte do núcleo do governo paulista, segundo relatos de dois integrantes da administração Tarcísio, ouvidos sob reserva. Aliados do vice-governador, porém, dizem que seu posicionamento está alinhado com o de seu partido, o MDB, e que não gera ruídos em sua relação com Tarcísio de Freitas.
Felício afirmou que "a maioria dos eleitores escolheu outro caminho" e disse respeitar o resultado das urnas. Na mesma postagem, afirmou que "causou estranheza o próprio PL ter solicitado a prorrogação da votação, ainda que em locais específicos". O vice-governador paulista ainda disse que "o total de votos registrados após as 17 horas em todo o país foi insignificante diante da diferença entre os candidatos", um fato que contradiz o discurso de Flávio Bolsonaro, que ao lado de Tarcísio defendeu a anulação do segundo turno.
O vice-governador avisou lideranças do MDB e no governo que faria a postagem, já com o conteúdo que foi publicado, na manhã desta segunda-feira. Na noite de domingo, o diretório nacional do MDB parabenizou Lula, ressaltando que o petista foi "reeleito democraticamente conforme a Constituição de 1988".
"É um momento em que a vontade popular se fez soberana", diz a nota do MDB.
A crítica a Felício no interior do governo Tarcísio não é sobre o reconhecimento do resultado da eleição em si, mas sim sobre o timing e a menção ao PL. Um integrante da gestão próximo ao governador afirma que ele deveria ter esperado o próprio Tarcísio se manifestar.
Presidente do partido de Tarcísio, o deputado federal Marcos Pereira (SP) também cumprimentou Lula pela vitória, mas evitou mencionar a posição do PL ou o discurso de Flávio Bolsonaro sobre os resultados. "Parabenizo o presidente Lula pela reeleição. O novo mandato traz a responsabilidade de governar para todos os brasileiros, inclusive os que votaram em Flávio Bolsonaro, com respeito às diferenças e diálogo com o Congresso Nacional", afirmou em uma rede social.
O governador de São Paulo escolheu estar ao lado de Flávio Bolsonaro (PL) no discurso em que o senador se recusou a aceitar os resultados da eleição e pediu a anulação do pleito e, agora, ainda guarda silêncio sobre o resultado da eleição. Apesar disso, ele já sinalizou a aliados que não deverá questionar a validade da vitória de Lula.
Um aliado próximo ao governador paulista diz que o cenário mais provável é que Tarcísio se distancie dos discursos mais radicais que falem de fraudes não comprovadas, mas evite, ao máximo, uma rota de colisão com Flávio Bolsonaro para prevenir o fogo amigo do bolsonarismo. Um integrante da gestão diz que demora para se pronunciar sobre a derrota de Flávio Bolsonaro visa evitar que a ala mais extremista do PL o acuse de traição.
Essa posição, porém, segundo outro aliado de Tarcísio, é um ensaio político para que o governador crie uma identidade política à parte do bolsonarismo.
Um secretário do governo afirma, no entanto, que a avaliação do entorno do governador é que é muito cedo para pensar em 2030, apesar das pretensões políticas nacionais de Tarcísio.