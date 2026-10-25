Lula ou Flávio Bolsonaro: quem está ganhando no exterior no 2º turno das eleições

O Japão, um dos maiores colégios eleitorais brasileiros fora do país, tem definido o placar dos primeiros boletins de urna do segundo turno no exterior. Na soma dos países da Ásia e da Oceania já apurados, o senador Flávio Bolsonaro (PL) tem 32.870 votos, contra 14.629 do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), segundo os boletins divulgados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Os números refletem apenas os boletins de urna já divulgados no exterior e não representam o resultado da eleição. A disputa só será definida após a totalização nacional pelo TSE, que começa a ser divulgada a partir das 17h, pelo horário de Brasília.

Por enquanto, a divisão entre os países é equilibrada. Lula lidera em Austrália, China, Coreia do Sul, Nova Zelândia e Singapura. Flávio Bolsonaro vence em Filipinas, Indonésia, Japão, Malásia, Tailândia e Taiwan.

Considerando apenas os votos dos dois candidatos, Flávio Bolsonaro soma 69,2% dos válidos nos países já apurados, contra 30,8% de Lula. A vantagem vem quase toda do Japão. No país, o candidato do PL recebeu 28.538 votos, o equivalente a 87% de tudo o que somou até agora no exterior.

Sem o Japão, o cenário se inverte: Lula teria 7.531 votos, contra 4.332 de Flávio Bolsonaro, o que daria ao petista 63,5% dos válidos.

O que mudou desde o primeiro turno

Até agora, só a Malásia mudou de vencedor em relação a 4 de outubro. Lula havia vencido em Kuala Lumpur por 44 votos a 27. No segundo turno, Flávio Bolsonaro ficou à frente por 44 a 41.

Os dois candidatos ampliaram a votação na maior parte dos países. Na soma dos já apurados, Lula passou de 10.905 para 14.629 votos, alta de 34,1%. Flávio Bolsonaro foi de 27.848 para 32.870, avanço de 18%.

O maior salto proporcional de Lula entre os países com mais de 100 votantes ocorreu na Nova Zelândia, onde ele passou de 234 para 418 votos. No Japão, o petista ganhou 1.864 votos, e Flávio Bolsonaro, 3.937.

Resultado país a país

Austrália: No 2º turno, Lula recebeu 6.017 votos ( 63,46% ) nos 29 boletins de Canberra e Sydney. Flávio Bolsonaro somou 3.465 ( 36,54% ). Compareceram 9.795 dos 20.280 eleitores aptos; foram registrados 118 votos em branco e 195 nulos. No 1º turno: Lula recebeu 4.562 votos ( 56,11% ), e Flávio Bolsonaro, 2.579 ( 31,72% ).

No 2º turno, Lula recebeu 6.017 votos ( ) nos 29 boletins de Canberra e Sydney. Flávio Bolsonaro somou 3.465 ( ). Compareceram 9.795 dos 20.280 eleitores aptos; foram registrados 118 votos em branco e 195 nulos. Lula recebeu 4.562 votos ( ), e Flávio Bolsonaro, 2.579 ( ). China: No 2º turno, Lula recebeu 502 votos ( 65,28% ) nos 4 boletins de Pequim, Cantão, Xangai e Hong Kong. Flávio Bolsonaro somou 267 ( 34,72% ). Compareceram 810 dos 2.171 eleitores aptos; foram registrados 14 votos em branco e 27 nulos. No 1º turno: Lula recebeu 367 votos ( 56,29% ), e Flávio Bolsonaro, 203 ( 31,13% ).

No 2º turno, Lula recebeu 502 votos ( ) nos 4 boletins de Pequim, Cantão, Xangai e Hong Kong. Flávio Bolsonaro somou 267 ( ). Compareceram 810 dos 2.171 eleitores aptos; foram registrados 14 votos em branco e 27 nulos. Lula recebeu 367 votos ( ), e Flávio Bolsonaro, 203 ( ). Coreia do Sul: No 2º turno, Lula recebeu 148 votos ( 64,35% ) no boletim de Seul. Flávio Bolsonaro somou 82 ( 35,65% ). Compareceram 238 dos 485 eleitores aptos; foram registrados 2 votos em branco e 6 nulos. No 1º turno: Lula recebeu 123 votos ( 56,94% ), e Flávio Bolsonaro, 72 ( 33,33% ).

No 2º turno, Lula recebeu 148 votos ( ) no boletim de Seul. Flávio Bolsonaro somou 82 ( ). Compareceram 238 dos 485 eleitores aptos; foram registrados 2 votos em branco e 6 nulos. Lula recebeu 123 votos ( ), e Flávio Bolsonaro, 72 ( ). Filipinas: No 2º turno, Flávio Bolsonaro recebeu 39 votos ( 59,09% ) no boletim de Manila. Lula somou 27 ( 40,91% ). Compareceram 66 dos 229 eleitores aptos; foram registrados 0 votos em branco e 0 nulos. No 1º turno: Lula recebeu 26 votos ( 41,94% ), e Flávio Bolsonaro, 33 ( 53,23% ).

No 2º turno, Flávio Bolsonaro recebeu 39 votos ( ) no boletim de Manila. Lula somou 27 ( ). Compareceram 66 dos 229 eleitores aptos; foram registrados 0 votos em branco e 0 nulos. Lula recebeu 26 votos ( ), e Flávio Bolsonaro, 33 ( ). Indonésia: No 2º turno, Flávio Bolsonaro recebeu 23 votos ( 60,53% ) no boletim de Jacarta. Lula somou 15 ( 39,47% ). Compareceram 38 dos 172 eleitores aptos; foram registrados 0 votos em branco e 0 nulos. No 1º turno: Lula recebeu 8 votos ( 25,81% ), e Flávio Bolsonaro, 19 ( 61,29% ).

No 2º turno, Flávio Bolsonaro recebeu 23 votos ( ) no boletim de Jacarta. Lula somou 15 ( ). Compareceram 38 dos 172 eleitores aptos; foram registrados 0 votos em branco e 0 nulos. Lula recebeu 8 votos ( ), e Flávio Bolsonaro, 19 ( ). Japão: No 2º turno, Flávio Bolsonaro recebeu 28.538 votos ( 80,08% ) nos 119 boletins de Hamamatsu, Nagóia e Tóquio. Lula somou 7.098 ( 19,92% ). Compareceram 37.616 dos 88.299 eleitores aptos; foram registrados 1.132 votos em branco e 848 nulos. No 1º turno: Lula recebeu 5.234 votos ( 15,25% ), e Flávio Bolsonaro, 24.601 ( 71,69% ).

No 2º turno, Flávio Bolsonaro recebeu 28.538 votos ( ) nos 119 boletins de Hamamatsu, Nagóia e Tóquio. Lula somou 7.098 ( ). Compareceram 37.616 dos 88.299 eleitores aptos; foram registrados 1.132 votos em branco e 848 nulos. Lula recebeu 5.234 votos ( ), e Flávio Bolsonaro, 24.601 ( ). Malásia: No 2º turno, Flávio Bolsonaro recebeu 44 votos ( 51,76% ) no boletim de Kuala Lumpur. Lula somou 41 ( 48,24% ). Compareceram 89 dos 170 eleitores aptos; foram registrados 0 votos em branco e 4 nulos. No 1º turno: Lula recebeu 44 votos ( 53,66% ), e Flávio Bolsonaro, 27 ( 32,93% ).

No 2º turno, Flávio Bolsonaro recebeu 44 votos ( ) no boletim de Kuala Lumpur. Lula somou 41 ( ). Compareceram 89 dos 170 eleitores aptos; foram registrados 0 votos em branco e 4 nulos. Lula recebeu 44 votos ( ), e Flávio Bolsonaro, 27 ( ). Nova Zelândia: No 2º turno, Lula recebeu 418 votos ( 80,54% ) nos 5 boletins de Wellington. Flávio Bolsonaro somou 101 ( 19,46% ). Compareceram 526 dos 3.119 eleitores aptos; foram registrados 4 votos em branco e 3 nulos. No 1º turno: Lula recebeu 234 votos ( 70,48% ), e Flávio Bolsonaro, 64 ( 19,28% ).

No 2º turno, Lula recebeu 418 votos ( ) nos 5 boletins de Wellington. Flávio Bolsonaro somou 101 ( ). Compareceram 526 dos 3.119 eleitores aptos; foram registrados 4 votos em branco e 3 nulos. Lula recebeu 234 votos ( ), e Flávio Bolsonaro, 64 ( ). Singapura: No 2º turno, Lula recebeu 213 votos ( 63,77% ) nos 2 boletins de Singapura. Flávio Bolsonaro somou 121 ( 36,23% ). Compareceram 354 dos 864 eleitores aptos; foram registrados 7 votos em branco e 13 nulos. No 1º turno: Lula recebeu 190 votos ( 54,60% ), e Flávio Bolsonaro, 92 ( 26,44% ).

No 2º turno, Lula recebeu 213 votos ( ) nos 2 boletins de Singapura. Flávio Bolsonaro somou 121 ( ). Compareceram 354 dos 864 eleitores aptos; foram registrados 7 votos em branco e 13 nulos. Lula recebeu 190 votos ( ), e Flávio Bolsonaro, 92 ( ). Tailândia: No 2º turno, Flávio Bolsonaro recebeu 60 votos ( 51,72% ) no boletim de Bangkok. Lula somou 56 ( 48,28% ). Compareceram 118 dos 310 eleitores aptos; foram registrados 2 votos em branco e 0 nulos. No 1º turno: Lula recebeu 40 votos ( 40,40% ), e Flávio Bolsonaro, 51 ( 51,52% ).

No 2º turno, Flávio Bolsonaro recebeu 60 votos ( ) no boletim de Bangkok. Lula somou 56 ( ). Compareceram 118 dos 310 eleitores aptos; foram registrados 2 votos em branco e 0 nulos. Lula recebeu 40 votos ( ), e Flávio Bolsonaro, 51 ( ). Taiwan: No 2º turno, Flávio Bolsonaro recebeu 130 votos (58,04%) no boletim de Taipé. Lula somou 94 (41,96%). Compareceram 239 dos 622 eleitores aptos; foram registrados 8 votos em branco e 7 nulos. No 1º turno: Lula recebeu 77 votos (35,16%), e Flávio Bolsonaro, 107 (48,86%).

Os percentuais do segundo turno foram calculados apenas sobre a soma dos votos de Lula e Flávio Bolsonaro. No primeiro turno, os percentuais incluem os votos dados aos demais candidatos, o que explica por que a soma dos dois não chega a 100%.

Por que o resultado aparece antes do brasileiro?

Países da Ásia, Europa e da Oceania estão à frente do Brasil no fuso horário. Na Nova Zelândia, por exemplo, a votação começou às 16h de sábado, 24, pelo horário de Brasília, quando já eram 8h de domingo no horário local.

O boletim de urna registra os votos de uma seção e pode ser consultado depois de seu encerramento. A totalização reúne esses registros nos sistemas da Justiça Eleitoral. Segundo o TSE, a divulgação dos resultados presidenciais, inclusive dos votos recebidos no exterior, será liberada simultaneamente a partir das 17h de Brasília.

No território brasileiro, a votação ocorre das 8h às 17h, pelo horário de Brasília. Quem estiver na fila no momento do encerramento poderá votar.

Os boletins do exterior integram a eleição brasileira, mas não determinam seu desfecho. No segundo turno, vence o candidato que obtiver a maioria dos votos válidos na totalização nacional.