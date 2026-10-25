Quem está ganhando o 2º turno para presidente? Veja em tempo real a disputa entre Lula e Flávio

Lula e Flávio Bolsonaro: disputa entre os dois promete ser acirrada neste domingo (Ricardo Stuckert/PR/Agência Senado/Montagem/Flickr)
Repórter de Brasil e Economia
Publicado em 25 de outubro de 2026 às 16h00.
O segundo turno das eleições 2026 acontece neste domingo, 25 de outubro, com a disputa presidencial entre Lula (PT) e Flávio Bolsonaro (PL). Mais de 158,7 milhões de eleitores estão aptos a votar. A votação ocorre das 8h às 17h, pelo horário de Brasília, e a apuração poderá ser acompanhada em tempo real pela EXAME.
Os brasileiros voltam às urnas neste domingo, 25 de outubro, para escolher o próximo presidente da República. O segundo turno das eleições de 2026 será disputado entre Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Flávio Bolsonaro (PL), com 158,7 milhões de eleitores aptos a votar.
As urnas funcionam das 8h às 17h, pelo horário de Brasília, segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Após o encerramento da votação, os votos serão totalizados pela Justiça Eleitoral e os resultados divulgados ao longo da apuração.
Clique aqui para acompanhar a apuração do segundo turno em tempo real
A EXAME acompanhará a apuração do segundo turno da eleição presidencial em tempo real, com a atualização dos votos recebidos por Lula e Flávio Bolsonaro em todo o país, conforme a divulgação dos dados oficiais do TSE.
ACOMPANHE AQUI A APURAÇÃO VOTO A VOTOOs resultados parciais podem mudar até a conclusão da totalização dos votos pela Justiça Eleitoral.
Dois candidatos disputam a Presidência da República no segundo turno das eleições 2026:
No primeiro turno, realizado em 4 de outubro, Flávio Bolsonaro recebeu 47,03% dos votos válidos, o equivalente a 56.103.033 votos. Lula ficou com 45,16%, ou 53.870.724 votos.A diferença entre os dois candidatos no primeiro turno foi de 1,87 ponto percentual, equivalente a 2.232.309 votos.
Como nenhum dos candidatos alcançou mais de 50% dos votos válidos, a disputa presidencial foi definida em segundo turno.
Além da cobertura em texto, gráficos e dados, a EXAME fará uma transmissão ao vivo neste domingo para acompanhar a apuração do segundo turno das eleições 2026.
A programação reunirá jornalistas da redação, correspondentes nos estados e convidados para analisar os números à medida que forem divulgados pela Justiça Eleitoral.
A transmissão também acompanhará a apuração das disputas para governador nos estados e no Distrito Federal onde haverá segundo.
A disputa pela Presidência da República ocorre entre Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Flávio Bolsonaro (PL). A liderança pode mudar ao longo da apuração, conforme os votos são totalizados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Os resultados podem ser acompanhados em tempo real pela plataforma de apuração da EXAME.
A divulgação dos resultados começa a partir das 17h deste domingo, 25 de outubro, pelo horário de Brasília, após o encerramento da votação em todo o país. Os números são atualizados conforme a Justiça Eleitoral recebe e processa os boletins de urna.
O TSE não estabelece um horário fixo para a definição do vencedor. A divulgação dos votos começa às 17h, mas o resultado depende do andamento da totalização. A Justiça Eleitoral informa quando a apuração permite confirmar matematicamente o candidato eleito.
Para vencer a eleição presidencial no segundo turno, o candidato precisa obter a maioria dos votos válidos, ou seja, mais da metade dos votos destinados aos candidatos. Votos brancos e nulos não entram nesse cálculo.
No primeiro turno das eleições 2026, realizado em 4 de outubro, Flávio Bolsonaro recebeu 47,03% dos votos válidos, enquanto Lula obteve 45,16%. A diferença foi de 1,87 ponto percentual, equivalente a 2.232.309 votos. Como nenhum candidato alcançou a maioria absoluta dos votos válidos, a disputa foi para o segundo turno.
Sim. O eleitor que não compareceu ao primeiro turno pode votar normalmente no segundo, desde que esteja com a inscrição eleitoral regular. Cada turno é considerado uma eleição independente, e a ausência deve ser justificada separadamente.
A votação acontece das 8h às 17h, pelo horário de Brasília, neste domingo, 25 de outubro. Nos estados com fusos horários diferentes, o horário local é ajustado. Quem estiver na fila no momento do encerramento tem direito a votar.
O eleitor que não comparecer poderá justificar a ausência por meio do aplicativo e-Título ou pelos canais disponibilizados pela Justiça Eleitoral. O prazo para apresentar a justificativa após o segundo turno termina em 8 de janeiro de 2027, segundo o TSE.