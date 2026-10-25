Quem está ganhando o 2º turno para presidente? Veja em tempo real a disputa entre Lula e Flávio

RESUMO ＋ O segundo turno das eleições 2026 acontece neste domingo, 25 de outubro, com a disputa presidencial entre Lula (PT) e Flávio Bolsonaro (PL). Mais de 158,7 milhões de eleitores estão aptos a votar. A votação ocorre das 8h às 17h, pelo horário de Brasília, e a apuração poderá ser acompanhada em tempo real pela EXAME.

Os brasileiros voltam às urnas neste domingo, 25 de outubro, para escolher o próximo presidente da República. O segundo turno das eleições de 2026 será disputado entre Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Flávio Bolsonaro (PL), com 158,7 milhões de eleitores aptos a votar.

As urnas funcionam das 8h às 17h, pelo horário de Brasília, segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Após o encerramento da votação, os votos serão totalizados pela Justiça Eleitoral e os resultados divulgados ao longo da apuração.

Clique aqui para acompanhar a apuração do segundo turno em tempo real

Quem está ganhando a eleição para presidente?

A EXAME acompanhará a apuração do segundo turno da eleição presidencial em tempo real, com a atualização dos votos recebidos por Lula e Flávio Bolsonaro em todo o país, conforme a divulgação dos dados oficiais do TSE.

ACOMPANHE AQUI A APURAÇÃO VOTO A VOTO

Os resultados parciais podem mudar até a conclusão da totalização dos votos pela Justiça Eleitoral.

Quem são os candidatos a presidente no segundo turno?

Dois candidatos disputam a Presidência da República no segundo turno das eleições 2026:

Luiz Inácio Lula da Silva (PT) — número 13

Flávio Bolsonaro (PL) — número 22

No primeiro turno, realizado em 4 de outubro, Flávio Bolsonaro recebeu 47,03% dos votos válidos, o equivalente a 56.103.033 votos. Lula ficou com 45,16%, ou 53.870.724 votos.

A diferença entre os dois candidatos no primeiro turno foi de 1,87 ponto percentual, equivalente a 2.232.309 votos.

Como nenhum dos candidatos alcançou mais de 50% dos votos válidos, a disputa presidencial foi definida em segundo turno.

Live acompanha os resultados das eleições de 2026

Além da cobertura em texto, gráficos e dados, a EXAME fará uma transmissão ao vivo neste domingo para acompanhar a apuração do segundo turno das eleições 2026.

A programação reunirá jornalistas da redação, correspondentes nos estados e convidados para analisar os números à medida que forem divulgados pela Justiça Eleitoral.

A transmissão também acompanhará a apuração das disputas para governador nos estados e no Distrito Federal onde haverá segundo.