A Defesa Civil do estado de São Paulo atualizou nesta sexta-feira, 18, o alerta de previsão de tempestade e aumentou o volume esperado de chuva entre esta sexta-feira e domingo, 20. Segundo o órgão, acumulado de chuvas no final de semana, que era de 200 milímetros, pode chegar a 250 milímetros em diversas regiões do estado.

Outra alteração de previsão é que a chuva será mais acumulado em um espaço de tempo menor, que passou de 72 horas para 24 horas.

“Essa atualização está relacionada principalmente à mudança em relação ao período dos acumulados de chuva. No alerta anterior que emitimos de sexta até domingo tinha acumulados para 72 horas. Ou seja, essa chuva persistia durante três dias. Agora, o que nós temos é um acumulado mais denso em 24 horas”, explica o capitão Roberto Farina, diretor de comunicação da Defesa Civil, em nota.

Uma frente fria passará pelo estado, que causará fortes chuvas, acompanhadas de raios, rajadas de vento de mais de 60km/h e por possíveis quedas de granizo em pontos isolados. O ClimaTempo aponta que o vendaval pode chegar em até 90 km/h.

Para lidar com a nova tempestade, o governo estadual criou um gabinete de crise para monitorar a situação. Segundo o governo, a Enel se comprometeu a colocar entre 700 e 1.200 equipes de prontidão neste final de semana para atender a população. A Defesa Civil do estado também terá 5.400 agentes de prontidão em todo o estado.

Este deve ser o segundo fim de semana consecutivo que a capital paulista é atingida por fortes chuvas. Após a tempestade, 3,1 milhões de pessoas ficaram sem energia na região metropolitana de São Paulo, segundo informações divulgadas pela Enel na quinta-feira, 17. A energia somente foi restabelecida para a maioria da população cinco dias depois do vendaval recorde.

Previsão de chuva em São Paulo

Há previsão de pancadas de chuva forte e condições para temporais com raios e rajadas de vento em todas as regiões do estado, com destaque para a Serra da Mantiqueira.

“É importante que as pessoas se atentem aos alertas e tenham a percepção de risco em caso de chuva e ventos fortes. Evitem áreas abertas, encostas, tomem cuidado com quedas de árvores e busquem abrigo e um local seguro”, afirmou o secretário-chefe da Casa Militar e Coordenador Estadual de Proteção e Defesa Civil, coronel Henguel Ricardo Pereira.

Confira a previsão de chuva para os acumulados:

Serra da Mantiqueira: 250 mm

Araçatuba, Bauru, Campinas, São José do Rio Preto, Sorocaba, Franca, Barretos, Ribeirão Preto: 200mm

Região Metropolitana de São Paulo: 95 mm

Região Metropolitana de São Paulo: 95 mm Vale do Ribeira e Itapeva: 60 mm

Presidente Prudente: 90 mm

Baixada Santista e Vale do Paraíba: 100 mm

Litoral Norte: 150 mm

O que fazer para se proteger da tempestade em São Paulo?

A Defesa Civil aponta oito orientações para seguir em casos de tempestades: