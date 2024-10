Tempestade em São Paulo: rajadas de vento chegarão até 90 km/h neste fim de semana

A chegada de novas chuvas neste fim de semana em São Paulo fez com que o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitisse um alerta de "chuvas intensas" para o estado paulista e o Climatempo alertasse para rajadas de vento de até 90 km/h.

Segundo o Climatempo, há 66% de chances de chuva nesta sexta-feira e 18 a 99% de chances de precipitação no sábado, 19. Esse valor continua alto (94%) no domingo, 20.

Este deve ser o segundo fim de semana consecutivo que a capital paulista é atingida por fortes chuvas. Após a tempestade do último dia 11, 3,1 milhões de pessoas ficaram sem energia na região metropolitana de São Paulo, segundo informações divulgadas pela Enel na quinta-feira, 17.

A explicação para essa sequência de chuvas fortes, segundo o Climatempo, está associada principalmente a um extenso sistema de baixa pressão atmosférica previsto para se expandir entre o Paraguai, Sul, Centro-Oeste do Brasil e São Paulo nesses próximos dias.

Alerta da Defesa Civil

Dentro do contexto dessa mudança de tempo, a Defesa Civil emitiu um alerta para pancadas de chuva e rajadas de vento para este fim de semana no para todo o estado de A quantidade de chuva será suficiente para causar um acumulado de 200 milímetros em diversas regiões do estado ao longo desses três dias.

Previsão de chuva

Há previsão de pancadas de chuva forte e condições para temporais com raios e rajadas de vento em todas as regiões do estado, com destaque para a Serra da Mantiqueira. Confira a previsão para os acumulados de chuva:

Região metropolitana: 95 mm

95 mm Vale do Ribeira e Itapeva: 60 mm

60 mm Presidente Prudente: 90 mm

90 mm Baixada Santista e Vale do Paraíba: 100 mm

100 mm Litoral Norte: 150 mm

150 mm Araçatuba, Bauru, Campinas, Franca, Barretos, Ribeirão Preto, São José do Rio Preto, Sorocaba, Serra da Mantiqueira: 200 mm

Terá apagão em SP?

Na tentativa de uma preparação maior para essa segunda tempestade, a diretoria da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) reuniu na última quinta-feira, 17, distribuidoras e transmissoras de São Paulo, representantes da Defesa Civil e Corpo de Bombeiros do estado para apresentação de ações de prontidão para essas chuvas.

No estado de São Paulo, a área ainda sujeita a tempestades nesta semana está na porção norte e oeste do estado, incluindo as regiões de Araçatuba, São José do Rio Preto, Presidente Prudente e Bauru. Para esta região, até o fim de quarta-feira o Inmet prevê possibilidade de "chuva entre 20 e 30 milímetros por hora ou até 50 milímetros por dia.

Orientações de segurança