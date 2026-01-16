Gás do Povo: 17 capitais recebem auxílio em janeiro; veja quais

O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) vai começar no dia 26 de janeiro, a segunda etapa da operação nacional do programa Gás do Povo.

Na primeira fase, cerca de 1 milhão de famílias receberam gás de cozinha gratuitamente nas dez capitais contempladas.

Já na segunda fase, as 17 capitais restantes participam do programa. A migração completa para todos os municípios acontece em fevereiro.

Confira as capitais que recebem gás do povo neste mês

Rio de Janeiro

Brasília

Manaus

Curitiba

Florianópolis

Vitória

Campo Grande

Cuiabá

Palmas

Rio Branco

Porto Velho

Boa Vista

Macapá

São Luís

João Pessoa

Maceió

Aracaju

O programa marca a transição do modelo anterior, baseado em repasse financeiro, para um sistema de distribuição direta via revendas credenciadas. A meta do programa é alcançar mais de 15 milhões de famílias até março de 2026 — cerca de 50 milhões de pessoas.

Como o programa "Gás do Povo" vai funcionar?

O benefício será operacionalizado pela Caixa Econômica Federal, responsável por cadastrar revendedoras, distribuir vales-recarga e validar os acessos dos usuários. A retirada da recarga gratuita será feita diretamente nas revendas credenciadas, mediante apresentação do cartão do Bolsa Família, cartão de débito da Caixa ou CPF com código de validação enviado por celular.

Quem direito ao Gás do Povo?

Famílias inscritas no Cadastro Único (CadÚnico), com registro atualizado há pelo menos 24 meses, e que possuam renda per capita mensal menor ou igual a meio salário-mínimo, com prioridade para aquelas que recebem Bolsa Família.

Qual a quantidade de botijões de gás que cada família poderá receber em um ano?

Segundo o governo, o Programa Gás do Povo foi planejado para atender as necessidades reais das famílias, garantindo maior equidade:

Famílias com 2 ou 3 integrantes: Receberão até 4 vale recarga de botijões por ano. Validade de 3 meses cada vale.

Famílias com 4 ou mais integrantes: Receberão até 6 vale recarga de botijões por ano. Validade de 2 meses cada vale.

Recebo o Bolsa Família, posso receber o Programa Gás do Povo?

Sim. A utilização da recarga do Gás do Povo poderá ser acumulada com outros benefícios, auxílios e também, com o Programa Bolsa Família, exceto Auxílio Gás, modalidade atual.

Qual será o valor do Gás do povo?

O valor será correspondente ao valor do Preço de Referência da recarga do botijão de gás, definido pelos Ministérios de Minas e Energia e Ministério da Fazenda, considerando a UF (Unidade da Federação) de cadastro da família.

O benefício não é cumulativo, ou seja, se não for utilizado no período determinado para a família, quando houver geração de nova recarga, a recarga anterior não utilizada será cancelada.

Não haverá recebimento do benefício em dinheiro.

Como vai funcionar a retirada do gás

O responsável familiar cadastrado no CadÚnico poderá procurar a revenda credenciada do Programa Gás do Povo mais próxima e utilizar:

Cartão com chip do Programa Bolsa Família;

Cartão de débito da conta da CAIXA;

CPF do beneficiário e código de validação no celular, direto na Revenda;

Como consultar se tenho direito do Gás do Povo

Os beneficiários podem verificar se foram selecionados pelos seguintes canais:

Aplicativo Meu Social

Portal Cidadão Caixa

Telefone Caixa Cidadão: 0800-726-0207

Canais de atendimento para dúvidas: