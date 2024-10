O coronel Henguel Ricardo Pereira, secretário-chefe da Casa Militar e coordenador da Defesa Civil, afirmou nesta quinta-feira, 17, que a Enel, concessionária responsável pela distribuição de energia na cidade de São Paulo e em 23 cidades da Grande São Paulo, se comprometeu a colocar entre 700 e 1.200 equipes de prontidão neste final de semana para atender a população.

"Essa equipe de prontidão é para a ponta da linha, para o atendimento emergencial nos locais que por ventura necessitem", disse Pereira em entrevista coletiva após reunião entre o governador Tarcísio de Freitas, o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, e as concessionárias de energia elétrica em operação no estado.

O estado de São Paulo tem um alerta para pancadas de chuva e rajadas de vento que podem chegar a mais de 60 km/h entre sexta-feira e domingo.

O secretário destacou que a Defesa Civil está com agentes posicionados dentro do centro de operações das empresas para acompanhar como as concessionárias estão trabalhando e se estão entregando o serviço de forma eficaz para a população.

"Vamos acompanhar o deslocamento de cada carro de manutenção das empresas para verificar se o socorro está chegando na ponta", explicou.

Pereira também mencionou que 5.400 agentes da Defesa Civil estão de prontidão em todo o estado e que o governo irá instalar um gabinete de crise no Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), com o objetivo de garantir uma resposta imediata à população.

"Não podemos controlar a intensidade dos eventos climáticos, mas podemos nos organizar, juntar uma força-tarefa e mobilizar para realmente chegar rápido e evitar o sofrimento da população", afirmou.

Alerta de temporais e ventos fortes em SP

No encontro, foi apresentado um cenário meteorológico detalhado para os próximos dias, com ênfase nas chances de eventos extremos. A Defesa Civil emitiu um alerta para pancadas de chuva e rajadas de vento entre sexta-feira, 18, e domingo, 20, devido à passagem de uma frente fria. Esse fenômeno trará precipitações significativas, raios e rajadas de vento que podem chegar a mais de 60 km/h, além de possíveis quedas de granizo em pontos isolados.

O acumulado de chuvas neste final de semana pode chegar a 200 milímetros em várias regiões do estado de São Paulo, aumentando o risco de alagamentos e quedas de árvores.