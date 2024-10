Chuvas fortes se deslocam de São Paulo para Minas Gerais e Rio de Janeiro

Um alerta emitido pela Defesa Civil na manhã deste sábado, 19, informou que as chuvas fortes previstas para atingir o estado de São Paulo mudaram de direção, afetando agora Minas Gerais e Rio de Janeiro. O estado de São Paulo, que estava sob expectativa de temporais, terá condições meteorológicas mais amenas do que o previsto.

Ainda que a propagação de uma frente fria mantenha a possibilidade de precipitações em São Paulo, as chuvas devem ser de intensidade fraca a moderada , principalmente no período da tarde.

Na sexta-feira, 18, algumas regiões paulistas já haviam enfrentado chuvas mais intensas. Em Presidente Prudente, por exemplo, houve registro de tempestades com raios e ventos fortes. Defesa Civil, governo e prefeituras estão acompanhando as condições.

"Os modelos meteorológicos indicavam risco de acumulados elevados, mas o sistema se intensificou apenas em Minas Gerais e Rio de Janeiro", diz a nota da Defesa Civil, destacando que o cenário se tornou mais tranquilo para São Paulo. O estado escapou de maiores problemas, com volumes de chuva abaixo do esperado.

Segundo a nova previsão, os municípios na divisa com Minas Gerais ainda devem receber chuvas moderadas. A capital paulista começou o sábado com chuviscos e céu nublado, e há expectativa de chuva leve a moderada durante o dia, especialmente à tarde, segundo o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências).

As temperaturas em declínio também marcam o fim de semana. Neste sábado, as máximas não devem passar dos 21°C, enquanto as mínimas podem cair a 16°C durante a noite. No domingo (20), espera-se garoa e temperaturas entre 15°C e 22°C.

Na segunda-feira (21), o tempo melhora e o sol deve aparecer entre nuvens, com elevação das temperaturas. Não há previsão de chuva para a Grande São Paulo.