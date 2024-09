Eleições 2024: as 26 capitais terão pesquisas eleitorais sobre a disputa para prefeito

A 21 dias do primeiro turno das eleições municipais de 2024, ao menos 105 pesquisas eleitorais estão previstas sobre a corrida para a prefeitura das 26 capitais brasileiras. Os levantamentos devem ser divulgados entre esta segunda-feira, 16, e domingo, 22.

Desse total, somente Porto Alegre e Boa Vista terão apenas uma pesquisa cada. Os demais têm no mínimo dois estudos, sendo que, em Aracaju, há 10 pesquisas registradas, seguida por sete, em São Paulo, e seis em Manaus, Goiânia, Campo Grande e Belo Horizonte.

Entre os institutos de pesquisa, a Quaest prepara para essa semana a divulgação de novos levantamentos em todas as capitais. Até o momento, 24 foram cadastrados com exceção de Fortaleza e São Luís, ainda não incluídas no sistema do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) onde constam os registros. Essa será a segunda rodada da Quaest em 23 capitais.

As entidades e empresas que realizarem levantamentos de opinião pública relativos às eleições e candidatos são obrigados a cadastrarem os estudos junto à Justiça Eleitoral. O registro de pesquisas eleitorais não implica na obrigatoriedade de divulgação de seus resultados, de acordo com a Resolução nº 23.676/2021.

Por conta disso, um instituto ou empresa pode realizar o levantamento, mas não necessariamente divulgá-lo ao público.

Confira as pesquisas de 16 a 22 de setembro previstas nas capitais:

Pesquisas eleitorais para prefeito de São Paulo:

Na cidade de São Paulo estão previstas sete pesquisas eleitorais sobre a disputa pela prefeitura.

Os institutos Real Time Big Data e Veritá divulgarão os primeiros levantamentos eleitorais da semana, na capital paulista, nesta segunda, 16. Os dois estudos, porém, não devem trazer a repercussão na opinião pública da agressão inédita ocorrida no debate da TV Cultura, neste domingo, 15.

Isso porque no caso da pesquisa Real Time, contratada pela empresa 3 Poderes, a sondagem foi realizada entre 13 e 14 de setembro. Já o instituto Veritá questionou as intenções de voto entre os dias 11 e 15 de setembro.

O resultado do ato do apresentador José Luiz Datena (PSDB) que deu uma "cadeirada" no oponente Pablo Marçal (PRTB), após ser provocado pelo ex-coach, deve aparecer a partir das pesquisa Datafolha, Futura Inteligência/100% Cidades e Paraná Pesquisas que começam a ser realizadas nesta segunda. A Quaest teve início no domingo, 15.