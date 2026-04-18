Incêndio no Edifício Touring: chamas não devem afetar a programação da Rio Fashion Week

Incidente ocorreu na Praça Mauá. (Reprodução/Redes Sociais)
Colaboradora
Publicado em 18 de abril de 2026 às 09h35.
Um incêndio no Edifício Touring, localizado na Praça Mauá, região central do Rio de Janeiro, mobilizou equipes de emergência na madrugada deste sábado, 18. O prédio histórico integra a programação do Rio Fashion Week 2026, um dos principais eventos de moda do país.
De acordo com a Prefeitura do Rio, as chamas foram controladas e o Corpo de Bombeiros iniciou o trabalho de rescaldo, etapa necessária para eliminar focos remanescentes e evitar a retomada do fogo.
TOURING PEGANDO FOGO NA PRAÇA MAUA, DO LADO DO RIO FASHION WEEK pic.twitter.com/nwxqp7XhWz
— vignt sept (@jeffe_srs) April 18, 2026
O incêndio no Edifício Touring exigiu rápida atuação das equipes de combate a incêndio. Durante a operação, a Orla Prefeito Luiz Paulo Conde, na altura do Pier Mauá, foi interditada para garantir a segurança e facilitar o trabalho dos bombeiros.
Até o momento, não há informações sobre feridos. As causas do incêndio ainda estão sendo investigadas.
Apesar do incidente, o secretário municipal de Conservação e Serviços Públicos, Diego Vaz informou que o incêndio no Edifício Touring não deve impactar a programação do Rio Fashion Week 2026. O evento, que teve início na última terça-feira, 14 segue previsto normalmente para o último dia.