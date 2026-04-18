Incêndio no Edifício Touring: chamas não devem afetar a programação da Rio Fashion Week

Um incêndio no Edifício Touring, localizado na Praça Mauá, região central do Rio de Janeiro, mobilizou equipes de emergência na madrugada deste sábado, 18. O prédio histórico integra a programação do Rio Fashion Week 2026, um dos principais eventos de moda do país.

De acordo com a Prefeitura do Rio, as chamas foram controladas e o Corpo de Bombeiros iniciou o trabalho de rescaldo, etapa necessária para eliminar focos remanescentes e evitar a retomada do fogo.

TOURING PEGANDO FOGO NA PRAÇA MAUA, DO LADO DO RIO FASHION WEEK pic.twitter.com/nwxqp7XhWz — vignt sept (@jeffe_srs) April 18, 2026

Corpo de Bombeiros atua no local após incêndio na Praça Mauá

O incêndio no Edifício Touring exigiu rápida atuação das equipes de combate a incêndio. Durante a operação, a Orla Prefeito Luiz Paulo Conde, na altura do Pier Mauá, foi interditada para garantir a segurança e facilitar o trabalho dos bombeiros.

Até o momento, não há informações sobre feridos. As causas do incêndio ainda estão sendo investigadas.

Rio Fashion Week 2026 deve manter programação

Apesar do incidente, o secretário municipal de Conservação e Serviços Públicos, Diego Vaz informou que o incêndio no Edifício Touring não deve impactar a programação do Rio Fashion Week 2026. O evento, que teve início na última terça-feira, 14 segue previsto normalmente para o último dia.