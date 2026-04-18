Previsão do tempo em SP: sábado começa com sol e tem risco de chuva isolada; veja onde

A previsão do tempo em SP para este sábado indica manhã ensolarada em grande parte do estado, com aumento de nebulosidade ao longo do dia e possibilidade de pancadas de chuva isoladas.

Apesar da instabilidade pontual, os modelos meteorológicos não apontam para acumulados significativos de chuva. Ainda assim, a recomendação é de atenção em áreas vulneráveis, onde eventos rápidos podem causar alagamentos localizados, queda de galhos e transtornos no trânsito.

Na capital paulista, a previsão do tempo terá variação térmica entre 19°C e 29°C, mantendo a sensação de tempo abafado no período da tarde.

Já no interior, como em Cajuru, os termômetros oscilam entre 18°C e 29°C, com predomínio de tempo estável e chuvas mais isoladas. Os episódios podem vir acompanhados de descargas elétricas (raios) e rajadas de vento, especialmente no leste paulista e nas regiões de Marília, Bauru e Sorocaba.

Clima no interior de SP

No interior do estado de SP, o cenário da previsão do tempo é de calor persistente, baixa cobertura de nuvens pela manhã e chuvas convectivas pontuais à tarde, típicas de períodos de transição sazonal. A umidade relativa do ar pode cair durante o dia, exigindo hidratação constante.

Mesmo sem previsão de eventos severos generalizados, a orientação é acompanhar os avisos da Defesa Civil de SP, especialmente devido ao risco de tempestades rápidas com vento forte e raios.