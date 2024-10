O segundo debate entre os candidatos à prefeitura da cidade de São Paulo no segundo turno das eleições municipais foi marcado por uma intensa troca de ataques entre o atual prefeito Ricardo Nunes (MDB) e o Guilherme Boulos (PSOL) a uma semana da votação.

Os temas da cidade ou mesmo o apagão, que ainda hoje deixa mais de 54 mil imóveis sem energia, não foram temas centrais como no encontro anterior, realizado pela Band.

Nunes focou em pautas de costumes e apontou o que chamou contradições de seu adversário sobre a polícia militar, a liberação de drogas e a legalização do aborto, enquanto Boulos voltou a atribuir a culpa do apagão que atingiu a cidade à gestão Nunes, além de levantar supostos crimes de corrupção envolvendo Nunes, citando casos como a máfia das creches e reportagens do UOL que mostram contratos da gestão Nunes com o irmão de uma ex-mulher de Marcola, chefe do Primeiro Comando da Capital (PCC).

Nem no momento da pergunta dos jornalistas, os candidatos deixaram de se atacar e mudar de tema para reforçar as acusações. Foram quatro pedidos de direito de resposta, com apenas um concedido, para o atual prefeito.

