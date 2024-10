O grupo Globo realiza na próxima sexta-feira, 25, o último debate entre os candidatos à prefeitura da cidade de São Paulo no segundo turno das eleições municipais de 2024.

O encontro terá transmissão ao vivo na TV Globo a partir das 22h. O mediador será o jornalista Cesar Trali. O encontro antecede a votação, que acontece no domingo, 27 de outubro das 8h às 17h.

Quais são as regras do debate da Globo em SP?

O debate terá quatro blocos, com dois reservados para embate com tema livre e dois com temas determinados. Os candidatos poderão circular livremente pelo cenário durante todo o tempo de debate.

Primeiro bloco: tema livre, com duração de 20 minutos;

Segundo bloco: dois temas determinados. O bloco terá duração de 20 minutos, divididos da seguinte forma: 10 minutos para debater cada um dos dois temas do bloco, divididos entre os candidatos. Ou seja, 5 minutos para cada um, por rodada. Os temas serão escolhidos pelos candidatos entre os seis oferecidos pela TV Globo. Não poderá haver repetição de temas;

Terceiro bloco: tema livre, com duração de 20 minutos;

Quarto bloco: dois temas determinados. O bloco terá duração de 20 minutos, divididos da seguinte forma: 10 minutos para debater cada um dos dois temas do bloco, divididos entre os candidatos. Ou seja, 5 minutos para cada um, por rodada. Os temas serão escolhidos pelos candidatos entre os seis oferecidos pela TV Globo. Não poderá haver repetição de temas;

Considerações finais: ao final do quarto bloco, os candidatos terão um minuto e meio para falar com o eleitor.

Como assistir ao debate da Globo entre Boulos e Nunes?

O debate será transmitido ao vivo, direto dos estúdios da Globo em São Paulo, pela TV Globo e pela GloboNews, para São Paulo, e pelo g1, com acesso aberto para o público do país todo. Também haverá transmissão simultânea no Globoplay.

Debate de SP da TV Globo