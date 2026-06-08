A consultoria que cresceu ajudando empresas a não perder dinheiro com softwares de gestão

A GET cresceu ao escolher um problema específico dentro dos projetos de implantação de softwares de gestão: empresas gastavam muito dinheiro com sistemas corporativos, mas nem sempre conseguiam levar a implantação para dentro da operação.

A consultoria fundada por Rodrigo Salomão encontrou espaço ao atuar nesse ponto, com foco em varejo, cadeia logística, estrutura enxuta e ferramentas próprias para reduzir prazo de entrega.

Quando voltou de Goiás para São Paulo, em 2011, Salomão percebeu que o problema das grandes implementações de software corporativo no Brasil não era exatamente tecnológico, e sim operacional.

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Empresas investiam muito dinheiro em projetos de ERP da SAP sem entender o próprio papel dentro da implantação. No fim do contrato, a consultoria saía, o orçamento acabava e o cliente ficava com um sistema parcialmente absorvido pela operação.

Assim ele fundou a GET, consultoria especializada em SAP voltada para varejo e cadeia logística. Em vez de disputar espaço inicialmente como implementadora, a empresa começou atuando ao lado do cliente, acompanhando projetos conduzidos por grandes consultorias e tentando reduzir falhas de execução e retrabalho.

"Os projetos eram muito grandes, às vezes maiores que a própria estrutura do cliente. Quando dava problema, quem sofria era a empresa que contratou", conta o CEO e fundador Rodrigo Salomão.

Hoje, 15 anos depois, a GET atende cerca de 35 clientes nas regiões Sudeste, Sul e Nordeste. Em 2024, a empresa registrou receita operacional líquida de R$ 24,8 milhões, resultado que garantiu sua presença no ranking EXAME Negócios em Expansão 2025.

No ano passado, o faturamento avançou para R$ 25,3 milhões. Para 2026, a meta é alcançar a marca de R$ 30 milhões em receita.

O negócio opera com aproximadamente 120 consultores, embora mantenha uma estrutura fixa reduzida. Segundo o executivo, esse desenho virou uma vantagem competitiva num mercado historicamente marcado por custos elevados e estruturas pesadas.

"Consultoria tem custo fixo muito alto. Sempre tentei manter a operação enxuta. Isso me dá margem para ser mais competitivo na proposta comercial sem sacrificar entrega", comenta.

O que faz a GET

A GET atua principalmente na implementação de sistemas SAP voltados para ERP, logística e varejo, estruturando operações que vão desde controle financeiro e compras até armazenagem e transporte de mercadorias.

O foco mais recente da companhia está em soluções ligadas a supply chain, especialmente os sistemas conhecidos no setor como WMS e TMS. O primeiro organiza a operação de armazéns e centros de distribuição. O segundo administra inteligência logística e roteirização de entregas.

A especialização ajudou a empresa a ganhar espaço em concorrências com grupos maiores. Em vez de atuar em toda a suíte da SAP, a GET concentrou investimento em áreas específicas.

O modelo inclui ferramentas próprias que aceleram implementações e reduzem tempo de projeto. "Se um concorrente precisa de dez meses para implementar um WMS, eu consigo entregar em sete porque já tenho componentes pré-configurados", diz.

A inteligência artificial passou a ocupar espaço na estratégia da empresa. A GET iniciou o desenvolvimento de produtos que se conectam aos ERPs dos clientes e utilizam recursos de IA para ampliar funcionalidades e gerar ganhos operacionais.

Alguns projetos já estão em fase de validação junto à base de clientes, segundo o executivo. "Existe muita discussão sobre IA substituir parte do mercado de ERP. A nossa visão é usar isso para gerar camada adicional de valor", analisa.

Para sustentar a expansão, a empresa investiu na automação de processos internos. Salomão desenvolveu um sistema próprio para controlar apontamento de horas, faturamento e emissão de notas fiscais, reduzindo atividades operacionais.

Segundo ele, a mudança permitiu dedicar mais tempo ao desenvolvimento comercial do negócio, área que ganhou estrutura própria nos últimos anos.

Crescimento orgânico

Nascido em Urberlândia, no Triângulo Mineiro, Salomão é formado em ciência da computação pela Universidade Federal de Uberlândia (UFU) e começou a carreira trabalhando com SAP ainda antes de concluir a graduação.

Antes de fundar a GET, atuou em consultorias especializadas na tecnologia e chegou a comandar a operação de uma delas em Goiás. Após mudanças na empresa onde trabalhava, abriu sua própria consultoria na região Centro-Oeste, em meados 2004.

A experiência como empresário em Goiás ajudou a moldar a visão da GET, mas também evidenciou os desafios do mercado regional de tecnologia corporativa. Ele conta que o número de potenciais clientes era limitado e as distâncias elevavam os custos comerciais.

"O mercado era pequeno e geograficamente espalhado. Você pegava avião, hotel, equipe inteira para fazer uma apresentação. Em São Paulo, os clientes estavam concentrados". Atualmente, a empresa mantém sede em Barueri, na Grande São Paulo.

Apesar do crescimento recente, Salomão diz que prefere uma expansão gradual. Sem investidores externos, a companhia avançou de forma orgânica ao longo da última década.

"Os últimos cinco anos foram os que realmente consolidaram tudo o que a gente construiu antes. Agora estamos prontos para um novo salto, mas sem perder o controle da operação."

O que é o ranking Negócios em Expansão

O ranking EXAME Negócios em Expansão é uma iniciativa da EXAME e do BTG Pactual (do mesmo grupo de controle da EXAME).

O objetivo é encontrar as empresas emergentes brasileiras com as maiores taxas de crescimento de receita operacional líquida ao longo de 12 meses.

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Em 2025, a pesquisa avaliou as empresas que mais conseguiram expandir receitas ao longo de 2024.

São 470 empresas que criam produtos e soluções inovadoras, conquistam mercados e empregam milhares de brasileiros.

Conheça o hub do projeto, com os resultados completos do ranking e, também, a cobertura total do evento de lançamento da edição 2025.