Eleições em São Paulo: debate morno na Globo tem Nunes na mira e foco em indecisos

No debate de maior audiência desta eleição municipal de São Paulo, realizado nesta quinta-feira, 3, pela TV Globo, os cinco candidatos à prefeitura usaram o espaço para apresentar suas propostas, mirando os eleitores indecisos, que devem decidir seu voto às vésperas do primeiro turno neste domingo, 6 de outubro.

Comparado aos encontros anteriores, o embate teve um clima mais morno, com o atual prefeito Ricardo Nunes (MDB) como o principal alvo de Tabata Amaral (PSB), Guilherme Boulos (PSOL), Pablo Marçal (PRTB) e José Luiz Datena (PSDB).

Cada candidato buscou mostrar, no primeiro bloco — que geralmente tem maior audiência —, o que tem para oferecer ao eleitor.

O atual prefeito Ricardo Nunes, que abriu o encontro seguindo a ordem de sorteio, usou seu tempo para defender sua gestão e destacar as ações realizadas ao longo do mandato. Nunes ressaltou os R$ 20 bilhões de dinheiro em caixa, reforçando sua responsabilidade pela saúde financeira do município, além de citar a criação de 19 Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) e a redução de impostos sobre os aplicativos de transporte, como Uber e 99.

O apresentador José Luiz Datena (PSDB), por sua vez, aproveitou o espaço para reforçar sua imagem como o candidato da segurança pública, chamando atenção para suas propostas contra o roubo de celulares na capital.

A deputada federal Tabata Amaral (PSB) teve 10 minutos seguidos na tela e usou o tempo para criticar o governo de Nunes, classificando-o como um "prefeito pequeno" e responsável por uma "gestão medíocre".

Além disso, Tabata tentou se posicionar como uma candidatura viável, destacando o desafio de superar os três principais candidatos, que possuem mais que o dobro de suas intenções de voto, segundo as pesquisas eleitorais.

O deputado Guilherme Boulos (PSOL) rebateu as críticas de seus adversários sobre sua falta de experiência, destacando sua trajetória política e os feitos de sua vice, a ex-prefeita Marta Suplicy (PT), além do apoio do presidente Lula. Boulos também fez um discurso voltado aos eleitores descrentes com a política, posicionando-se como o "candidato da mudança".

Último a falar na primeira parte, o influenciador e ex-coach Pablo Marçal (PRTB) buscou se apresentar como o candidato da antipolítica. Diferente de sua postura nos debates anteriores, Marçal não atacou seus adversários e focou em destacar suas propostas. O influenciador prometeu prosperidade para a população de São Paulo.

Segundo bloco tem mais propostas e ataque a gestão Nunes

No segundo bloco, com temas sorteados, os candidatos mantiveram a mesma postura do primeiro bloco, de focar em propostas, além de reforçarem as críticas a gestão Nunes.

Tabata e Marçal tiveram uma interação tranquila em comparação com debates anteriores. A deputada questionou sobre mobilidade, e o influenciador apresentou suas propostas. Na réplica, Tabata detalhou suas ideias para melhorar a locomoção na cidade.

A já conhecida "dobradinha" de debates anteriores, Datena e Boulos, teve um embate sobre a posição do deputado em relação à reforma previdenciária aprovada na cidade e o aumento de impostos.

O psolista prometeu que não vai aumentar impostos e que revogará a contribuição de 14% da aposentadoria dos servidores municipais. No restante de seu tempo de fala, Boulos prometeu obras de mobilidade e programas de habitação.

Quando teve a oportunidade de responder, Datena reforçou que também é contra o aumento de impostos e afirmou que reduzir impostos é necessário para melhorar a vida dos mais pobres.

No embate entre Tabata e Nunes, a deputada aproveitou a pergunta sobre moradia e o programa "Pode Entrar" para falar sobre sua proposta de financiamento de aluguel para os mais pobres e criticou a falta de atenção da gestão do MDB às pessoas em situação de rua. Tabata afirmou que uma das marcas de Nunes é ter assumido a gestão com uma cracolândia e entregar 72 cracolândias.

Marçal aproveitou a pergunta para Nunes para questionar sobre a qualidade da educação na cidade e pediu que o prefeito falasse "onde errou e o que vai fazer". Em uma postura defensiva, Nunes destacou todos os feitos de sua gestão e afirmou que precisa de mais tempo para realizar novas ações.

Na resposta, Marçal afirmou que vai implementar as disciplinas de educação financeira, empreendedorismo e inteligência emocional nas escolas. O influenciador também destacou a necessidade de ensinar inteligência emocional às crianças e afirmou que a mudança só acontecerá se "todo mundo que está no poder for trocado".