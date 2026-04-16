Com crise da carne, exportações dos EUA caem 95% em 2026 — e a tendência é piorar

As exportações de carne bovina dos Estados Unidos enfrentam uma forte queda neste ano, puxadas principalmente pelo colapso das vendas para a China. Em janeiro e fevereiro, os embarques da proteína para o país asiático caíram 95% em comparação com o mesmo período de 2025, segundo dados do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos (USDA), divulgados nesta quinta-feira, 16.

Segundo o relatório, as exportações caíram para 1,86 mil toneladas no período após entraves regulatórios que afetaram a habilitação de plantas norte-americanas — o impacto foi imediato no desempenho geral do setor externo.

Além disso, a imposição de cotas chinesas para importação mexeu com a dinâmica do setor pecuário americano. Em dezembro de 2025, o país asiático impôs tarifas adicionais de 55% sobre as importações de carne bovina de países como Brasil, Austrália e Estados Unidos, caso os embarques ultrapassem os limites estabelecidos.

Segundo o Ministério do Comércio da China (MOFCOM), a cota total para 2026 será de 2,7 milhões de toneladas. O Brasil, principal fornecedor da proteína ao país asiático, ficou com a maior fatia: 41,1%, o equivalente a 1,1 milhão de toneladas, enquanto os EUA ficaram com 164 mil toneladas.

E a tendência é de piora. Como consequência, a projeção anual de exportações foi revisada para 1,07 milhão de toneladas, uma queda de 8% na comparação anual. Outros mercados relevantes para os EUA, como Japão, Coreia do Sul e México, também registraram recuo nos embarques.

Ao mesmo tempo, o país tem ampliado as importações para equilibrar a oferta interna. Nos dois primeiros meses de 2026, o volume importado foi 13% maior que no mesmo período do ano passado. A expectativa é de que as compras externas alcancem 2,63 milhões de toneladas, quase 6% acima de 2025.

O avanço das importações tem sido impulsionado por fornecedores alternativos. Países como Paraguai, Argentina e Nicarágua mais que dobraram suas vendas para os Estados Unidos, contribuindo de forma significativa para o aumento do volume total.

Apesar da retração nos principais destinos, alguns mercados apresentaram crescimento relevante. As exportações para Taiwan avançaram 19%, enquanto Hong Kong registrou alta de 110% no período analisado.

Além disso, países fora do grupo dos principais compradores também ampliaram suas aquisições, incluindo Indonésia, Emirados Árabes Unidos e países da União Europeia. O movimento indica uma tentativa de diversificação diante das perdas no mercado chinês.

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