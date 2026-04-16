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Vou propor um novo STF, diz Zema ao apresentar propostas para Presidência

Batizado de O Brasil sem intocáveis, o projeto tem sete eixos centrais que vão de acabar com "impunidades e privilégios" a "criar uma alternativa uma alternativa à CLT"

Zema: ex-governador de Minas promete privatizar "tudo", se eleito (André Martins/Exame)

Zema: ex-governador de Minas promete privatizar "tudo", se eleito (André Martins/Exame)

André Martins
André Martins

Repórter de Brasil e Economia

Publicado em 16 de abril de 2026 às 12h21.

O ex-governador de Minas Gerais e pré-candidato à presidência da República, Romeu Zema (Novo), apresentou nesta quinta-feira, 16, as diretrizes do seu plano de governo.

A proposta que abriu a fala do mineiro — amplamente comemorada pela militância do Novo — foi a criação de um "novo Supremo Tribunal Federal", caso seja eleito.

"A primeira coisa que vou fazer é acabar com a farra dos intocáveis. No primeiro dia do meu governo vou criar um novo Supremo Tribunal Federal", disse Zema durante discurso em evento realizado em São Paulo.

A proposta de Zema propõe um mandato de 15 anos para os ministros e idade mínimo de 60 anos para a indicação. Zema afirmou que o cargo tem que ser a "coroação da carreira".

A ideia ainda é acabar com decisões monocráticas e proibir a atuação de familiares de ministros em ações que tramitem no Supremo.

"Um novo supremo é um primeiro passo para a moralização do sistema juridicário", disse.

Batizado de O Brasil sem intocáveis, o projeto tem sete eixos centrais que vão de acabar com "impunidades e privilégios", "reformar o judiciário", "libertar os brasileiros das dívidas" e "criar uma alternativa uma alternativa à CLT".

Sobre economia, Zema afirmou que teve a experiência em Minas Gerais para arrumar um governo "quebrado pelo PT". Ele repetiu, em mais de uma oportunidade, que vai acabar com "governo rico e povo pobre".

"Vamos tirar o governo das costas do brasileiro de bem", afirmou.

A ideia de um eventual governo Zema é privatizar "tudo" para acabar com a crise de envidamento público e reduzir os impostos para toda a população.

Hoje, o ex-chefe do Executivo mineiro aparece nas pesquisas com 3% das intenção de votos no primeiro turno e perderia para o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em simulações de segundo turno. 

A proposta foi gestada dentro do instituto Libertas, ligado do partido Novo. A coordenação geral foi de Tiago Mitraud, Diretor-Presidente do Instituto Libertas e ex-deputado federal, Carlos Da Costa, Christian Lohbauer e Felipe D’Avila, candidato à presidência pelo partido em 2026.

Em sua fala inicial, Mitraud afirmou que o plano traçado é um "farol das ideias liberais" e do trabalho realizado pelo instituto para

O evento contou com figuras do Novo como os deputados federais Marcel Van Hattem e Adriana Ventura.

Outros nomes, como o pré-candidato ao governo do Rio de Janeiro, o comediante André Marinho, e Marina Helena, candidata pelo partido na disputa a prefeitura de 2024, também estavam presentes.

Diretrizes do plano de governo de Romeu Zema

ACABAR COM A IMPUNIDADE E OS PRIVILÉGIOS

  • Fazer a lei valer para todos
  • Eliminar privilégios e mordomias da elite política
  • Tornar a transparência a regra no governo

FAZER O GOVERNO CABER NO BOLSO DO BRASILEIRO

  • Realizar um choque fiscal nos gastos do governo
  • Retirar o governo de onde ele não é essencial
  • Cortar os impostos que sufocam o brasileiro

FAZER O CRIME TEMER A LEI

  • Combater facções criminosas como organizações terroristas
  • Acabar com o “prende e solta” no Brasil
  • Reduzir a maioridade penal e endurecer a legislação
  • Fortalecer a atuação dos estados na segurança

REFORMAR O JUDICIÁRIO E OS ÓRGÃOS DE CONTROLE

  • Limitar o poder do Supremo
  • Moralizar o Judiciário e os órgãos de controle
  • Dar ao Senado condições reais de fiscalizar o Supremo

ACABAR COM O CUSTO BRASIL

  • Derrubar um dos juros mais altos do mundo
  • Provocar um choque de investimentos privados em infraestrutura
  • Simplificar e reduzir os impostos que encarecem o Brasil
  • Dar previsibilidade a quem investe e empreende no Brasil
  • Conectar o Brasil com o mundo

PREPARAR O BRASIL PARA O TRABALHO DO SÉCULO XXI

  • Remover os obstáculos à geração de empregos formais
  • Garantir mão de obra qualificada pronta para trabalhar
  • Criar uma alternativa à CLT mais flexível

LIBERTAR O BRASILEIRO DAS DÍVIDAS

  • Ajudar as famílias endividadas a reduzirem suas dívidas
  • Impedir que as famílias continuem se endividando
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