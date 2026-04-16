Escritório testa solução para descarbonizar o setor jurídico 

O escritório de advocacia /asbz terá nova sede que vai testar, pela primeira vez no setor jurídico, o modelo de construção à base de madeira engenheirada (Mass Timber), uma resposta direta aos desafios climáticos.

A escolha do material visa a descarbonização do setor jurídico, que historicamente colabora com as emissões do setor de construção ao erguer escritórios padrão — 39% das emissões globais de carbono, de acordo com pesquisa do Global Status Report for Buildings and Construction, são do setor de construção.

A madeira engenheirada também demonstra potencial para aumento do bem-estar dos colaboradores em 13%, e da produtividade em 8%.

“O projeto de arquitetura e interior design investiga a possibilidade de uma arquitetura que se entrelaça à paisagem existente, tomando a massa arbórea como elemento estruturador do espaço e da experiência humana.

A estrutura em madeira engenheirada materializa essa relação por meio de um sistema construtivo leve, preciso e flexível, capaz de acomodar diferentes usos e transformar o ambiente de trabalho em um espaço mais aberto, conectado e atento à paisagem”, explica Greg Bousquet, fundador da AO Arquitetetura, responsável pelo projeto – a startup Noah, é responsável pela execução.

Comemoração de 15 anos com foco em sustentabilidade

O projeto do escritório sustentável é parte da comemoração dos 15 anos do /asbz. A preocupação com a experiência dos seus advogados e clientes reflete o modelo de viabilização do edifício.

Construído no formato Build To Suit (BTS), a obra está sendo desenvolvida de forma personalizada para atender às necessidades específicas do /asbz.

"Atingimos um nível de maturidade que exige um espaço à altura da nossa cultura. Esta nova sede não é apenas um prédio, é a materialização do nosso olhar genuíno ao outro, promovendo um ambiente colaborativo, inclusivo e focado no desenvolvimento de nossos talentos", diz Aitan Portela, CEO do /asbz.

Projeto viabilizado por meio de fundo de investimento imobiliário

Para viabilizar o projeto, a construção conta com o investimento do primeiro Fundo de Investimento Imobiliário (FII) de boutiques office em madeira engenheirada da América Latina.

Com R$ 190 milhões captados, o FII foi estruturado e é gerido pela Engeform Gestão de Recursos, com a Galápagos Capital como consultora especializada, e tem como diferencial sua tese para desenvolvimento de edifícios menores, em localizações premium de São Paulo.

“O escritório /asbz atua como um importante validador da tese do fundo, que propõe o desenvolvimento de escritórios boutique com alto padrão, em localizações premium, a partir de uma técnica construtiva diferenciada, mais eficiente em prazo e com forte compromisso sustentável”, conclui Luciana Improta, Diretora de Gestão da Engeform Gestão de Recursos.