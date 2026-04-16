Paraná Pesquisas: Marina e Tebet lideram disputa pelo Senado em SP

Eleições 2026: Aliadas do governo Lula saem na frente na corrida ao Senado por SP (Montagem EXAME/Reprodução)
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Publicado em 16 de abril de 2026 às 10h58.
A corrida pelas duas vagas disponíveis para representar São Paulo no Senado está acirrada. A ex-ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva (REDE), aparece na frente com 37,8% das intenções de voto, de acordo com resultados do Instituto Paraná Pesquisas, divulgados nesta quinta-feira, 16.
Em todos os cenários propostos, cada entrevistado pôde apontar até dois pré-candidatos dentre os sugeridos.
Na segunda posição, a ex-ministra do Planejamento, Simone Tebet (PSB) tem 32,9%. Ambas as pré-candidatas são consideradas aliadas de Fernando Haddad (PT) na disputa pelo governo do estado, e estão presentes nas articulações do governo petista.
Em terceiro lugar está o nome do deputado federal Guilherme Derrite (PP), com 27,4% das intenções de voto. O oficial de formação da Rota foi secretário da Segurança Pública durante o governo de Tarcísio de Freitas, que tenta a reeleição no estado.
Em quarto lugar, o deputado federal Ricardo Salles (Novo) recebeu 19,2%. Atrás dele, o também deputado federal Paulinho da Força, presidente do partido Solidariedade, ficou com 15,1%.
Completando a lista, aparece o nome do presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp), André do Prado (PL), com 9,8%.
Neste cenário, a porcentagem que não soube ou não quis responder chegou a 6,8%. Brancos ou nulos somaram 12,4% das respostas.
O levantamento foi realizado entre os dias 11 e 14 de abril de 2026, com 1600 entrevistas. A margem de erro é de 2,5 pontos percentuais para os resultados gerais, com nível de confiança de 95%. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o código SP-00378/2026.
O levantamento também verificou a rejeição dos pré-candidatos ao Senado por São Paulo. O nome com maior rejeição é Marina Silva, com 28,2%.
O sindicalista Paulinho da Força ficou em segundo lugar, com 24,1%. Simone Tebet ficou com 19,7%.
O pré-candidato com o menor índice de rejeição foi André do Prado, com 11,4%.