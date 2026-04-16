Paraná Pesquisas: Marina e Tebet lideram disputa pelo Senado em SP

A corrida pelas duas vagas disponíveis para representar São Paulo no Senado está acirrada. A ex-ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva (REDE), aparece na frente com 37,8% das intenções de voto, de acordo com resultados do Instituto Paraná Pesquisas, divulgados nesta quinta-feira, 16.

Em todos os cenários propostos, cada entrevistado pôde apontar até dois pré-candidatos dentre os sugeridos.

Na segunda posição, a ex-ministra do Planejamento, Simone Tebet (PSB) tem 32,9%. Ambas as pré-candidatas são consideradas aliadas de Fernando Haddad (PT) na disputa pelo governo do estado, e estão presentes nas articulações do governo petista.

Em terceiro lugar está o nome do deputado federal Guilherme Derrite (PP), com 27,4% das intenções de voto. O oficial de formação da Rota foi secretário da Segurança Pública durante o governo de Tarcísio de Freitas, que tenta a reeleição no estado.

Em quarto lugar, o deputado federal Ricardo Salles (Novo) recebeu 19,2%. Atrás dele, o também deputado federal Paulinho da Força, presidente do partido Solidariedade, ficou com 15,1%.

Completando a lista, aparece o nome do presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp), André do Prado (PL), com 9,8%.

Neste cenário, a porcentagem que não soube ou não quis responder chegou a 6,8%. Brancos ou nulos somaram 12,4% das respostas.

O levantamento foi realizado entre os dias 11 e 14 de abril de 2026, com 1600 entrevistas. A margem de erro é de 2,5 pontos percentuais para os resultados gerais, com nível de confiança de 95%. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o código SP-00378/2026.

Rejeição

O levantamento também verificou a rejeição dos pré-candidatos ao Senado por São Paulo. O nome com maior rejeição é Marina Silva, com 28,2%.

O sindicalista Paulinho da Força ficou em segundo lugar, com 24,1%. Simone Tebet ficou com 19,7%.

O pré-candidato com o menor índice de rejeição foi André do Prado, com 11,4%.

Pesquisa para Senador por São Paulo – Paraná Pesquisas (Abril de 2026)

Espontânea

Não sabe/ não opinou: 85,4%

Ninguém/ Branco/ Nulo: 5,5%

Simone Tebet: 3,1%

Guilherme Derrite: 2,1%

Fernando Haddad: 1,5%

Marina Silva: 0,8%

Ricardo Salles: 0,3%

André do Prado: 0,2%

Coronel Mello Araujo: 0,1%

Mario Frias: 0,1%

Paulinho da Força: 0,1%

Outros nomes citados: 0,9%

Estimulada - Cenário 1

Não sabe/ não opinou: 6,8%

Nenhum/ Branco/ Nulo: 12,4%

Marina Silva: 37,8%

Simone Tebet: 32,9%

Guilherme Derrite: 27,4%

Ricardo Salles: 19,2%

Paulinho da Força: 15,1%

André do Prado: 9,8%

Estimulada - Cenário 2

Não sabe/ não opinou: 6,3%

Nenhum/ Branco/ Nulo: 12,3%

Marina Silva: 37,7%

Simone Tebet: 32,3%

Guilherme Derrite: 26,8%

Ricardo Salles: 18,2%

Paulinho da Força: 14,8%

Mario Frias: 13,4%

Estimulada - Cenário 3

Não sabe/ não opinou: 5,9%

Nenhum/ Branco/ Nulo: 11,9%

Marina Silva: 37,4%

Simone Tebet: 32,6%

Guilherme Derrite: 26,7%

Ricardo Salles: 18,3%

Coronel Mello Araujo: 18,1%

Paulinho da Força: 13,8%

Rejeição