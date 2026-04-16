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Paraná Pesquisas: Marina e Tebet lideram disputa pelo Senado em SP

Levantamento aponta vantagem de nomes ligados ao governo federal. Guilherme Derrite (PP) aparace com 27,4% das intenções de voto

Eleições 2026: Aliadas do governo Lula saem na frente na corrida ao Senado por SP (Montagem EXAME/Reprodução)

Eleições 2026: Aliadas do governo Lula saem na frente na corrida ao Senado por SP (Montagem EXAME/Reprodução)

Letícia Cassiano
Letícia Cassiano

Colaboradora

Publicado em 16 de abril de 2026 às 10h58.

A corrida pelas duas vagas disponíveis para representar São Paulo no Senado está acirrada. A ex-ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva (REDE), aparece na frente com 37,8% das intenções de voto, de acordo com resultados do Instituto Paraná Pesquisas, divulgados nesta quinta-feira, 16.

Em todos os cenários propostos, cada entrevistado pôde apontar até dois pré-candidatos dentre os sugeridos.

Na segunda posição, a ex-ministra do Planejamento, Simone Tebet (PSB) tem 32,9%. Ambas as pré-candidatas são consideradas aliadas de Fernando Haddad (PT) na disputa pelo governo do estado, e estão presentes nas articulações do governo petista. 

Em terceiro lugar está o nome do deputado federal Guilherme Derrite (PP), com 27,4% das intenções de voto. O oficial de formação da Rota foi secretário da Segurança Pública durante o governo de Tarcísio de Freitas, que tenta a reeleição no estado.

Em quarto lugar, o deputado federal Ricardo Salles (Novo) recebeu 19,2%. Atrás dele, o também deputado federal Paulinho da Força, presidente do partido Solidariedade, ficou com 15,1%.

Completando a lista, aparece o nome do presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp), André do Prado (PL), com 9,8%. 

Neste cenário, a porcentagem que não soube ou não quis responder chegou a 6,8%. Brancos ou nulos somaram 12,4% das respostas. 

O levantamento foi realizado entre os dias 11 e 14 de abril de 2026, com 1600 entrevistas. A margem de erro é de 2,5 pontos percentuais para os resultados gerais, com nível de confiança de 95%. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o código SP-00378/2026.

Rejeição

O levantamento também verificou a rejeição dos pré-candidatos ao Senado por São Paulo. O nome com maior rejeição é Marina Silva, com 28,2%.

O sindicalista Paulinho da Força ficou em segundo lugar, com 24,1%. Simone Tebet ficou com 19,7%.  

O pré-candidato com o menor índice de rejeição foi André do Prado, com 11,4%. 

Pesquisa para Senador por São Paulo – Paraná Pesquisas (Abril de 2026)

Espontânea

  • Não sabe/ não opinou: 85,4%
  • Ninguém/ Branco/ Nulo: 5,5%
  • Simone Tebet: 3,1%
  • Guilherme Derrite: 2,1%
  • Fernando Haddad: 1,5%
  • Marina Silva: 0,8%
  • Ricardo Salles: 0,3%
  • André do Prado: 0,2%
  • Coronel Mello Araujo: 0,1%
  • Mario Frias: 0,1%
  • Paulinho da Força: 0,1%
  • Outros nomes citados: 0,9%

Estimulada - Cenário 1

  • Não sabe/ não opinou: 6,8%
  • Nenhum/ Branco/ Nulo: 12,4%
  • Marina Silva: 37,8%
  • Simone Tebet: 32,9%
  • Guilherme Derrite: 27,4%
  • Ricardo Salles: 19,2%
  • Paulinho da Força: 15,1%
  • André do Prado: 9,8%

Estimulada - Cenário 2

  • Não sabe/ não opinou: 6,3%
  • Nenhum/ Branco/ Nulo: 12,3%
  • Marina Silva: 37,7%
  • Simone Tebet: 32,3%
  • Guilherme Derrite: 26,8%
  • Ricardo Salles: 18,2%
  • Paulinho da Força: 14,8%
  • Mario Frias: 13,4%

Estimulada - Cenário 3

  • Não sabe/ não opinou: 5,9%
  • Nenhum/ Branco/ Nulo: 11,9%
  • Marina Silva: 37,4%
  • Simone Tebet: 32,6%
  • Guilherme Derrite: 26,7%
  • Ricardo Salles: 18,3%
  • Coronel Mello Araujo: 18,1%
  • Paulinho da Força: 13,8%

Rejeição

  • Não sabe/ Não opinou: 18,8%
  • Poderia votar em todos: 7,0%
  • Marina Silva: 28,2%
  • Paulinho da Força: 24,1%
  • Simone Tebet: 19,7%
  • Coronel Mello Araujo: 17,8%
  • Mario Frias: 16,3%
  • Guilherme Derrite: 14,7%
  • Ricardo Salles: 12,8%
  • André do Prado: 11,4%
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