Paraná Pesquisas: Tarcísio tem 47,8% e Haddad, 33,1% em SP no 1º turno

Na disputa pelo governo de São Paulo, o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos), que tenta a reeleição, saiu na frente. Segundo o levantamento da Paraná Pesquisas, divulgado nesta quinta-feira, 16, Tarcísio tem 47,8% das intenções de voto em um cenário estimulado de primeiro turno.

Em segundo lugar aparece o ex-ministro da Fazenda de Lula, Fernando Haddad (PT), com 33,1%. A pré-candidatura do professor, que já foi prefeito da capital paulista, foi a escolha da gestão petista para o estado de São Paulo, e desponta como o principal nome do campo progressista.

O terceiro lugar ficou com Paulo Serra (PSDB), que recebeu 4,6% das intenções de voto. Ex-prefeito de Santo André, cidade da região metropolitana de São Paulo, o tucano tem feito pré-campanha apresentando-se como terceira via.

Completando a simulação, em quarto lugar aparece o deputado federal Kim Kataguiri (Missão), com 3,5%.

Neste cenário, a porcentagem que não soube ou não quis responder chegou a 4,4%. Brancos ou nulos somaram 6,7% das respostas.

O levantamento foi realizado entre os dias 11 e 14 de abril de 2026, com 1600 entrevistas. A margem de erro é de 2,5 pontos percentuais para os resultados gerais, com nível de confiança de 95%. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o código SP-00378/2026.

Segundo turno

A pesquisa também perguntou aos entrevistados sobre um possível embate direto entre Tarcísio e Haddad. Neste cenário de segundo turno, o governador tem 53,4%. O ex-ministro recebeu 37,3%.

Os que não souberam ou não quiseram responder representam 3,5%. Votos brancos e nulos chegaram a 5,8% das respostas.

Considerando este cenário, a pesquisa também trouxe um comparativo com os resultados de fevereiro de 2026. Em cerca de dois meses, as intenções de voto de Tarcísio caiu 5,3 pontos percentuais. Enquanto isso, a porcentagem de Haddad cresceu 4,9 pontos.

Avaliação

Os participantes do estudo também responderam sobre sua satisfação com a gestão de Tarcísio de Freitas. Enquanto 64,9% do eleitorado paulista aprova o governo, 31,4% desaprova.

Na avaliação qualitativa, 47,3% classificam a administração como ótima ou boa, 28,6% como regular e 22,6% como ruim ou péssima.

Pesquisa para governador de São Paulo – Paraná Pesquisas (Abril de 2026)

Espontânea

Não sabe/ não opinou: 62,6%

Ninguém/ Branco/ Nulo: 4,9%

Tarcísio de Freitas: 22,9%

Fernando Haddad: 8,3%

Geraldo Alckmin: 0,5%

Kim Kataguiri: 0,2%

Paulo Serra: 0,1%

Outros nomes citados: 0,6%

Estimulada - Cenário 1

Não sabe/ Não opinou: 4,4%

Nenhum/ Branco/ Nulo: 6,7%

Tarcísio de Freitas: 47,8%

Fernando Haddad: 33,1%

Paulo Serra: 4,6%

Kim Kataguiri: 3,5%

Estimulada - Cenário 2

Não sabe/ Não opinou: 3,5%

Nenhum/ Branco/ Nulo: 5,8%

Tarcísio de Freitas: 53,4%

Fernando Haddad: 37,3%

Rejeição - Entrevistados puderam citar mais de um nome