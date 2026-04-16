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Justiça italiana autoriza extradição de Carla Zambelli ao Brasil

Decisão envolve caso de porte ilegal de arma e ainda cabe recurso

Estela Marconi
Estela Marconi

Repórter

Publicado em 16 de abril de 2026 às 11h36.

A Justiça da Itália decidiu nesta quinta-feira, 16, autorizar a extradição da ex-deputada Carla Zambelli ao Brasil no processo por porte ilegal de arma.

A decisão foi confirmada pelo embaixador brasileiro em Roma, Renato Mosca de Souza, e ainda cabe recurso.

Zambelli segue presa em Roma desde julho de 2025, após deixar o Brasil pela fronteira com a Argentina e viajar aos Estados Unidos antes de chegar à Itália.

Como fugiu após condenação, ela é considerada foragida pela Justiça brasileira, o que motivou o pedido de extradição formalizado pelo Supremo Tribunal Federal, sob relatoria do ministro Alexandre de Moraes.

Decisão se soma a outro processo de extradição

A nova decisão ocorre paralelamente a outro pedido de extradição já autorizado pela Justiça italiana, relacionado à invasão de sistemas do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

A defesa da ex-deputada recorreu dessa primeira decisão no último dia 10 de abril, e o recurso ainda não foi analisado.

No Brasil, Zambelli foi condenada a 10 anos de prisão pelo STF por envolvimento na invasão ao sistema do CNJ. A Corte também determinou, em dezembro, a cassação de seu mandato, posteriormente formalizada com a renúncia à Câmara dos Deputados.

Tratado prevê entrega obrigatória

O pedido brasileiro tem como base o tratado de extradição firmado entre Brasil e Itália em 1993, que estabelece a obrigação recíproca de entrega de pessoas procuradas para julgamento ou cumprimento de pena.

Autoridades italianas mantêm Zambelli presa sob o entendimento de que há risco de fuga, o que reforça a possibilidade de cumprimento da extradição caso os recursos sejam rejeitados.

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