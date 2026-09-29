Debate da Globo na Bahia: horário, regras e quem vai participar

O governador Jerônimo Rodrigues (PT), candidato à reeleição, o ex-prefeito de Salvador ACM Neto (União Brasil) e mais um candidato ao governo da Bahia estão convidados para o debate promovido pela TV Bahia nesta terça-feira, 29.

O encontro acontece a cinco dias do primeiro turno das eleições de 2026, marcado para 4 de outubro, e será o último na TV aberta entre os candidatos ao Palácio de Ondina antes da votação.

A mediação será da jornalista Zileide Silva, e o debate terá quatro blocos, com perguntas entre os próprios candidatos.

Nos blocos, eles apresentam e confrontam propostas para o estado. A equipe do Fato ou Fake fará a checagem das principais declarações.

O evento está previsto para começar após a novela 'Quem Ama Cuida' e será transmitido ao vivo pela TV Bahia, em Salvador. O encontro também poderá ser acompanhado ao vivo pelo g1. Depois do fim, a íntegra ficará disponível no g1.

Quem participa do debate da Globo na Bahia?

Foram convidados para o debate os candidatos de partidos e federações com representação mínima de cinco parlamentares no Congresso Nacional. Na Bahia, os participantes serão:

ACM Neto (União Brasil), ex-prefeito de Salvador;

Jerônimo Rodrigues (PT), governador e candidato à reeleição;

Ronaldo Mansur (PSOL), presidente estadual do PSOL

Jerônimo assumiu o governo em 2023, após derrotar ACM Neto no segundo turno de 2022. Segundo a pesquisa Quaest divulgada nesta semana, ACM Neto tem 42% das intenções de voto, e Jerônimo, 40%, em empate técnico. Ao todo, seis candidatos disputam o governo baiano.

Os três candidatos participaram do debate da Band Bahia, em 9 de agosto.

No debate promovido pela Bahia FM, em 19 de agosto, Jerônimo e ACM Neto não compareceram, e o encontro virou uma entrevista com Mansur.

Neste, há chances da ausência de Jerônimo e Mansur novamente. O primeiro não incluiu o debate na agenda e deve faltar, por causa da caminhada com Lula em Salvador, e o segundo sofreu um acidente de carro na tarde desta terça e foi levado ao Hospital Ernesto Simões Filho para exames. A assessoria disse ao BNews que a presença dele pode ser cancelada.

Quais são as regras do debate da Globo?

O debate será dividido em quatro blocos e os candidatos poderão andar livremente pelo estúdio durante o encontro.

O primeiro e o terceiro blocos terão 20 minutos cada. Em cada um deles, haverá duas rodadas de 10 minutos dedicadas a temas pré-determinados.

Cada candidato deverá escolher um dos seis temas previamente definidos pelo Jornalismo da Globo e exibidos em um telão. Depois, deverá selecionar uma das regiões metropolitanas do estado.

A pergunta feita ao adversário terá de estar relacionada ao tema e à região escolhidos.

Cada candidato terá cinco minutos por tema e poderá administrar esse tempo livremente. Tanto os temas quanto as regiões metropolitanas poderão ser escolhidos apenas uma vez durante o debate.

No primeiro bloco, um sorteio definirá qual candidato fará a primeira pergunta. No terceiro bloco, a abertura ficará automaticamente com o outro candidato.

O segundo e o quarto blocos também terão 20 minutos cada, mas serão de tema livre. Em cada um deles, os candidatos terão dez minutos para conduzir o debate e administrar o próprio tempo.

O candidato sorteado para iniciar o segundo bloco será o segundo a fazer uma pergunta no quarto bloco. Ao final do quarto bloco, os dois candidatos terão espaço para fazer suas considerações finais.