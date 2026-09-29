Debate da Globo em Minas: horário, regras e quem vai participar

O governador Mateus Simões (PSD), candidato à reeleição, e outros cinco candidatos ao governo de Minas Gerais se enfrentam nesta terça-feira, 29, no debate promovido pela TV Globo.

O encontro acontece a cinco dias do primeiro turno das eleições de 2026 e será o último na TV entre os candidatos ao Palácio Tiradentes antes da votação.

A mediação será da jornalista Liliana Junger, e o debate terá quatro blocos, com perguntas entre os próprios candidatos. Nos blocos, eles apresentam e confrontam propostas para o estado. A equipe do Fato ou Fake fará a checagem das principais declarações.

O evento está previsto para começar às 22h15, após a novela 'Quem Ama Cuida', e será transmitido ao vivo pela TV Globo. O encontro também poderá ser acompanhado ao vivo pelo g1 e pelo Globoplay. Depois do fim, a íntegra ficará disponível no g1.

Quem participa do debate da Globo em São Paulo?

Foram convidados para o debate os candidatos de partidos e federações com representação mínima de cinco parlamentares no Congresso Nacional. Em Minas Gerais, os participantes serão:

Alexandre Kalil (PDT), ex-prefeito de Belo Horizonte;

Cleitinho Azevedo (Republicanos), senador;

Flávio Roscoe (PL), empresário e ex-presidente da Fiemg;

Gabriel Azevedo (MDB), ex-presidente da Câmara Municipal de Belo Horizonte;

Mateus Simões (PSD), governador e candidato à reeleição;

Patrus Ananias (PT), deputado federal, ex-prefeito de Belo Horizonte e ex-ministro

Simões assumiu o governo em março, após a renúncia de Romeu Zema (Novo) para disputar a Presidência. Ao todo, 11 candidatos disputam o governo mineiro.

Se todos comparecerem, será a primeira vez que os seis principais candidatos ficarão frente a frente em um debate nesta campanha. No primeiro, promovido pela Band em 16 de agosto, o único ausente foi Patrus Ananias. Já no debate da Record, em 21 de setembro, apenas Simões e Gabriel Azevedo participaram.

Quais são as regras do debate da Globo?

O debate será dividido em quatro blocos e os candidatos poderão andar livremente pelo estúdio durante o encontro.

O primeiro e o terceiro blocos terão 20 minutos cada. Em cada um deles, haverá duas rodadas de 10 minutos dedicadas a temas pré-determinados.

Cada candidato deverá escolher um dos seis temas previamente definidos pelo Jornalismo da Globo e exibidos em um telão. Depois, deverá selecionar uma das regiões metropolitanas do estado.

A pergunta feita ao adversário terá de estar relacionada ao tema e à região escolhidos.

Cada candidato terá cinco minutos por tema e poderá administrar esse tempo livremente. Tanto os temas quanto as regiões metropolitanas poderão ser escolhidos apenas uma vez durante o debate.

No primeiro bloco, um sorteio definirá qual candidato fará a primeira pergunta. No terceiro bloco, a abertura ficará automaticamente com o outro candidato.

O segundo e o quarto blocos também terão 20 minutos cada, mas serão de tema livre. Em cada um deles, os candidatos terão dez minutos para conduzir o debate e administrar o próprio tempo.

O candidato sorteado para iniciar o segundo bloco será o segundo a fazer uma pergunta no quarto bloco. Ao final do quarto bloco, os dois candidatos terão espaço para fazer suas considerações finais.