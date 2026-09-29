Debate da Globo no Rio: horário, regras e quem vai participar

O ex-prefeito Eduardo Paes (PSD), líder das pesquisas, e outros três candidatos ao governo do Rio de Janeiro se enfrentam nesta terça-feira, 29, no debate promovido pela TV Globo.

O encontro acontece a cinco dias do primeiro turno das eleições de 2026, marcado para 4 de outubro, e será o último na TV entre os candidatos ao Palácio Guanabara antes da votação.

A mediação será da jornalista Ana Paula Araújo, e o debate terá quatro blocos, com perguntas entre os próprios candidatos.

Nos blocos, eles apresentam e confrontam propostas para o estado. A equipe do Fato ou Fake fará a checagem das principais declarações.

O evento está previsto para começar às 22h15, após a novela 'Quem Ama Cuida', e será transmitido ao vivo pela TV Globo, direto dos Estúdios Globo, no Rio. O encontro também poderá ser acompanhado ao vivo pela GloboNews, pelo g1 e pelo Globoplay. Depois do fim, a íntegra ficará disponível no g1.

Quem participa do debate da Globo no Rio de Janeiro?

Foram convidados para o debate os candidatos de partidos e federações com representação mínima de cinco parlamentares no Congresso Nacional. No Rio de Janeiro, os participantes serão:

Anthony Garotinho (Republicanos), ex-governador, com candidatura sub judice;

Douglas Ruas (PL), presidente da Assembleia Legislativa do Rio (Alerj);

Eduardo Paes (PSD), ex-prefeito do Rio de Janeiro;

William Siri (PSOL), vereador do Rio de Janeiro.

O estado é comandado interinamente pelo desembargador Ricardo Couto de Castro, presidente do Tribunal de Justiça do Rio, desde a renúncia de Cláudio Castro (PL), que foi declarado inelegível pelo TSE por abuso de poder político e econômico na campanha de 2022. Ao todo, nove candidatos disputam o governo fluminense.

Se todos comparecerem, será a primeira vez que Paes e Ruas, os dois primeiros colocados nas pesquisas, ficarão frente a frente em um debate nesta campanha.

No debate promovido pela Band em agosto, Paes não compareceu; participaram Ruas, Garotinho, Siri e André Marinho (Novo).

Quais são as regras do debate da Globo?

O debate será dividido em quatro blocos e os candidatos poderão andar livremente pelo estúdio durante o encontro.

O primeiro e o terceiro blocos terão 20 minutos cada. Em cada um deles, haverá duas rodadas de 10 minutos dedicadas a temas pré-determinados.

Cada candidato deverá escolher um dos seis temas previamente definidos pelo Jornalismo da Globo e exibidos em um telão. Depois, deverá selecionar uma das regiões metropolitanas do estado.

A pergunta feita ao adversário terá de estar relacionada ao tema e à região escolhidos.

Cada candidato terá cinco minutos por tema e poderá administrar esse tempo livremente. Tanto os temas quanto as regiões metropolitanas poderão ser escolhidos apenas uma vez durante o debate.

No primeiro bloco, um sorteio definirá qual candidato fará a primeira pergunta. No terceiro bloco, a abertura ficará automaticamente com o outro candidato.

O segundo e o quarto blocos também terão 20 minutos cada, mas serão de tema livre. Em cada um deles, os candidatos terão dez minutos para conduzir o debate e administrar o próprio tempo.

O candidato sorteado para iniciar o segundo bloco será o segundo a fazer uma pergunta no quarto bloco. Ao final do quarto bloco, os dois candidatos terão espaço para fazer suas considerações finais.