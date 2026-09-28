Brasil
Guia do CidadãoInfraestruturaEleições 2026Agregador Inteligov/EXAMEPerfil dos candidatos

Real Time Big Data: Jerônimo tem 47% e ACM Neto, 43%, no 1º turno na Bahia

Em um eventual segundo turno, o governador Jerônimo Rodrigues lidera com 48%, contra 44% de ACM Neto, um novo empate técnico no limite da margem de erro

Bahia: A gestão do Executivo é aprovada por 54% dos eleitores (Facebook/Montagem Exame/Reprodução)

Bahia: A gestão do Executivo é aprovada por 54% dos eleitores (Facebook/Montagem Exame/Reprodução)

Letícia Cassiano
Letícia Cassiano

Colaboradora

Publicado em 28 de setembro de 2026 às 12h41.

Priorizar nos meus resultados Google

O governador Jerônimo Rodrigues (PT) e ex-prefeito da capital, ACM Neto (União), estão tecnicamente empatados na corrida pelo Executivo da Bahia, segundo a pesquisa Real Time Big Data divulgada nesta segunda-feira, 28.

No cenário estimulado de primeiro turno, o mandatário pontua com 47% das intenções de voto, enquanto o candidato do União Brasil registra 43%. A margem de erro do levantamento é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos.

Entre os demais nomes testados pelo levantamento, Ronaldo Mansur (PSOL) registra 1%. Os candidatos Ariel Capistrano (DC), Aroldo Félix (UP) e Maria Bona (PCO) somam juntos 1% das menções.

Votos brancos e nulos representam 5%, e os que não sabem ou não responderam são 3%.

Na aferição espontânea, modelo em que os nomes não são apresentados previamente, Jerônimo Rodrigues lidera com 30%, seguido por ACM Neto com 26%. Os brancos e nulos chegam a 8%.

Segundo turno, rejeição e avaliação do Executivo

Em um eventual segundo turno, o governador Jerônimo Rodrigues lidera com 48%, contra 44% de ACM Neto, um novo empate técnico no limite da margem de erro. Votos nulos e em branco somam 5%, enquanto os eleitores que não sabem ou preferiram não responder representam 4% da amostra estadual.

Considerando apenas os votos válidos no segundo turno, a pesquisa indica uma consolidação da polarização. Neste recorte numérico, Jerônimo Rodrigues chega a 53%, mantendo vantagem frente aos 47% do candidato do União Brasil.

Os dois principais competidores apresentam índices estatisticamente idênticos de rejeição pelo eleitorado baiano. ACM Neto é rejeitado por 45% dos entrevistados, enquanto 44% afirmam que não votariam de maneira alguma em Jerônimo Rodrigues. Ronaldo Mansur acumula 24% neste quesito restritivo.

A pesquisa também mediu a percepção da população sobre o atual governo estadual. A gestão do Executivo é aprovada por 54% dos eleitores, enquanto a desaprovação atinge 44%. Aqueles que não souberam ou não responderam representam 2% da amostragem.

Raio-X do eleitorado baiano

O levantamento mostra estabilidade absoluta entre os líderes quando observados os recortes de gênero, idade e renda, mas revela forte assimetria geográfica. Em Salvador, ACM Neto lidera com 60%, deixando o petista com 34%. O cenário se repete na Região Metropolitana, onde o oposicionista marca 51% contra 40%.

Por outro lado, o atual governador concentra sua base no interior do estado. No Norte e Vale do São Francisco, Jerônimo Rodrigues chega a 67%, contra apenas 23% de Neto. No Centro-Norte, o petista consolida 64% das intenções, evidenciando o controle político da atual gestão nestas macrorregiões.

A pesquisa Real Time Big Data entrevistou 1.600 eleitores entre 23 e 26 de setembro de 2026, por meio de entrevistas quantitativas. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, com intervalo de confiança de 95%. O levantamento foi contratado pela Real Time Big Data e está registrado no TSE sob o protocolo BA-01777/2026.

Acompanhe tudo sobre:Eleições 2026Pesquisas eleitoraisBahia

Mais de Brasil

Real Time Big Data: Campos tem 45% e Lyra, 43%, no 1º turno em Pernambuco

Real Time: Arraes, Mendonça e Humberto lideram corrida ao Senado em Pernambuco

Real Time: Lula tem 34 pontos de vantagem sobre Flávio no 2º maior colégio eleitoral do Nordeste

Dino leva ao plenário do STF decisão que derrubou ordem de Mendonça sobre posts de N. S. Aparecida

Mais na Exame

Pop

Por que é tão difícil desenvolver personagens da Marvel? Diretor de 'Vingadores' explica

Ciência

Ozempic, Wegovy e Mounjaro podem causar perda de visão? O que se sabe até agora

Mercados

A uma semana da eleição, ainda dá para entrar na bolsa ou é melhor ficar fora dela?

Future of Money

Strategy compra 1.665 bitcoins e chega a 847,7 mil BTC no balanço