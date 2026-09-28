O governador Jerônimo Rodrigues (PT) e ex-prefeito da capital, ACM Neto (União), estão tecnicamente empatados na corrida pelo Executivo da Bahia, segundo a pesquisa Real Time Big Data divulgada nesta segunda-feira, 28.

No cenário estimulado de primeiro turno, o mandatário pontua com 47% das intenções de voto, enquanto o candidato do União Brasil registra 43%. A margem de erro do levantamento é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos.

Entre os demais nomes testados pelo levantamento, Ronaldo Mansur (PSOL) registra 1%. Os candidatos Ariel Capistrano (DC), Aroldo Félix (UP) e Maria Bona (PCO) somam juntos 1% das menções.

Votos brancos e nulos representam 5%, e os que não sabem ou não responderam são 3%.

Na aferição espontânea, modelo em que os nomes não são apresentados previamente, Jerônimo Rodrigues lidera com 30%, seguido por ACM Neto com 26%. Os brancos e nulos chegam a 8%.

Segundo turno, rejeição e avaliação do Executivo

Em um eventual segundo turno, o governador Jerônimo Rodrigues lidera com 48%, contra 44% de ACM Neto, um novo empate técnico no limite da margem de erro. Votos nulos e em branco somam 5%, enquanto os eleitores que não sabem ou preferiram não responder representam 4% da amostra estadual.

Considerando apenas os votos válidos no segundo turno, a pesquisa indica uma consolidação da polarização. Neste recorte numérico, Jerônimo Rodrigues chega a 53%, mantendo vantagem frente aos 47% do candidato do União Brasil.

Os dois principais competidores apresentam índices estatisticamente idênticos de rejeição pelo eleitorado baiano. ACM Neto é rejeitado por 45% dos entrevistados, enquanto 44% afirmam que não votariam de maneira alguma em Jerônimo Rodrigues. Ronaldo Mansur acumula 24% neste quesito restritivo.

A pesquisa também mediu a percepção da população sobre o atual governo estadual. A gestão do Executivo é aprovada por 54% dos eleitores, enquanto a desaprovação atinge 44%. Aqueles que não souberam ou não responderam representam 2% da amostragem.

Raio-X do eleitorado baiano

O levantamento mostra estabilidade absoluta entre os líderes quando observados os recortes de gênero, idade e renda, mas revela forte assimetria geográfica. Em Salvador, ACM Neto lidera com 60%, deixando o petista com 34%. O cenário se repete na Região Metropolitana, onde o oposicionista marca 51% contra 40%.

Por outro lado, o atual governador concentra sua base no interior do estado. No Norte e Vale do São Francisco, Jerônimo Rodrigues chega a 67%, contra apenas 23% de Neto. No Centro-Norte, o petista consolida 64% das intenções, evidenciando o controle político da atual gestão nestas macrorregiões.

A pesquisa Real Time Big Data entrevistou 1.600 eleitores entre 23 e 26 de setembro de 2026, por meio de entrevistas quantitativas. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, com intervalo de confiança de 95%. O levantamento foi contratado pela Real Time Big Data e está registrado no TSE sob o protocolo BA-01777/2026.