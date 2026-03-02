Casagrande anuncia que deixará o governo do ES e disputará o Senado

Espírito Santo: governador Casagrande anunciou que deixará o governo estadual (Helio Filho/Secom ES)
Publicado em 2 de março de 2026 às 16h44.
Última atualização em 2 de março de 2026 às 16h56.
O governador do Espírito Santo, Renato Casagrande (PSB), deixará o cargo em abril e deve se lançar como candidato ao Senado pela sigla nas eleições deste ano. O anúncio foi feito nesta segunda-feira, 2, no Palácio Anchieta, na capital Vitória.
Com a saída de Casagrande, o vice Ricardo Ferraço (MDB) assume o governo estadual em abril. O atual governador deve deixar o cargo até o dia 4 do próximo mês.
Com isso, Ferraço poderá concorrer à reeleição ao Governo do Espírito Santo em outubro deste ano.
Durante o anúncio da renúncia, Renato Casagrande elogiou o trabalho do vice e disse que a transição de governo será feita ao longo do mês de março, com os dois dizendo que as obras atualmente em andamento no estado serão continuadas.
Casagrande cumpre seu segundo mandato. O político do PSB foi eleito para o cargo pela primeira vez em 2018.
Em 2022, ele recebeu 53,9% dos votos válidos no segundo turno das eleições e foi reeleito. Ele disputou o cargo contra o então candidato ao governo Manato (PL).
Em abril, o governo estadual será comandado por Ferraço. Ao ocupar o cargo de governador ainda neste ano, o emedebista poderá disputar a reeleição e completar um segundo mandato até o próximo pleito eleitoral para o governo estadual.