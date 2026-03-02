Casagrande anuncia que deixará o governo do ES e disputará o Senado

O governador do Espírito Santo, Renato Casagrande (PSB), deixará o cargo em abril e deve se lançar como candidato ao Senado pela sigla nas eleições deste ano. O anúncio foi feito nesta segunda-feira, 2, no Palácio Anchieta, na capital Vitória.

Com a saída de Casagrande, o vice Ricardo Ferraço (MDB) assume o governo estadual em abril. O atual governador deve deixar o cargo até o dia 4 do próximo mês.

Com isso, Ferraço poderá concorrer à reeleição ao Governo do Espírito Santo em outubro deste ano.

Durante o anúncio da renúncia, Renato Casagrande elogiou o trabalho do vice e disse que a transição de governo será feita ao longo do mês de março, com os dois dizendo que as obras atualmente em andamento no estado serão continuadas.

Troca de governo no Espírito Santo

Casagrande cumpre seu segundo mandato. O político do PSB foi eleito para o cargo pela primeira vez em 2018.

Em 2022, ele recebeu 53,9% dos votos válidos no segundo turno das eleições e foi reeleito. Ele disputou o cargo contra o então candidato ao governo Manato (PL).

Em abril, o governo estadual será comandado por Ferraço. Ao ocupar o cargo de governador ainda neste ano, o emedebista poderá disputar a reeleição e completar um segundo mandato até o próximo pleito eleitoral para o governo estadual.