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Contribuinte pode deixar de preencher declaração do IR, diz Durigan

Receita passaria a preparar automaticamente os dados para conferência do contribuinte

Estela Marconi
Estela Marconi

Repórter

Publicado em 18 de junho de 2026 às 12h18.

O ministro da Fazenda, Dario Durigan, afirmou que o governo pretende extinguir a declaração anual do Imposto de Renda no modelo atual em até dois anos.

Segundo ele, o avanço da integração de dados entre a Receita Federal e empresas privadas pode tornar desnecessário o preenchimento manual do documento pelos contribuintes.

Em entrevista ao portal Metrópoles, Durigan disse que o objetivo é simplificar o processo, aproveitando informações que já são enviadas automaticamente por bancos, seguradoras, cartórios e outras instituições.

"Eu gostaria que, em até 2 anos, a gente acabasse com a declaração do Imposto de Renda como ela existe hoje", afirmou.

De acordo com o ministro, a Receita Federal já recebe uma grande quantidade de informações de forma automática. Nesse cenário, o contribuinte deixaria de preencher a declaração e passaria apenas a conferir os dados disponibilizados pelo sistema, realizando correções quando necessário.

A proposta ainda não foi detalhada oficialmente, mas a ideia segue uma tendência adotada em outros países, onde a administração tributária prepara previamente a declaração com base nas informações já disponíveis.

Governo manterá isenção da 'taxa das blusinhas'

Durigan também afirmou que o imposto de importação para compras internacionais de até US$ 50 permanecerá zerado até o fim do atual governo.

Segundo ele, o principal objetivo foi preservar o programa Remessa Conforme, que permite o monitoramento das encomendas enviadas ao Brasil.

O ministro comentou ainda a Operação Conto da Sorte, realizada em parceria entre a Receita Federal e os Ministérios Públicos de Pernambuco e do Rio Grande do Norte para investigar plataformas de apostas irregulares.

Segundo Durigan, as apurações identificaram que 37 empresas movimentaram cerca de R$ 50 bilhões.

"O governo está fazendo um esforço de inteligência para fazer um combate duro às bets ilegais", disse o ministro a jornalistas em Brasília.

 

Acompanhe tudo sobre:Ministério da Fazenda

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