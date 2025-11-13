Brasil

Consórcio da Internacional Marítima vence leilão da PPP de travessias de SP

Com investimentos previstos de R$ 2,5 bilhões, o projeto prevê a renovação completa da infraestrutura e da frota, com novos terminais, embarcações modernas e serviços aprimorados

André Martins
Repórter de Brasil e Economia

Publicado em 13 de novembro de 2025 às 17h18.

Última atualização em 13 de novembro de 2025 às 17h24.

O consórcio Acqua Vias SP, liderado pela empresa Internacional Marítima, venceu nesta quinta-feira, 13, o leilão do Sistema de Travessias Hídricas do Estado de São Paulo. O grupo ofereceu 12,6% de desconto sobre as contraprestações.

Também participaram da disputa o grupo Comporte, com oferta de 2,53%, a CS Infra, com 5,53%, e o consórcio Travessias SP, com desconto de 8,10%.

O edital define que o valor máximo de contrapartida paga pelo estado para a concessionária será de R$ 2.183,21 por partida.

Com investimentos previstos de R$ 2,5 bilhões, o projeto prevê a renovação completa da infraestrutura e da frota, com novos terminais, embarcações modernas e serviços aprimorados. O contrato de 20 anos prevê novas estruturas padronizadas e acessíveis, com ambientes climatizados, banheiros adaptados e áreas de alimentação e atendimento ao público.

Em entrevista à EXAME durante a COP30, Natália Resende, secretária de Meio Ambiente, Logística e Infraestrutura do Estado de São Paulo, afirmou que o projeto é "inovador" e atraiu muitos players, pois tem qualidade. 

O projeto ganhou o certificado Blue Dot Network da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), que carimba a medida como sustentável e de qualidade. Essa é a primeira vez que o Brasil recebe esse reconhecimento.

"A ideia de transformar as travessias em PPPs (Parcerias Público-Privadas) é para melhorar a eficiência, como a troca da frota por balsas elétricas e agregar novos serviços", disse.

14 linhas serão impactadas

No total, o projeto contempla 14 linhas aquaviárias - sendo oito no litoral paulista, três na Região Metropolitana de São Paulo e três no Vale do Paraíba - com 45 novas embarcações elétricas, híbridas e de baixo consumo.

Entre as rotas contempladas estão São Sebastião–Ilhabela, Santos–Vicente de Carvalho, Santos–Guarujá, Bertioga–Guarujá, Cananéia–Continente, Cananéia–Ilha Comprida, Cananéia–Ariri, Iguape–Juréia, Bororé–Grajaú, Taquacetuba–Bororé, João Basso–Taquacetuba, Porto Paraitinga, Porto Varginha e Porto Natividade da Serra.

Juntas, essas linhas transportam cerca de 11 milhões de passageiros e 10 milhões de veículos por ano, sob fiscalização da Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp).

Segundo a gestão estadual, o modelo de Parceria Público-Privada (PPP) garante a manutenção da base tarifária atual, preservando gratuidade e benefícios já existentes para usuários e moradores das regiões atendidas.

