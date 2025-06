SP vai modernizar travessias com frota elétrica e concessão de R$ 1,4 bilhão, diz secretária

O governo de São Paulo pretende leiloar, no segundo semestre, a concessão do sistema de travessias hidroviárias do estado. O projeto, estruturado como Parceria Público-Privada (PPP), prevê investimentos de R$ 1,4 bilhão ao longo de 20 anos para modernizar a frota, melhorar a infraestrutura dos terminais e unificar a gestão dos serviços, hoje operados por contratos distintos.

"Teremos mais investimento, mais eficiência, redução de filas, que é o que a gente procura qualidade, conforto para as pessoas e vai melhorar o meio ambiente também por essa troca, que aí a gente vai fazer escalonada ao longo dos anos até o sétimo ano", afirmou a secretária estadual de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística, Natália Resende, em entrevista ao EXAME INFRA.

De acordo com Resende, os investimentos realizados até agora — mais de R$ 200 milhões em reformas e manutenção de embarcações e terminais — foram fundamentais para recuperar um sistema considerado precário no início da atual gestão. "Nos últimos dois anos e meio, fizemos a reforma de uma balsa a cada dois meses", disse.

Segundo a secretária, a modernização até aqui envolveu melhorias nas estações de travessia em localidades como Vicente de Carvalho, Santos, Guarujá, Cananéia e São Sebastião. Em Paraibuna, foram adicionadas quatro novas embarcações.

Ainda assim, Resende aponta que a fragmentação dos contratos existentes compromete a eficiência do serviço. "Hoje, operação, manutenção e arrecadação estão em contratos distintos, com empresas diferentes e indicadores separados".

O novo modelo de concessão será patrocinado com 80% da remuneração da futura concessionária bancada pelo Estado e os 20% restantes financiados pela arrecadação tarifária. Não haverá mudanças na política atual de tarifas e, segundo o governo, o sistema deve manter as gratuidades das tarifas já em vigor.

Modernização da frota

Ao todo, o projeto contempla 14 travessias em cinco regiões, incluindo rotas estratégicas como Santos-Guarujá e São Sebastião-Ilhabela, além de conexões essenciais para comunidades isoladas no Litoral Sul e no interior.

Entre os destaques da nova fase está a transição para uma frota elétrica. A previsão é substituir, de forma escalonada, 48 embarcações movidas a diesel por modelos com motorização elétrica.

"Isso é muito bom para a operação, é ótimo para o meio ambiente também. Estamos falando de 18 mil toneladas de dióxido de carbono por ano que a gente deixar de sequestrar quando fazemos essa troca", disse a secretária.

"O objetivo é garantir mais investimento, conforto para os passageiros, redução de filas, melhoria ambiental e um serviço de melhor qualidade", complementou.

O projeto foi aprovado na Assembleia Legislativa com 62 votos favoráveis e sancionado pelo governador em abril.

Confira as travessias do estado de São Paulo:

Litoral Norte:

Travessia São Sebastião - Ilhabela

Litoral Centro:

Travessia Santos - Guarujá

Travessia Santos - Vicente de Carvalho

Travessia Bertioga - Guarujá

Litoral Sul

Travessia Cananéia - Ilha Comprida

Travessia Cananéia - Continente

Travessia Iguape - Juréia

Travessia Cananéia - Ariri

Região Metropolitana de São Paulo:

Bororé - Grajaú

Taquacetuba - Bororé

João Basso - Taquacetuba

Reservatório de Paraibuna:

Porto Paraitinga

Porto Varginha

Porto Natividade da Serra

EXAME INFRA

O EXAME INFRA é um podcast da EXAME em parceria com a empresa Suporte, especializada em soluções para obras e projetos de infraestrutura.

