Brasil

Guia do CidadãoInfraestruturaCÂMARAGOVERNO LULASENADO

Oferecimento:

LOGOS_Lojas-Renner
Sem nome (500 x 300 px)
randoncorp
CBA_1c0d9a
HYDRO
GOV PARÁ
ALLOS
LOGO SITE AGROPALMA PRETO
epson

Sabesp, balsas e hidrovias: SP aposta na união de ESG e logística na COP

Natália Resende, secretária de Meio Ambiente, Logística e Infraestrutura de São Paulo, esteve em Belém para apresentar a agenda do governo Tarcísio de Freitas (Republicanos) no meio ambiente

Natália Resende: no comando de uma super pasta, a secretária afirma que o meio ambiente, lógistica e infraestrutura precisam ser integrados para um melhor resultado (Leandro Fonseca/Exame)

Natália Resende: no comando de uma super pasta, a secretária afirma que o meio ambiente, lógistica e infraestrutura precisam ser integrados para um melhor resultado (Leandro Fonseca/Exame)

André Martins
André Martins

Repórter de Brasil e Economia

Publicado em 13 de novembro de 2025 às 07h08.

Última atualização em 13 de novembro de 2025 às 07h16.

Belém - Após apresentar em um painel na 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP30) o exitoso projeto da privatização da Sabesp, Natália Resende, secretária de Meio Ambiente, Logística e Infraestrutura do Estado de São Paulo, apontou a importância da integração dos temas da sua super secretaria para o meio ambiente.

"A integração de logística e meio ambiente é essencial", afirmou durante entrevista à EXAME em uma sala do pavilhão da ONU em Belém.

Resende esteve em Belém na última terça-feira, 11, para apresentar a agenda do governo Tarcísio de Freitas (Republicanos) no meio ambiente. Além de destacar o projeto que garantirá a universalização do saneamento no estado até 2029, a secretária também debateu descarbonização no transporte em outro evento.

"Temos as melhores rodovias do Brasil, e estamos implementando soluções baseadas na natureza, como drenagem, que ajuda muito na adaptação climática. Também estamos investindo em transporte ferroviário e ampliando o uso de trilhos, o que contribui para a descarbonização do transporte. São Paulo tem um modelo de logística que é sustentável e eficiente", disse.

Natália Resende: secretária apresentou os planos de São Paulo para o meio ambiente, infraestrutura e logística na COP (Leandro Fonseca /Exame)

O plano de logística do estado vai até 2050 e, segundo a secretária, está totalmente alinhado a estratégia climática de São Paulo.

"Estamos incorporando muito de energia limpa, como os pontos de biometano e o carregamento de carros elétricos", afirmou.

Para a COP, a gestão paulista apresentou uma carta de compromissos, com a estratégia de transição energética, com foco em descarbonização e economia de baixo carbono, além de cidades mais adaptadas e resilientes. As ações no saneamento, biometano e a evolução da nossa matriz energética também são destacadas no documento.

"O governador quer mostrar que o estado de São Paulo tem muito a oferecer em termos de sustentabilidade e resiliência ambiental", disse.

Antes da conferência em Belém, São Paulo realizou o seu próprio evento para discutir o clima. O SP Mais Verde teve mais de 6 mil pessoas e 500 painelistas. Resende valoriza que o evento gerou milhões em negócios.

"Teve uma rodada de negócios que gerou R$ 23 milhões em investimentos de startups, com a expectativa de mais de R$ 40 milhões nos próximos 12 meses. O evento foi um grande sucesso, pois conseguimos fazer conexões entre empresas e promover discussões sobre sustentabilidade com foco em ações concretas", afirmou.

Leilão das travessias e novidades nas hidrovias

A participação da secretária em Belém não durou muito por que mais um projeto da pasta saíra do papel, o leilão das travessias nesta quinta-feira, 13, na B3, sede da bolsa de valores.

Com investimentos previstos de R$ 2,5 bilhões, o projeto terá contrato de 20 anos e prevê a renovação completa da infraestrutura e da frota, com novos terminais, embarcações modernas e serviços aprimorados.

"A ideia de transformar as travessias em PPPs (Parcerias Público-Privadas) é para melhorar a eficiência, como a troca da frota por balsas elétricas e agregar novos serviços", disse.

Resende disse que o projeto ganhou o certificado Blue Dogs Network da ODEC, que carimba a medida como sustentável e de qualidade. Essa é a primeira vez que o Brasil recebe esse reconhecimento.

"É um projeto inovador, especialmente pela sustentabilidade, como a troca de toda a frota para balsas elétricas. Fizemos muitos road shows e o interesse internacional é grande, o que confirma que estamos no caminho certo", disse.

Outra novidade apresentada por Resende foi o avanço da hidrovia de Tietê-Paraná, que será entregue pela gestão Tarcísio até março de 2026.

"Em março, quase tudo estará concluído, e a tecnologia utilizada é superavançada, como o uso de plasma nos pilares. Esse é um projeto muito importante para melhorar a hidrovia", disse.

Acompanhe tudo sobre:COP30Estado de São PauloSabespHidrovias

Mais de Brasil

Genial/Quaest: Lula lidera contra todos no 2º turno, mas vantagem diminui

Operação Sem Desconto: PF faz nova fase de ação que apura fraudes no INSS

Lula adia indicação de Messias em meio a pressão do Senado por Pacheco

Motta adia votação do PL Antifacção e remarca para próxima semana

Mais na Exame

Um conteúdo Bússola

Como as instituições financeiras estão usando IA para dar um fim ao crédito genérico?

Brasil

Genial/Quaest: Lula lidera contra todos no 2º turno, mas vantagem diminui

Mercados

Impasse em venda de ativos da Lukoil pode gerar crise global de refino

Tecnologia

Para esta gigante de IA, jovens do ensino médio são melhores funcionários