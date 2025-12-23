Como será a cirurgia de Bolsonaro marcada para o Natal?

Repórter de Brasil e Economia
Publicado em 23 de dezembro de 2025 às 17h08.
O ex-presidente Jair Bolsonaro passará por uma cirurgia na próxima quinta-feira, 25, para correção de uma hérnia inguinal bilateral e um bloqueio anestésico para controle de soluços persistentes.
A data do procedimento foi autorizada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Morares, nesta terça-feira, 23.
O magistrado já havia permitido a cirurgia após laudo da Polícia Federal apontar a necessidade da cirurgia, ainda que em caráter eletivo, ou seja, sem urgência emergencial.
Segundo a nota divulgada pelos médicos do ex-presidente no último domingo, Bolsonaro foi diagnosticado com hérnia inguinal bilateral, quando parte do intestino ultrapassa a parede abdominal na região da virilha, nos dois lados.
Essa condição pode provocar dor, desconforto e risco de encarceramento intestinal — quando o intestino preso causa obstrução.A técnica prevista no procedimento é a herniorrafia inguinal bilateral, cirurgia padrão nesse tipo de caso.
O procedimento consiste no reparo das áreas enfraquecidas da parede abdominal por onde ocorre a protrusão do intestino.
Os cirurgiões poderão usar uma tela cirúrgica — malha sintética que reforça o local operado e reduz as chances de reincidência da hérnia.
Durante a mesma internação, os médicos pretendem realizar um bloqueio do nervo frênico, estrutura responsável pela ativação do diafragma.
A estratégia é uma tentativa de interromper episódios de soluço que, segundo o boletim, se tornaram recorrentes e resistentes a tratamentos clínicos.
O bloqueio é feito por meio de anestesia local ou medicamentos, visando reduzir a atividade do nervo e cessar os espasmos involuntários.
A equipe médica destacou que a necessidade de internação hospitalar é esperada e que o pós-operatório dependerá da resposta do paciente à combinação dos dois procedimentos.
O laudo da PF recomendou que a cirurgia fosse realizada "o mais breve possível", mas reconheceu que a situação permitia a escolha da data. Moraes autorizou a realização após os advogados sugerirem o dia 25 de dezembro.