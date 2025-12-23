Brasil

Guia do CidadãoInfraestruturaCÂMARAGOVERNO LULASENADO

Como será a cirurgia de Bolsonaro marcada para o Natal?

A data do procedimento foi autorizada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Morares, nesta terça-feira, 23

André Martins
André Martins

Repórter de Brasil e Economia

Publicado em 23 de dezembro de 2025 às 17h08.

O ex-presidente Jair Bolsonaro passará por uma cirurgia na próxima quinta-feira, 25, para correção de uma hérnia inguinal bilateral e um bloqueio anestésico para controle de soluços persistentes.

A data do procedimento foi autorizada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Morares, nesta terça-feira, 23.

O magistrado já havia permitido a cirurgia após laudo da Polícia Federal apontar a necessidade da cirurgia, ainda que em caráter eletivo, ou seja, sem urgência emergencial.

Segundo a nota divulgada pelos médicos do ex-presidente no último domingo, Bolsonaro foi diagnosticado com hérnia inguinal bilateral, quando parte do intestino ultrapassa a parede abdominal na região da virilha, nos dois lados.

Essa condição pode provocar dor, desconforto e risco de encarceramento intestinal — quando o intestino preso causa obstrução.

A técnica prevista no procedimento é a herniorrafia inguinal bilateral, cirurgia padrão nesse tipo de caso.

O procedimento consiste no reparo das áreas enfraquecidas da parede abdominal por onde ocorre a protrusão do intestino.

Os cirurgiões poderão usar uma tela cirúrgica — malha sintética que reforça o local operado e reduz as chances de reincidência da hérnia.

Durante a mesma internação, os médicos pretendem realizar um bloqueio do nervo frênico, estrutura responsável pela ativação do diafragma.

A estratégia é uma tentativa de interromper episódios de soluço que, segundo o boletim, se tornaram recorrentes e resistentes a tratamentos clínicos.

Laudo da PF sobre saúde de Bolsonaro

Segundo perícia da Polícia Federal, Bolsonaro apresenta uma lesão em nervo do tronco, causada por procedimento anterior, que estaria relacionada à origem das crises de soluço.

O bloqueio é feito por meio de anestesia local ou medicamentos, visando reduzir a atividade do nervo e cessar os espasmos involuntários.

A equipe médica destacou que a necessidade de internação hospitalar é esperada e que o pós-operatório dependerá da resposta do paciente à combinação dos dois procedimentos.

O laudo da PF recomendou que a cirurgia fosse realizada "o mais breve possível", mas reconheceu que a situação permitia a escolha da data. Moraes autorizou a realização após os advogados sugerirem o dia 25 de dezembro.

Acompanhe tudo sobre:Jair Bolsonaro

Mais de Brasil

Tornado no Paraguai pode atingir o Brasil? Veja tudo o que se sabe

Sisu 2026: MEC divulga cronograma de inscrições e matrículas

Paes marca reunião com governo Lula após criticar limite do Santos Dumont

Ar-condicionado no calor: como evitar sobrecarga e reduzir a conta de energia

Mais na Exame

Pop

Campeã do BBB 25 revela como gastou o prêmio de R$ 2,7 milhões

Minhas Finanças

Qual a chance dos números 1, 2, 3, 4, 5, 6 serem sorteados na Mega-Sena?

Brasil

Tornado atinge cidade no Paraguai próxima à fronteira com Paraná

Future of Money

O novo 'sinal positivo' para o preço do bitcoin, segundo gestora