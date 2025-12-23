Defesa pede que Bolsonaro seja internado nesta quarta para cirurgia

A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) pediu ao Supremo Tribunal Federal (STF) que ele seja transferido na quarta-feira, 24, da sede da Polícia Federal, em Brasília, onde está preso, para um hospital particular da capital federal, onde deve passar por uma cirurgia na quinta-feira, 25. A informação foi publicada pelo G1.

Após a solicitação, a Procuradoria-Geral da República (PGR) tem prazo de 24 horas para se manifestar. Na sequência, caberá ao ministro Alexandre de Moraes, relator do caso no STF, decidir sobre a eventual saída de Bolsonaro da custódia da Polícia Federal.

O ministro já autorizou a realização do procedimento cirúrgico depois que a perícia da Polícia Federal confirmou o diagnóstico apresentado pela equipe médica do ex-presidente. Segundo os médicos, a previsão é que a cirurgia ocorra na quinta-feira, 25.

"A fim de que cirurgia indicada pela equipe médica e confirmada pela perícia realizada pela Polícia Federal seja realizada, e conforme agenda da equipe médica responsável pelo procedimento cirúrgico, requer-se que o Peticionário seja conduzido e internado no hospital DF Star, na data de amanhã, quarta-feira, dia 24 de dezembro, a fim de que possa ser submetido aos exames necessários e preparatórios ao procedimento cirúrgico", escreveram os advogados.

Os advogados também pedem que a esposa do ex-presidente, Michele Bolsonaro, seja autorizada como acompanhante principal e que os filhos Carlos Bolsonaro e Flávio Bolsonaro sejam registrados como acompanhantes secundários quando necessário.

Laudo aponta hérnia inguinal bilateral

Bolsonaro passou por perícia médica realizada pelo Instituto Nacional de Criminalística da Polícia Federal, que concluiu que o ex-presidente apresenta hérnia inguinal bilateral, condição que afeta os dois lados da região da virilha e exige intervenção cirúrgica.

De acordo com o laudo, a cirurgia é classificada como eletiva, ou seja, não se trata de um caso de urgência ou emergência. Ainda assim, os peritos recomendaram que o procedimento fosse realizado "o mais breve possível", para evitar o agravamento do quadro clínico.

Entrevista cancelada por questões de saúde

Mais cedo, o ex-presidente cancelou a entrevista que daria ao portal Metrópoles nesta terça-feira. Segundo o site, Bolsonaro enviou um bilhete escrito à mão informando que não participaria do encontro "por questões de saúde".

A entrevista havia sido autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes e seria a primeira manifestação de Bolsonaro a jornalistas desde que foi preso.