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Como pagar a passagem nos ônibus do Rio após fim do uso de dinheiro?

Mudança atinge linhas municipais da cidade, que passam a aceitar pagamentos apenas por meios digitais

Jaé: ônibus do Rio de Janeiro deixaram de aceitar dinheiro físico (Iago Campos/Prefeitura do Rio)

Jaé: ônibus do Rio de Janeiro deixaram de aceitar dinheiro físico (Iago Campos/Prefeitura do Rio)

Da redação, com agências
Da redação, com agências

Redação Exame

Publicado em 28 de junho de 2026 às 19h58.

Os passageiros dos ônibus municipais do Rio tiveram uma mudança na forma de pagamento da tarifa a partir deste domingo (28). Os veículos deixam de aceitar dinheiro em espécie e as integrações tarifárias do Bilhete Único Carioca (BUC) e do Bilhete Único Margaridas (BUM) passam a ser exclusivas para usuários do aplicativo Jaé e do cartão preto vinculado ao CPF.

Segundo a Prefeitura do Rio, a medida faz parte do processo de modernização da bilhetagem do transporte público municipal. Desde que a mudança foi anunciada, em 12 de maio, mais de 200 mil pessoas aderiram ao sistema Jaé. No mesmo período, o pagamento via PIX foi utilizado em mais de 345 mil embarques nos ônibus municipais. De acordo com a administração municipal, atualmente apenas 4% das viagens nos ônibus da cidade ainda são pagas em dinheiro, enquanto 96% dos passageiros já utilizam meios eletrônicos de pagamento.

Com o fim da circulação de dinheiro nos coletivos, a tarifa poderá ser paga por meio do aplicativo Jaé, do cartão preto ou via PIX, diretamente nos validadores instalados nos ônibus. Segundo a prefeitura, o pagamento instantâneo está disponível em toda a frota e leva, em média, 27 segundos para ser concluído. A administração municipal ressalta, no entanto, que o pagamento por PIX é válido apenas para viagens unitárias e não dá direito aos benefícios de integração tarifária oferecidos pelo Bilhete Único Carioca e pelo Bilhete Único Margaridas.

Mudanças no cartão verde do Jaé

Outra mudança entra em vigor neste domingo para quem utiliza o cartão avulso do Jaé, conhecido como cartão verde. Embora ele continue válido para viagens simples e recargas, deixará de permitir integrações entre diferentes modais do transporte municipal. Para manter o benefício das integrações tarifárias, será necessário utilizar o aplicativo Jaé ou o cartão preto, vinculado ao CPF do passageiro.

A orientação da prefeitura é que os usuários que ainda utilizam o cartão verde realizem o cadastro no sistema antes do fim do período de transição.

Com o objetivo de facilitar a adaptação dos passageiros, a Prefeitura afirma ter ampliado a rede de atendimento do Jaé. Atualmente, o sistema conta com cerca de 1.600 pontos de atendimento entre bancas de jornal, estabelecimentos credenciados, bilheterias e máquinas de autoatendimento instaladas em estações do VLT, BRT e metrô, no trecho entre Jardim Oceânico e Botafogo. Desse total, mais de 500 pontos são bancas de jornal habilitadas para fornecer o cartão.

Os usuários do cartão Jaé Gratuidade (amarelo) não serão afetados pelas mudanças e poderão continuar utilizando o mesmo cartão normalmente.

Com Agência O Globo.

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