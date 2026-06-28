Como pagar a passagem nos ônibus do Rio após fim do uso de dinheiro?

Os passageiros dos ônibus municipais do Rio tiveram uma mudança na forma de pagamento da tarifa a partir deste domingo (28). Os veículos deixam de aceitar dinheiro em espécie e as integrações tarifárias do Bilhete Único Carioca (BUC) e do Bilhete Único Margaridas (BUM) passam a ser exclusivas para usuários do aplicativo Jaé e do cartão preto vinculado ao CPF.

Segundo a Prefeitura do Rio, a medida faz parte do processo de modernização da bilhetagem do transporte público municipal. Desde que a mudança foi anunciada, em 12 de maio, mais de 200 mil pessoas aderiram ao sistema Jaé. No mesmo período, o pagamento via PIX foi utilizado em mais de 345 mil embarques nos ônibus municipais. De acordo com a administração municipal, atualmente apenas 4% das viagens nos ônibus da cidade ainda são pagas em dinheiro, enquanto 96% dos passageiros já utilizam meios eletrônicos de pagamento.

Com o fim da circulação de dinheiro nos coletivos, a tarifa poderá ser paga por meio do aplicativo Jaé, do cartão preto ou via PIX, diretamente nos validadores instalados nos ônibus. Segundo a prefeitura, o pagamento instantâneo está disponível em toda a frota e leva, em média, 27 segundos para ser concluído. A administração municipal ressalta, no entanto, que o pagamento por PIX é válido apenas para viagens unitárias e não dá direito aos benefícios de integração tarifária oferecidos pelo Bilhete Único Carioca e pelo Bilhete Único Margaridas.

Mudanças no cartão verde do Jaé

Outra mudança entra em vigor neste domingo para quem utiliza o cartão avulso do Jaé, conhecido como cartão verde. Embora ele continue válido para viagens simples e recargas, deixará de permitir integrações entre diferentes modais do transporte municipal. Para manter o benefício das integrações tarifárias, será necessário utilizar o aplicativo Jaé ou o cartão preto, vinculado ao CPF do passageiro.

A orientação da prefeitura é que os usuários que ainda utilizam o cartão verde realizem o cadastro no sistema antes do fim do período de transição.

Com o objetivo de facilitar a adaptação dos passageiros, a Prefeitura afirma ter ampliado a rede de atendimento do Jaé. Atualmente, o sistema conta com cerca de 1.600 pontos de atendimento entre bancas de jornal, estabelecimentos credenciados, bilheterias e máquinas de autoatendimento instaladas em estações do VLT, BRT e metrô, no trecho entre Jardim Oceânico e Botafogo. Desse total, mais de 500 pontos são bancas de jornal habilitadas para fornecer o cartão.

Os usuários do cartão Jaé Gratuidade (amarelo) não serão afetados pelas mudanças e poderão continuar utilizando o mesmo cartão normalmente.

Com Agência O Globo.