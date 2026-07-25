Trump 2028? Presidente 'brinca' sobre '4º mandato' em jantar remarcado após atentado

Donald Trump colocou um boné com os dizeres "Trump 2028" e brincou que disputaria um novo mandato presidencial durante o jantar da Associação de Correspondentes da Casa Branca, realizado na noite de sexta-feira, 24, em Washington. O evento era uma versão remarcada da cerimônia originalmente prevista para abril, interrompida quando um atirador disparou contra o salão.

"Vou fazer isso. Deve ser fácil, estou ficando muito bom em concorrer à Presidência", disse o presidente americano. Trump afirmou ter vencido três vezes e repetiu a alegação, sem provas, de que a eleição de 2020 teria sido "fraudada".

Ataques à imprensa

O discurso de cerca de uma hora, no Waldorf Astoria, foi marcado por ataques a jornalistas e refletiu a relação tensa entre o governo e a imprensa americana. Trump disse aos presentes que eles não tinham "ideia da sorte" de tê-lo e que ficariam "quebrados" quando ele deixasse a política.

"Não vai haver ninguém sobre quem reportar", afirmou.

A Casa Branca havia anunciado que o presidente faria um discurso "muito divertido" na cerimônia. Trump já classificou a imprensa como "fake news" e "inimiga do povo", processou empresas de mídia e usou a Comissão Federal de Comunicações (FCC) para ameaçar veículos. Um dia antes do jantar, o Departamento de Justiça retirou intimações contra o New York Times que exigiam registros telefônicos de repórteres que haviam noticiado detalhes de segurança de uma aeronave doada a Trump pelo governo do Catar.

Premiação e alfinetadas

Antes de subir ao palco, Trump acompanhou com expressão séria a entrega de prêmios a reportagens críticas ao seu governo. Entre os premiados estava Kaitlan Collins, repórter da CNN com quem o presidente já teve embates. Ele a alfinetou ao comentar que ela nunca sorri.

No modo comício, Trump atacou o que chamou de "deficiências mentais" do governador da Califórnia, Gavin Newsom, do ex-presidente Joe Biden e de sua rival em 2024, Kamala Harris. Também fez piadas sobre o peso do governador de Illinois, JB Pritzker, e do ex-governador de Nova Jersey Chris Christie.

Uma das piadas teve como alvo o secretário de Saúde, Robert F. Kennedy Jr., presente na plateia. Trump disse que Kennedy teria atropelado com o carro a vaca que virou o filé mignon servido no jantar, numa referência ao hábito conhecido do secretário de recolher animais mortos em estradas.

"Muito pior do que eu imaginava"

Perto do fim, Trump ofereceu uma avaliação tão morna quanto a reação da plateia. "Foi uma noite interessante", disse. "Eu não sabia bem o que esperar, e está muito pior do que eu realmente imaginava."

Na edição original, em abril, o presidente foi retirado às pressas do palco pelo Serviço Secreto após os disparos. O suspeito, identificado como Cole Tomas Allen, de 31 anos, foi contido ainda no ponto de triagem, sem acessar o salão principal.