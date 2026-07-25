Trump 2028? Presidente 'brinca' sobre '4º mandato' em jantar remarcado após atentado

Donald Trump: presidente volta a dizer que eleição de 2020 foi fraudada
Publicado em 25 de julho de 2026 às 08h43.
Donald Trump colocou um boné com os dizeres "Trump 2028" e brincou que disputaria um novo mandato presidencial durante o jantar da Associação de Correspondentes da Casa Branca, realizado na noite de sexta-feira, 24, em Washington. O evento era uma versão remarcada da cerimônia originalmente prevista para abril, interrompida quando um atirador disparou contra o salão.
"Vou fazer isso. Deve ser fácil, estou ficando muito bom em concorrer à Presidência", disse o presidente americano. Trump afirmou ter vencido três vezes e repetiu a alegação, sem provas, de que a eleição de 2020 teria sido "fraudada".
O discurso de cerca de uma hora, no Waldorf Astoria, foi marcado por ataques a jornalistas e refletiu a relação tensa entre o governo e a imprensa americana. Trump disse aos presentes que eles não tinham "ideia da sorte" de tê-lo e que ficariam "quebrados" quando ele deixasse a política.
"Não vai haver ninguém sobre quem reportar", afirmou.
A Casa Branca havia anunciado que o presidente faria um discurso "muito divertido" na cerimônia. Trump já classificou a imprensa como "fake news" e "inimiga do povo", processou empresas de mídia e usou a Comissão Federal de Comunicações (FCC) para ameaçar veículos. Um dia antes do jantar, o Departamento de Justiça retirou intimações contra o New York Times que exigiam registros telefônicos de repórteres que haviam noticiado detalhes de segurança de uma aeronave doada a Trump pelo governo do Catar.
Antes de subir ao palco, Trump acompanhou com expressão séria a entrega de prêmios a reportagens críticas ao seu governo. Entre os premiados estava Kaitlan Collins, repórter da CNN com quem o presidente já teve embates. Ele a alfinetou ao comentar que ela nunca sorri.
No modo comício, Trump atacou o que chamou de "deficiências mentais" do governador da Califórnia, Gavin Newsom, do ex-presidente Joe Biden e de sua rival em 2024, Kamala Harris. Também fez piadas sobre o peso do governador de Illinois, JB Pritzker, e do ex-governador de Nova Jersey Chris Christie.
Uma das piadas teve como alvo o secretário de Saúde, Robert F. Kennedy Jr., presente na plateia. Trump disse que Kennedy teria atropelado com o carro a vaca que virou o filé mignon servido no jantar, numa referência ao hábito conhecido do secretário de recolher animais mortos em estradas.
Perto do fim, Trump ofereceu uma avaliação tão morna quanto a reação da plateia. "Foi uma noite interessante", disse. "Eu não sabia bem o que esperar, e está muito pior do que eu realmente imaginava."
Na edição original, em abril, o presidente foi retirado às pressas do palco pelo Serviço Secreto após os disparos. O suspeito, identificado como Cole Tomas Allen, de 31 anos, foi contido ainda no ponto de triagem, sem acessar o salão principal.