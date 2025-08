Embarques com Jaé crescem 142% no Rio de Janeiro; tire dúvidas sobre o cartão

Somente na manhã desta terça-feira, segundo dia útil de operação exclusiva do sistema de bilhetagem digital Jaé nos transportes municipais, foram registrados, de 00h00 às 11h30, mais de 1,1 milhão de embarques com o novo sistema. O levantamento da Secretaria Municipal de Transportes (SMTR) mostra que no comparativo com o mesmo dia e período ocorreu um crescimento de 142% no volume de usuários. Na terça-feira anterior foram registrados 455 mil embarques no mesmo horário.

Aumento nos embarques e acompanhamento em tempo real

Já nesta segunda-feira, primeiro dia útil da operação exclusiva, o Jaé contabilizou 2,3 milhões de embarques ao longo do dia — um aumento de 136% em comparação com a segunda-feira anterior. A prefeitura informou que segue monitorando os dados em tempo real para fazer os ajustes necessários, garantir o pleno funcionamento do sistema e assegurar um atendimento de qualidade à população.

Pede também a quem ainda não se cadastrou para fazê-lo pelo aplicativo Jaé ou em um dos 18 postos de atendimento presencial espalhados pela cidade.

Facilidades para o passageiro

Idosos com 65 anos ou mais podem embarcar normalmente apresentando documento de identidade com foto, mesmo sem o cartão. Pelo aplicativo Jaé, o passageiro pode começar a usar o sistema imediatamente via QR Code.

A taxa de entrega do cartão em domicílio (R$ 7,95) é isenta para pessoas com 65 anos ou mais.

Postos de Atendimento

Horário de funcionamento dos postos:

De segunda a sábado, das 7h às 19h (exceto o posto do CASS, que funciona de segunda a sexta, das 9h às 17h).

Super Postos:

Clube Recreativo Português Jacarepaguá – R. Ariapó, 50 – Taquara

– R. Ariapó, 50 – Taquara Planetário da Gávea – R. Vice-Governador Rúbens Berardo, 100 – Gávea

– R. Vice-Governador Rúbens Berardo, 100 – Gávea Clube do Servidor – R. Ulysses Guimarães, s/nº – Cidade Nova

– R. Ulysses Guimarães, s/nº – Cidade Nova Nave do Conhecimento – R. Arquias Cordeiro, 1516 – Engenho de Dentro

– R. Arquias Cordeiro, 1516 – Engenho de Dentro Centro Esportivo Miécimo da Silva – R. Olinda Ellis, 470 – Campo Grande

– R. Olinda Ellis, 470 – Campo Grande Vila Olímpica de Deodoro – Estrada do Camboatá, s/nº – Deodoro

Demais Postos: