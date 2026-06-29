7 pontos para entender a greve de ônibus no Rio de Janeiro

A greve dos rodoviários do Rio de Janeiro começou à meia-noite desta segunda-feira (29) e provocou impactos em toda a capital fluminense.

Apesar de a Justiça ter determinado a circulação mínima de parte da frota, passageiros enfrentaram longas esperas nos pontos e dificuldades para chegar ao trabalho e a compromissos pela cidade.

Além da redução da oferta de ônibus, o primeiro dia da paralisação foi marcado por episódios de vandalismo.

O sindicato patronal Rio Ônibus afirma que cerca de 40 coletivos foram depredados durante a madrugada, enquanto o sindicato dos trabalhadores reconhece apenas quatro ocorrências e nega envolvimento dos rodoviários nos casos.

A seguir, veja os principais pontos para entender o movimento.

1. Por que os rodoviários entraram em greve?

A paralisação ocorre após o fracasso das negociações salariais entre o Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de Transporte Rodoviário de Passageiros do Município do Rio de Janeiro (Sintrucad-Rio) e o sindicato patronal Rio Ônibus.

Os trabalhadores consideram insuficiente a proposta apresentada pelas empresas e afirmam que as condições de trabalho se deterioraram nos últimos anos.

2. Quando a greve começou e por quanto tempo deve durar?

A greve teve início à meia-noite do dia 29 de junho e foi aprovada em assembleia realizada no domingo (28).

O movimento foi anunciado por tempo indeterminado, ou seja, não há uma data definida para o encerramento da paralisação.

Uma audiência de conciliação entre trabalhadores e empresas está marcada para esta terça-feira (30), no Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região (TRT-1).

O encontro pode abrir caminho para um acordo e para o fim da greve.

3. Quantos ônibus estão circulando?

O TRT-1 determinou que pelo menos 50% da frota opere nos horários de maior movimento e 25% nos demais períodos do dia.

Caso a decisão seja descumprida, tanto o sindicato dos trabalhadores quanto o sindicato das empresas podem receber multa diária de R$ 50 mil.

Segundo o Rio Ônibus, aproximadamente 800 a 870 veículos estavam em circulação nas primeiras horas da manhã desta segunda-feira.

O número está abaixo dos cerca de 1.800 ônibus que deveriam estar nas ruas para atender à determinação judicial.

4. Quem está sendo afetado?

O impacto é sentido principalmente pelos usuários dos ônibus municipais e do sistema BRT, que atendem milhões de deslocamentos diariamente na capital fluminense.

Moradores das zonas Norte e Oeste, regiões com maior dependência do transporte rodoviário, estão entre os mais afetados pela redução da oferta de veículos.

5. Quais alternativas de transporte estão disponíveis?

A Prefeitura do Rio informou que os sistemas de metrô, trens e barcas seguem operando normalmente e podem ser utilizados pelos passageiros durante a paralisação.

A MOBI-Rio, responsável pelo BRT, informou que o sistema operava com cerca de 68% da frota planejada para o período da manhã, mantendo todas as estações abertas.

6. Quais são as reivindicações dos rodoviários?

As principais reivindicações são:

mudança da data-base para 1º de março;

salário de R$ 5 mil para motoristas de ônibus articulados;

salário de R$ 4 mil para os demais motoristas;

fim dos contratos temporários e contratação via CLT para profissionais do BRT;

vale-alimentação de R$ 1 mil;

adoção da escala de trabalho 5x2;

manutenção do passe livre para a categoria;

pagamento dos 30 minutos do intervalo de almoço;

implantação de plano de saúde;

implantação de plano odontológico.

7. O que as empresas ofereceram?

Segundo o Sintrucad-Rio, a proposta patronal prevê reajuste de R$ 150,15 para motoristas de ônibus convencionais, elevando os salários de R$ 3.420,16 para R$ 3.570,31.

Para motoristas de ônibus articulados da categoria E, o aumento seria de R$ 180,17, elevando a remuneração para R$ 4.284,35.

Já o auxílio-alimentação subiria de R$ 660 para R$ 689. A categoria considera os valores insuficientes diante das reivindicações apresentadas.

A greve é legal?

Sempre que existe uma greve de trabalhadores, é comum que surjam dúvidas sobre a legalidade da paralisação.

Na verdade, o direito de greve está previsto no artigo 9º da Constituição Federal e é regulamentado pela Lei nº 7.783/1989, conhecida como Lei de Greve.

No caso dos transportes coletivos, considerados serviço essencial pela legislação, a paralisação pode ocorrer desde que sejam garantidos níveis mínimos de funcionamento para atender a população.

A definição desse percentual costuma ser feita pela Justiça do Trabalho caso não haja acordo entre as partes.

No Rio, o TRT-1 reconheceu a legalidade do movimento, mas determinou a manutenção de parte da frota em circulação justamente para preservar o direito de deslocamento da população.

Vai ter greve de ônibus amanhã Rio de Janeiro?

O fim da greve ainda não foi anunciada. Para se informar sobre a paralisação e acompanhar possíveis atualizações sobre a retomada da circulação dos ônibus, os passageiros podem consultar os canais oficiais: